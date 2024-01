“Mẹ bỉm” Minh Hằng tâm sự về lần đầu thay tã cho con

Bên cạnh những phút giây hạnh phúc, người đẹp 8x thỉnh thoảng cũng tâm sự chuyện chăm con và mới đây, chính cô nàng đã bày tỏ sự bối rối khi lần đầu học cách thay tã cho con.



Thay tã cho bé sơ sinh khó ra sao: Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt!

Trong bài đăng gần đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cảm thán rằng "lần đầu tiên làm mẹ với ai cũng nhiều bỡ ngỡ và cảm thấy việc thay tã cho bé sơ sinh thật khó khăn". Bài viết đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng từ người hâm mộ, cho thấy có rất nhiều mẹ bỉm ngoài kia cũng cùng chung "cảnh ngộ" như Minh Hằng.

Dẫu tâm sự là vậy nhưng "mẹ sao" Minh Hằng cũng tự tin "flex" cách riêng của mình để vượt qua thử thách thay tã một cách dễ dàng và nhanh chóng, đó chính là lựa chọn Tã Quần Mở Một Bên Bobby.

Mẹ bỉm Minh Hằng cùng sản phẩm Tã Quần Mở Một Bên Bobby

Theo chia sẻ của Minh Hằng, với siêu phẩm này, mẹ bỉm chỉ việc thay tã với 03 bước đơn giản gồm xé bên phải, mặc bên trái, dán đai dính là xong. Cô nàng còn hào hứng cho biết "Sản phẩm còn là thiết kế "Một Bên Hông Đóng Mở" độc đáo giúp Hằng không cần phải nhấc chân khi thay tã cho Mỡ, đảm bảo an toàn và giấc ngủ trọn vẹn cho con."

Dưới phần bình luận, rất nhiều mẹ bỉm cũng bày tỏ sự đồng tình với người đẹp về chất lượng sản phẩm, đồng thời bày tỏ cảm nghĩ sau khi trải nghiệm sản phẩm mới này của Bobby. Có người khoe dùng Bobby cho con từ lúc sơ sinh đến 03 tuổi vì tã thấm hút tốt; cũng có người mạnh dạn chia sẻ Bobby là "chân ái", giá cả ổn áp mà chất lượng lại cực xịn sò, đồng thời bày tỏ sẽ dùng thử sản phẩm mới.

Không chỉ đánh giá cao về thương hiệu mà sản phẩm mới của Bobby cũng dành được nhiều thiện cảm từ các fan hâm mộ hiện là mẹ bỉm sữa

Một điều thú vị là dù khoe khoảnh khắc "tậu" được chiếc tã ưng ý nhưng nhan sắc của mẹ bỉm Minh Hằng lại chiếm trọn spotlight với "cơn mưa" lời khen từ netizen. Có thể thấy, dù phải đương đầu với nhiều thử thách trên hành trình lần đầu làm mẹ nhưng người đẹp vẫn giữ được thần thái rạng ngời và nhan sắc rạng rỡ, tỏa sáng trong mọi khung hình.

Tã Quần Mở Một Bên Bobby: Siêu phẩm để mẹ bỉm tự tin thay tã cho bé sơ sinh dễ dàng

Được biết, sản phẩm mà Minh Hằng tâm đắc nhìn nhỏ bé vậy thôi nhưng cực "có võ" bởi đây là thành quả nghiên cứu suốt 12 năm liền của đội ngũ chuyên gia Nhật Bản, vừa được Diana Unicharm (Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Unicharm Nhật Bản) ra mắt trong thời gian qua.

Theo tìm hiểu, Tã Quần Mở Một Bên Bobby là chiếc tã quần được thiết kế riêng cho bé sơ sinh dưới 06 tháng tuổi với một bên hông đóng - mở chuyên biệt. Đó cũng là lý do vì sao việc thao tác với chiếc tã này lại đơn giản, dễ dàng chỉ với 03 bước như Minh Hằng chia sẻ. Ngoài ra, thiết kế chuyên biệt này cũng giúp mẹ bỉm không cần nhấc chân bé mỗi khi thay như tã vải hay miếng lót sơ sinh thông thường. Qua đó, đảm bảo an toàn cho hệ xương khớp non mềm của bé yêu, đồng thời các mẹ có thể yên tâm thay tã khi bé ngủ mà không sợ con khó chịu, quấy khóc.

Với thiết kế đột phá, Tã Quần Mở Một Bên Bobby hứa hẹn sẽ mang đến cuộc cách mạng mới cho mẹ bỉm trên hành trình chăm con dễ dàng

Bên cạnh ưu điểm về thiết kế, siêu phẩm này còn sử dụng hệ thun mềm mại, giúp ôm khít cơ thể bé, đảm bảo chống tràn vượt trội. Thêm vào đó, việc áp dụng công nghệ ép lõi độc quyền từ Tập đoàn Unicharm Nhật Bản cũng giúp "siêu tã" này sở hữu khả năng thấm hút đến 6 lần. Có thể nói, đây là những điều mà phần lớn các mẹ bỉm đều quan tâm khi lựa chọn tã - "người bạn đầu đời" cho bé yêu. Có lẽ, việc đáp ứng được hết những tiêu chí mẹ cần ngay trong một sản phẩm đã giúp Tã Quần Mở Một Bên Bobby nhanh chóng chiếm được thiện cảm và sự yêu mến không chỉ của Minh Hằng mà còn rất nhiều mẹ bỉm Việt.

Có sự giúp sức đắc lực từ Tã Quần Mở Một Bên Bobby, tin chắc thay tã cũng chỉ là chuyện nhỏ và các mẹ sẽ có thêm thời gian để chăm sóc bản thân, trở thành những mẹ bỉm xinh đẹp và trên hết là tận hưởng niềm vui khi đồng hành cùng con trong từng khoảnh khắc đầu đời đáng giá!

