"Mẹ 2 con" Kylie Jenner diện đầm trễ vai nóng bỏng đi dự tiệc

Kylie Jenner trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trong bảng xếp hạng của Forbes vào tháng 3/2019 với khối tài sản trị giá một tỷ USD. Số tiền này cô kiếm được nhờ vào thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics mà cô sáng lập. Cô đã bắt đầu gây dựng cho mình danh tiếng cũng như sự quan tâm của người hâm mộ từ năm 10 tuổi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians của gia đình mình./.