MCK - tlinh ra sản phẩm hồi đáp lẫn nhau về mối tình đắm say, netizen cảm nhận: "Như Selena Gomez và Justin Bieber vậy!"

Bước ra từ Rap Việt mùa 1, dù đều không trở thành Quán quân nhưng chắc hẳn tlinh và MCK là 2 gương mặt nổi bật nhất. Bên cạnh kho nhạc được giới trẻ yêu thích, khả năng sáng tác ấn tượng, tính cách và câu chuyện đời tư cũng là yếu tố biến hai cái tên này trở thành chủ đề hot. tlinh và MCK thu hút sự chú ý bởi chuyện tình ồn ào phơi bày khắp mặt báo. Sau loạt ồn ào, cả hai dùng âm nhạc để “chữa lành lẫn nhau".



MCK - tlinh ra sản phẩm hồi đáp lẫn nhau về mối tình tuổi trẻ đầy đắm say

tlinh và MCK từng là cặp đôi trai tài gái sắc, thế nhưng chuyện tình Gen Z nhanh chóng tan vỡ với sự “góp mặt" của anh bạn thân Wxrdie. MCK gây bão MXH khi đăng trạng thái ám chỉ việc bạn thân Wxrdie “chơi sau lưng", quen lại bạn gái cũ tlinh.

Chuyện tình ồn ào của những rapper

Bức hình làm nổ lên tranh cãi Wxrdie "chơi sau lưng" MCK

Lúc cặp đôi này chia tay, chính tlinh đã trấn an fan cả hai rời bỏ nhau trong văn minh, luôn là những người bạn tốt. Thế nhưng, việc MCK công khai chỉ trích bạn thân đã đập tan sự “văn minh" này. 3 cái tên trong cuộc tình liên tục vướng vào ồn ào, không ai biết tlinh và MCK tại sao chia tay. Cuối cùng, tlinh chọn kể toàn bộ câu chuyện trong sáng tác mới Nếu Lúc Đó, phát hành vào đúng ngày sinh nhật MCK.

tlinh - nếu lúc đó (ft. 2pillz)

Ca khúc được chia làm 2 verse, chính xác là những gì mà tlinh đã trải qua khi bên cạnh và chia tay MCK. Nghe bài hát của tlinh, khán giả phần nào cảm nhận được đây là một mối tình “không lành mạnh". “Nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy để em thấy, em phải yêu mình; đã đến lúc em phải nhận ra em đã luôn tự lừa dối con tim vì nếu anh muốn, anh đã tìm cách nhưng anh chẳng hề gì”, đây có lẽ là nỗi đau bất kì ai từng yêu đều trải qua. Khi đóng MV Nếu Lúc Đó, tlinh đã gào khóc với những cảm xúc thật nhất, thực sự nhói lòng.

tlinh gào khóc trong MV Nếu Lúc Đó

Trước khi ra mắt Nếu Lúc Đó gửi đến MCK, tlinh đã phát hành Ghệ Iu Dấu Của Em Ơi vào đúng sinh nhật tình mới Wxrdie. Hai ca khúc, gửi hai người con trai, người ta có thể nhìn thấy rõ hai kiểu yêu của cô nàng Gen Z. Nếu MCK là tình yêu say đắm, khát khao đối phương nhưng cũng đầy dằn vặt thì ở Wxrdie, tlinh đã tìm thấy sự bình yên.

tlinh "đầy màu hồng" trong Ghệ Iu Dấu Của Em Ơi

Dù gây ra nhiều ý kiến trái chiều vì ca từ trống rỗng, thì Ghệ Iu Dấu Của Em Ơi vẫn tràn ngập màu hồng, nơi tlinh thực sự cảm thấy hạnh phúc. Kiểu yêu của tlinh ở đây thẳng thắn với cảm xúc, thấu hiểu lẫn nhau và tựa như những người bạn để dựa vào. Nghe có vẻ sến và đơn giản, nhưng nó là thế. Tình yêu này đắt ở chỗ: "Ghệ biết cách yêu em, những nỗi đau trong em ghệ dần lấy đi hết. Có vấn đề thì ghệ giải quyết bằng tình yêu và sự tử tế" (trích: Tammy tản văn).

MCK ây chú ý khi tung ca khúc Chỉ Một Đêm Nữa Thôi, có sự góp giọng của tlinh thuở mặn nồng

Phía MCK, nam rapper kỉ niệm tuổi 24 với album 99% với 16 track, gây chú ý khi tung ca khúc Chỉ Một Đêm Nữa Thôi, có sự góp giọng của tlinh thuở mặn nồng. Bên cạnh đó, MCK bày tỏ nỗi lòng đến tình cũ qua ca khúc Anh Đã Ổn Hơn với lời lẽ thống thiết, như một cách chúc phúc cho tlinh khi mọi cảm xúc đã qua đi. Có thể thấy, cả hai đã chọn âm nhạc làm nơi giãi bày chuyện tình đã qua.

Netizen cảm nhận tlinh - MCK là Selena Gomez - Justin Bieber bản Việt?

Nếu Lúc Đó của tlinh nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả trẻ. Dường như mỗi người đều nhìn thấy một phần cảm xúc của bản thân trong bài hát này. Ca khúc nhanh chóng đứng top #1 các bảng BXH nhạc số, chiếm lĩnh xu hướng và liên tiếp được dân tình bàn tán. Có không ít khán giả cho rằng nhìn tlinh - MCK như Selena Gomez và Justin Bieber.

Không ít khán giả cho rằng nhìn tlinh - MCK như Selena Gomez và Justin Bieber.

Selena Gomez hẹn hò với Justin Bieber trong vòng 8 năm. Dù gắn bó với nhau gần 1 thập kỉ, nhưng số ngày cả hai thực sự bên nhau không nhiều, chia tay - quay lại nhiều lần. Tháng 3/2018, Justin Bieber và Selena Gomez chia tay. Cùng năm, Justin Bieber cưới Hailey Bieber vào tháng 9. Một tháng sau đám cưới của Bieber, Selena phát hành ca khúc Lose You to Love Me như ám chỉ về mối tình 8 năm với Justin: "Anh thay thế chúng ta bằng một tình yêu mới chỉ sau 2 tháng, cứ như thể điều ấy thật dễ dàng". Cả hai luôn là nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc của nhau kể cả khi yêu nhau nồng say hay chìm đắm trong tổn thương. Justin Bieber nổi tiếng với What Do You Mean?, Love Yourself đều được cho là viết về Selena Gomez.

Selena phát hành ca khúc Lose You to Love Me như ám chỉ về mối tình 8 năm với Justin chỉ một tháng sau khi đám cưới với Hailey Bieber diễn ra

Gặp nhau ở độ tuổi còn rất trẻ, yêu nhau trong sự chúc phúc của fan và rời đi trong ánh nhìn ngờ vực của dư luận, tlinh - MCK đã trải qua những cung bậc gần giống Selena Gomez - Justin Bieber. Khác một điều, cả hai đã chọn chữa lành cho nhau những tổn thương. MCK tung luôn bài hát từng thực hiện với tình cũ. tlinh gửi lời xin lỗi, khẳng định bản thân sẵn sàng bước tiếp: “bước đi vì em phải cần tự chữa lành mình; cho phép mình nhận tình yêu mới đến rồi, thứ lỗi cho em!”

