MC Thanh Thảo Hugo công khai xin lỗi

MC Thanh Thảo Hugo là một cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, thông qua các chương trình như Vui cùng Hugo, Tam sao thất bản, Vietnam Idol, Mái ấm gia đình Việt,... Sau nhiều năm làm nghề, Thanh Thảo Hugo nhận về nhiều sự yêu quý từ công chúng. Mới đây, cô bất ngờ đăng bài xin lỗi trên tài khoản Facebook có tick xanh về ồn ào khách mời trong buổi ra mắt sách vào cuối tháng 10 vừa qua.

MC Thanh Thảo Hugo

Trong bài đăng, MC Thanh Thảo Hugo cho biết nguyên nhân sự việc xuất phát từ sự thiếu thống nhất thông tin giữa cô và quản lý trong khâu xác nhận danh sách khách mời. Thanh Thảo thừa nhận đã sai khi đăng hình ảnh người khác lên trang cá nhân để xác minh danh tính mà không kiểm tra kỹ và coi đây là bài học sâu sắc trong việc quản trị sự kiện.

Trong bài viết, Thanh Thảo cũng gửi lời xin lỗi trực tiếp đến MC Thu Thảo, đồng thời bày tỏ mong muốn khép lại sự việc, hướng về những điều tích cực hơn. Cô nhấn mạnh việc đăng bài xin lỗi là hành động nhận trách nhiệm và thể hiện sự chân thành, còn các thông tin lan truyền trên các trang mạng khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của mình.

Nguyên văn chia sẻ của MC Thanh Thảo Hugo:

"Gửi những người quan tâm Thảo! Sở dĩ đến lúc này mình mới lên bài vì mình cần bình tâm để viết ra những thông tin chính xác và không bị chi phối bởi cảm xúc. Trước tiên mình thật lòng xin lỗi Thảo Tây về sự việc lần này. Lỗi này thuộc về chị và bạn quản lý chưa nhất quán trong thông tin khách mời. Mình đã sai khi đưa hình ảnh người khác trên trang cá nhân của mình với mục tiêu xác minh đúng tên và đơn vị tham gia sự kiện. Mình sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, làm việc chặt chẽ hơn với ekip, quản lý từ một nguồn để tránh nhầm lẫn về danh sách khách mời. Đây cũng là bài học quản trị sự kiện cho mình. Và Thảo xin lỗi vì mang thông tin tiêu cực cho mọi người trong những ngày gần đây. Thông tin này được đăng tải chính thức trên trang cá nhân của mình nhằm đảm bảo việc nhận trách nhiệm và xin lỗi chân thành. Việc đăng bài, đưa tin của các trang khác mình không kiểm soát được và trách nhiệm thuộc về chủ kênh. Xin được khép lại chuyện này để chúng ta lan toả về những thông tin đẹp và những người cần giúp đỡ nhiều hơn ạ! Xin biết ơn mọi người đã quan tâm và yêu thương Thảo trong giai đoạn này".

Ngoài ra, MC Thanh Thảo Hugo cũng đã giới hạn bình luận của bài đăng xin lỗi này.

Bài đăng trên tài khoản có tick xanh của Thanh Thảo Hugo (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, phía người được xin lỗi - MC Thu Thảo (Thảo Tây) chưa có thêm bất cứ chia sẻ nào sau lời xin lỗi này.

Trước đó, MC - phóng viên Thu Thảo đã có bài đăng về việc bị MC Thanh Thảo Hugo đăng tải hình ảnh rõ mặt cùng lời ám chỉ không tích cực trên MXH.

Thu Thảo khẳng định mình được ekip của Thanh Thảo Hugo mời dự sự kiện hợp lệ, nhưng dù đã nhiều lần liên hệ yêu cầu đính chính, phía Thanh Thảo không phản hồi rõ ràng. Sự việc khiến công chúng hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cô - người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí và giảng dạy.

MC Thanh Thảo Hugo (tên thật là Nguyễn Ngọc Thanh Thảo) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam, đặc biệt từ đầu những năm 2000. Cô là MC, diễn viên, người dẫn chương trình nổi bật của nhiều chương trình thiếu nhi, gameshow và talkshow trên các kênh truyền hình lớn như VTV, HTV.

Bên cạnh vai trò MC, Thanh Thảo Hugo cũng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo kỹ năng giao tiếp - phát triển bản thân, đồng thời sáng lập, điều hành các dự án và lớp học về giao tiếp, ứng xử, truyền thông cá nhân.