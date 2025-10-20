Công Ken xin lỗi 4 phút

Mới đây, ồn ào giữa Công Ken và Hà Linh liên quan đến sản phẩm dưỡng mi đang gây chú ý. Đặc biệt tranh cãi càng thổi bùng lên khi nam TikToker này có phát ngôn “bố mẹ dạy phải tự lập, không bấu víu vào ai” trong livetsream vào tối ngày 19/10, khiến nhiều người thất vọng, thậm chí là phẫn nộ.

Đến tối nay 20/10, Công Ken chính thức lên tiếng. Anh đăng tải đồng loạt clip kéo dài gần 4 phút trên cả Facebook lẫn TikTok cá nhân.

Công Ken xin lỗi.

Mở đầu, Công Ken cho biết bây giờ bản thân mới đủ bình tâm để nói rõ, phân trần về ồn ào.

Nam TikToker khẳng định không dùng câu nhắc đến bố mẹ (Bố mẹ mình cũng dạy mình rằng: ‘Khi con làm bất cứ một thứ gì thì thành quả con đạt được phải dựa trên trí não của con, là những thứ mình nghĩ ra bằng trí não và làm cho mọi người vui, những thứ tích cực hay là bằng tài năng của con. Tuyệt đối con không nhắc tên hay bấu víu vào người này người kia’ - PV) để nói Võ Hà Linh như lời đồn, mà chỉ đang nhắc đến/đáp trả họ - những người có bình luận ác ý, tiêu cực về sản phẩm mà anh review.

Song, vì vụ việc ồn ào, ảnh hưởng đến cả đôi bên nên Công Ken gửi lời xin lỗi đến Hà Linh. "Và chị Hà Linh cũng nhắn tin cho Công, an ủi, động viên và cảm thông. Ngày vừa nãy mình cũng nhắ. tin xin lỗi chị ấy liền nếu như hiểu lầm này vô tình làm tổn thương đến chị, hai chị em nói chuyện ấm áp và không còn hiểu lầm gì nữa", Công Ken chia sẻ.

Cuối cùng, Công Ken nói xem đây là bài học, rút kinh nghiệm về sau.

Theo chia sẻ từ Công Ken, sản phẩm dưỡng mi là sự kết hợp của anh chàng và ekip từ bệnh viện của anh trai chị dâu. Công là đại diện hình ảnh và đây cũng là đứa con tinh thần của Công.

Bài đăng hiện đang thu hút lượng tương tác cao, nhiều bình luận, khen - chê có cả.

Về phía mình, khoảng 23h trước, cô có đăng thêm bài viết mới, khẳng định hình ảnh mình đăng hoàn toàn thật, không chỉnh sửa hay xoá xăm mí mắt. Cô nhấn mạnh việc review chỉ nhằm chia sẻ trải nghiệm cá nhân, không có ý “dìm hàng” sản phẩm.

Bài đăng mới đây nhất trên Facebook của Hà Linh.

Công Ken, tên thật là Nguyễn Trọng Công (sinh năm 2002, Hà Nội), là một trong những gương mặt Gen Z gây chú ý trên mạng xã hội vài năm gần đây. Anh bắt đầu được biết đến từ giai đoạn 2021-2022, với loạt video kể chuyện đời thường, song nhanh chóng lan truyền mạnh nhờ cách kể dí dỏm, gần gũi và phong thái tự nhiên trước ống kính.

Không chỉ dừng lại ở mảng sáng tạo nội dung, Công Ken hiện còn theo học thanh nhạc và đã xuất hiện tại một số chương trình âm nhạc, cho thấy mong muốn mở rộng hình ảnh của mình sang lĩnh vực nghệ thuật. Trên TikTok, tài khoản của anh sở hữu hơn 2,8 triệu lượt theo dõi và gần 109 triệu lượt yêu thích.