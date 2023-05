MC Khánh Vy khăng khăng giữ một món đồ dù KTS khuyên bỏ đi: Sự kết nối giữa bản thân và ngôi nhà mới là điều quan trọng nhất

Mua được nhà đã là một chuyện khó, nhưng đến khi cần bắt tay vào hoàn thiện nó còn phức tạp không kém. Cũng vì thế, nhiều gia chủ đã chi bộn tiền nhờ đến kiến trúc sư (KTS) lên ý tưởng thiết kế và thi công căn nhà của mình.

Dù KTS sẽ luôn dựa trên bản phác thảo bạn đưa ra để lựa chọn phương án tối ưu nhất, tuy nhiên không thiếu trường hợp ý tưởng của gia chủ và quan điểm của KTS xảy ra bất đồng. Vậy lúc này, lắng nghe tiếng nói của ai mới là điều quan trọng nhất?

Vừa qua, trong buổi minitalk với chủ đề “House Are You” của sự kiện Inspiration Date: House n Home - Make Your Own Verse dưới sự dẫn dắt của Host Dino Vũ, Khánh Vy và KTS Nghiêm Đình Toàn cùng chị Nhung Nguyễn (COO nanoHome) đã có dịp trò chuyện về chủ đề này. Sự kiện là nơi gặp gỡ và giao lưu của những KOL, chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nhà cửa.

Từ trái sang phải: Host Dino Vũ, Khánh Vy, chị Nhung Nguyễn (COO nanoHome) và KTS Nghiêm Đình Toàn trong khuôn khổ buổi minitalk tại sự kiện Inspiration Date: House n Home - Make Your Own Verse

Theo đó, các khách mời đều nhận định ngoài là nơi ở, nhà còn có “linh hồn" riêng. Điều quan trọng khi thi công, cải tạo nhà hoặc mua sắm đồ nội thất mới, gia chủ nên tìm thấy được sự kết nối về tâm hồn giữa bản thân và căn nhà, chứ không nên hoàn toàn nghe theo mọi sự sắp xếp của KTS.

Trong minitalk "House Are You", khách mời và host đã trao đổi về tầm quan trọng của cảm xúc cá nhân khi làm nhà

Trong khuôn khổ minitalk, MC Khánh Vy cho biết căn nhà cô có một chiếc sofa màu xám và nâu gỗ. Do không gian nhà có tone trắng nên kiến trúc sư đã khuyên cô nên bỏ chiếc sofa đó đi bởi chúng làm giảm tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, sau một hồi đắn đo, MC Khánh Vy vẫn quyết định giữ lại chiếc sofa đặc biệt này.

Khánh Vy tâm sự: “Bộ sofa ấy mình nằm ngủ rất ngon, mà bố mình xem bóng đá cũng thích. Mình luôn cảm thấy đồ vật trong nhà luôn có một ‘linh hồn’ gì đó. Mình muốn thay đổi nhưng còn cảm thấy tiếc khi vứt chúng thì tức là nó vẫn muốn ở cùng mình.

Mình nói với anh KTS rằng không thể vứt bộ sofa này, không phải mình tiếc tiền mà cả hai bố con đều thích chúng. Sau đó, nhà mình chọn cách giải quyết là bố đi mua sơn trắng về sơn lại cái sofa, còn mình thì tìm nơi may lại sofa ấy”.

MC Khánh Vy cũng cho rằng, tất nhiên nếu cô nghe theo lời KTS mua bộ sofa mới thì nhà sẽ đẹp hơn, hiện đại hơn. Tuy nhiên, cô đánh giá cảm xúc của bản thân khi sống trong căn nhà và tình cảm dành cho bộ sofa mới là điều quan trọng. Sau cùng, MC Khánh Vy nhận định, không chỉ riêng bộ sofa mà mọi đồ vật trong căn nhà đều có cảm xúc và linh hồn riêng.

MC Khánh Vy

Có kinh nghiệm tham quan và tư vấn nội thất cho các công trình, chị Nhung Nguyễn COO nanoHome cũng đồng tình với nhận định của MC Khánh Vy.

Theo chị Nhung, mỗi khách hàng tìm đến chị đều có những mong muốn, chia sẻ khác nhau về không gian sống. Thường xuyên phải đứng giữa để trao đổi thông tin giữa khách hàng và KTS, chị Nhung cho rằng điều quan trọng khi thi công nhà ở là phải tôn trọng thiết kế của KTS song vẫn đảm bảo lắng nghe tâm tư khách hàng, đặt mình vào vị trí của họ.

Trong khi đó, KTS Nghiêm Đình Toàn đã dùng phép so sánh công việc của bản thân với nghề bác sĩ, trong khi gia chủ là bệnh nhân. Thông qua đó, anh muốn khán giả dễ nhận thấy rằng đôi khi trong thi công nhà ở, lắng nghe cảm xúc bản thân mới là điều quan trọng hơn so với việc nhất mực nghe theo các lời khuyên chuyên môn từ KTS.

“Mình luôn cho rằng KTS chỉ là người tư vấn, cũng giống như một vị bác sĩ. Bác sĩ giỏi không thể luôn bắt bệnh nhân phải làm theo cái A hay cái B được. Thậm chí, nếu bệnh nhân nghe theo bác sĩ chỉ được ăn cái này cái kia, có khi quá trình hồi phục của họ sẽ chậm lại. Bởi lẽ, mình không thể bắt một người khác thay đổi hoàn toàn cách sống của họ để tạo ra cuộc sống tốt hơn.

Với vai trò kiến trúc sư, mình không thể nói với chủ nhà là bạn muốn đẹp như thế thì bạn phải thay đổi. Bởi mình đâu phải là chủ nhà sống trong đó. Và sau cùng, chủ nhà cũng quay lại cách sống của họ thôi”, KTS Nghiêm Đình Toàn nói.

KTS Nghiêm Đình Toàn

Cũng theo vị kiến trúc sư này, có rất nhiều ngôi nhà rất sang trọng, tốn kém nhiều chi phí nhưng gia chủ không muốn dành thời gian cho chúng bởi chưa thực sự tìm thấy điểm kết nối với căn nhà.

“Kể cả căn nhà to, trông có vẻ đẹp và đắt tiền nhưng chúng cũng có thể không có không khí, không có linh hồn. Từ đó gia chủ sẽ mất dần tương tác với không gian của chính mình. Ngoài ra, mình nghĩ không phải món đồ đắt rẻ hay mới có cảm xúc. Quan trọng là con người có tương tác với được với chúng và không gian đó hay không. Nói chung, việc lựa đúng đồ nội thất rất quan trọng và nó phải phù hợp với cách người ta sử dụng”, KTS Nghiêm Đình Toàn nhận định.

