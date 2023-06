MC Khánh Vy đạt học bổng toàn phần của Chính phủ Anh sau 3 lần bị từ chối

MC Khánh Vy (SN 1999) không phải gương mặt xa lạ với người trẻ. Chỉ cần nhắc đến tên Khánh Vy, nhiều người có thể thể liệt kê vanh vách profile ấn tượng của cô như: "Hot girl 7 thứ tiếng", MC truyền hình, người sáng tạo nội dung... Ở tuổi 24, cô đã có ô tô cùng với 2 căn nhà ở Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài vẻ ngoài xinh xắn, Khánh Vy còn được yêu mến nhờ sự thông minh và thành tích học vấn nổi bật. Mới đây, MC Khánh Vy tiếp tục thu hút sự chú ý từ dân tình khi chia sẻ thông tin mình đã đậu học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ của Chính phủ Anh.

Đáng nói, vào năm 2020, MC Khánh Vy đã apply 3 học bổng Thạc sĩ nhưng đều bị từ chối. Không bỏ cuộc, cô tiếp tục apply học bổng chính phủ vào 1 năm sau. Đến năm 2022, cô nhận tin đã đỗ học bổng toàn phần.

Biểu cảm khóc mếu của MC Khánh Vy khoe với bố tin đỗ học bổng toàn phần

Có thể nói, thành tích học tập của Khánh Vy duy trì tốt từ cấp 3 cho đến hiện tại. Cô từng học trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu tại miền Trung.



Năm 2016, Khánh Vy đạt 28,03 điểm thi tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện đậu 4 trường cùng lúc là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Sau cùng, Khánh Vy lựa chọn học tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi năm 2020.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Khánh Vy đã có cho mình một loạt thành tích ngoại khóa ấn tượng. Ví dụ có thể kể đến như: Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ...

Sau khi ra trường, Khánh Vy quyết định gắn bó với nghề MC và sáng tạo nội dung trên MXH. Khánh Vy gây tiếng vang với các chương trình liên quan tri thức của VTV như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Đáng chú ý hơn cả, độ nổi tiếng của Khánh Vy càng tăng cao sau khi cô nàng thay thế MC Diệp Chi trở thành "người cầm trịch" chính thức của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từ tháng 9/2021.

Từ thời cấp 3 đến hiện tại, MC Khánh Vy vẫn duy trì thành tích học tập tốt

Bí quyết săn học bổng toàn phần

Sau hành trình apply học bổng của Chính phủ Anh, MC Khánh Vy đã rút ra một số bài học gửi tới những ai có ý định săn học bổng như sau:

1. Tìm mentor (người hướng dẫn) tốt

MC Khánh Vy cho rằng, một mentor tốt là người giúp bạn tìm thấy sự kết nối và cảm giác "bạn là chính bạn". Từ đó, quá trình hợp tác và làm việc giữa đôi bên sẽ dễ dàng hơn nhiều.

MC cho hay: "Tuy chúng mình (MC Khánh Vy và mentor - PV) chỉ làm việc online và chưa bao giờ gặp nhau, song chúng mình không phải suốt ngày ngồi nghĩ làm bài luận thế nào, viết văn ra sao… mà chủ yếu ngồi nói chuyện để hiểu rõ bản thân mình hơn. Trong lúc mình hiểu rõ bản thân hơn thì khi viết luận sẽ hiện rõ độ chân thật (authenticity). Với những Ban giám khảo nhiều kinh nghiệm thì chỉ cần nhìn qua bài luận là họ sẽ biết bài nào là thật hay giả".

2. Chăm chỉ đọc và tìm hiểu tất cả thông tin về học bổng

Bạn có thể tìm thông tin về học bổng trên trang web của trường, hội nhóm hay hỏi xin kinh nghiệm từ người đi trước.

3. Lưu ý khi viết bài luận

MC Khánh Vy chia sẻ cô viết bài luận theo phong cách STAR. "S là Situation, xác định vấn đề xung quanh mà mình muốn giải quyết, T là Task, nhiệm vụ cần đề ra để mình giải quyết vấn đề đấy. A là Action, mình đã thực hiện những hành động gì để giải quyết vấn đề. R là Result, 'nói có xách mách có chứng' kết quả của những hành động đấy là gì, có đóng góp gì cho xã hội hay không", cô chia sẻ cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, MC Khánh Vy cho rằng khi viết luận văn, bạn nên dùng câu đơn và đi thẳng vào vấn đề. Một sai lầm của MC Khánh Vy trong đợt apply học bổng thất bại năm 2020 là tập trung viết những câu từ "cao siêu", "hoa lá cành" và dùng câu phức hợp.

Ví dụ, nếu như trong năm 2020, MC diễn đạt trong bài luận là "From my perspective a good leader is someone who do this do that. Therefore they make bla bla…" (Theo quan điểm cá nhân, người lãnh đạo là một người làm cái này cái kia. Do đó họ làm bla bla). Trong bài luận gần nhất, MC Khánh Vy sẽ chọn cách viết đơn giản hơn là "A good leader inspires other people to achieve their goals" (Người lãnh đạo giỏi truyền cảm hứng cho người khác để đạt được mục tiêu của mình).

4. Lưu ý ở vòng phỏng vấn

- Luôn nhớ một nguyên tắc: "We cannot overprepare"

Nguyên tắc này cho rằng, dù cho ứng viên chuẩn bị bao nhiêu cho vòng phỏng vấn thì cũng không bao giờ là đủ. Để vòng phỏng vấn đạt kết quả cao, MC Khánh Vy nghĩ mỗi người nên chuẩn bị ít nhất 3 mock interview (buổi phỏng vấn giả định). Ngoài ra, riêng với MC Khánh Vy, cô còn phỏng vấn chính mình bằng cách tự hỏi bản thân, bật thu âm và trả lời câu hỏi.

- Thể hiện sự passion và logic trước Hội đồng tuyển sinh

Về khía cạnh passion (đam mê), bạn nên thể hiện mình thực sự có đam mê với việc du học này. Tất cả những gì bản thân nói phải thể hiện tính chân thật và xuất phát từ trái tim.

Khánh Vy nói thêm: "Cái đợt mình phỏng vấn là đợt Covid-19, mình phải phỏng vấn online và mình không thể liếc ngang liếc dọc hay nhìn lung tung nếu mình hồi hộp. Mình phải nhìn trực diện vào họ luôn, không được để cảm xúc bị ảnh hưởng bởi người phỏng vấn. Dù họ có nghiêm khắc như thế nào, mình phải thể hiện cái sự chuyên nghiệp, không được quá thiếu informal (trang trọng và lịch sự)".

Về khía cạnh logic, khi phỏng vấn, bạn nên có strong statements (những câu khẳng định chắc nịch). Ngoài ra, bạn nên phải đánh số ý chính, ví dụ câu hỏi này bạn có 3 ý thì nên nói ý 1 là A, ý 2 là B, ý 3 là C.

"Mình sẽ hạn chế nói lan man, tràng giang đại hải. Thành ra họ không bắt được cái keyword (từ khóa) của mình. Phải luôn có ví dụ và số liệu. Ví dụ và số liệu phải chắc chắn và có thể bổ sung cho nhau càng rõ ràng, càng tốt", Khánh Vy nói.

- Đọc kỹ bài luận

Bạn nên đọc đi đọc lại bài luận để nắm vững nội dung của chúng trước khi bước vào vòng phỏng vấn. Sau đó, bạn có thể áp dụng nguyên tắc "retain - extend" khi trao đổi với Hội đồng tuyển sinh.

"Retain" tức là mình giữ lại tất cả điều đã đề cập trong bài luận, những gì mình nói trong buổi phỏng vấn cũng phải liên quan trực tiếp đến bàn luận. Còn "extend" chỉ việc bạn cố gắng nói sâu hơn các luận điểm trong bài luận.

- Chuẩn bị 1-3 câu hỏi dành cho Hội đồng tuyển sinh

MC Khánh Vy chia sẻ: "Thật ra đây là cái mình đã suy nghĩ và thấy khó khăn ngay từ lúc đầu. Nhưng mà khi mình ngồi tĩnh lại và nghĩ nếu mình thực sự thích một cái học bổng thì mình có vô vàn những tò mò muốn được giải đáp.

Đừng quan tâm câu hỏi đấy sẽ thể hiện bạn là một người thông minh, hay như thế nào cả. Quan trọng là nó xuất phát từ chính sự tò mò của mình. Khi mình có câu hỏi cho Ban giám khảo ở phần cuối thì nó thể hiện mình là 1 người sát sao, rất quan tâm và Ban giám khảo cũng đánh giá cao hơn".

Cũng theo MC Khánh Vy, cô từng nhiều lần thấy khó khăn ập đến trong quá trình apply học bổng. "Có những hôm mình đi làm về, họp với mentor thì cảm thấy rất mệt mỏi. Sau đó, mình lại nghĩ học bổng này có những người làm sếp của công ty tập đoàn. Các anh chị đi làm, xong còn phải chăm con, chăm gia đình mà còn phải học tiếng Anh từ đầu, thì đó là ví dụ để mình có động lực hơn".

Cô cũng luôn tự dặn bản thân rằng: "Mình giỏi thì chắc chắn có người giỏi hơn. Nhưng sức chịu đựng của mình phải trong top đầu, bù cho những cái không giỏi của mình bằng người khác".