MC Khánh Vy bất ngờ hát trong tiết mục Chung kết Anh trai Chông gai

Trong Anh trai vượt ngàn chông gai, MC Khánh Vy đảm nhận vai trò là host phụ của chương trình. Từ những tập phát sóng đầu tiên, sự dẫn dắt của nữ MC sinh năm 1999 đã nhận về những nhận xét trái chiều từ cư dân mạng.

Trong tập 14 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, khán giả đã soi ra được 1 vai trò mới của Khánh Vy ở trong chương trình. Ca khúc Quá là trôi của Nhà Thiếu Nhi được thể hiện bởi Binz, Rhymastic, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, Thiên Minh, Hà Lê. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện ra MC Khánh Vy cũng góp giọng, hỗ trợ trong tiết mục này.

Phần tên của nữ MC sinh năm 1999 cũng được xuất hiện trên sóng bên cạnh các anh trai trong Nhà Thiếu Nhi. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước giọng hát của Khánh Vy trong ca khúc Quá là trôi. Trong ca khúc, cô góp giọng vài lần với câu hát: "Hôm nay anh quá là trôi". Không ít người phải gật gù công nhận sự đa-zi-năng của cô.

Tiết mục Quá là trôi của Nhà Thiếu Nhi trong tập 14 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Giọng của Khánh Vy xuất hiện lần đầu tiên vào lúc 1 phút 38 giây

Trong ca khúc, cô góp giọng vài lần với câu hát: "Hôm nay anh quá là trôi"

Phần thể hiện của nữ MC sinh năm 1999 đã nhận về đánh giá tích cực từ netizen

Khánh Vy là host trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai



Ở những tập đầu, MC Khánh Vy từng nhận về những ý kiến trái chiều vì cách dẫn dắt còn chưa nhanh nhạy, khéo léo

Chia sẻ về thông điệp của ca khúc này, Bùi Công Nam cho hay: "Có những điều nhỏ nhoi cực kỳ nhưng vẫn khiến chúng ta sung sướng, hạnh phúc hơn những điều lớn lao khác. Đó là những lời khen. Đây là điều mà ai cũng có thể làm được và ai cũng muốn nhận được. Và lời khen đến từ sự chân thành thì lời khen đó chính là sự công nhận".

Trong nhóm chat trò chuyện với fan, Bùi Công Nam cho biết đã dành nhiều thời gian tâm huyết cho ca khúc này. "Nói chứ thích bài Quá là trôi. Bài này khá là tâm huyết và dành nhiều thời gian, idea ban đầu đưa cùng mọi người triển khai là khen, mà viết hồi nó ra trôi", anh chia sẻ.

Ngoài ra, ca sĩ sinh năm 1994 cũng tiết lộ ý nghĩa của tên ca khúc Quá là trôi. Anh cho biết lúc đầu khá băn khoăn về chữ "trôi" vì lo ngại sai lệch ý nghĩa. "Lấn cấn chữ 'trôi' lắm vì nếu hát hay đọc mà không có thái độ vào thì sẽ hiểu nó thành trôi tuột. Nên để đúng hiểu từ 'trôi' theo nghĩa là 'mượt mà', là 'nuột' thì sẽ cần có thái độ trong câu hát. Mà chữ 'trôi' là cách nói chơi mấy anh em ngoài Bắc hay xài, nên nhiều khi người trong Nam sẽ hiểu theo nghĩa đen là trôi đi", anh cho hay.

Bùi Công Nam chia sẻ về ca khúc Quá là trôi trong group chat với người hâm mộ

Nam ca sĩ sinh năm 1994 đã dành nhiều thời gian tâm huyết cho ca khúc này

Sau chung kết 1, mỗi đội đều có 3 suất ra mắt trong gia tộc Anh tài toàn năng. Tập 15 lên sóng tuần tới sẽ mang đến vòng chung kết 2, với trận đối đầu cuối cùng của Nhà Tinh Hoa và Nhà Thiếu Nhi. Trong phần thi sắp tới, 2 đội sẽ tranh 5 suất ra mắt và 6 thành viên còn lại trong đội hình 17 Anh tài toàn năng bằng điểm hỏa lực cá nhân tổng hợp.

Sau chung kết 1, tỷ số giữa 2 Nhà đang tạm hòa 1-1 và 6 suất bước vào Gia tộc Anh tài toàn năng được chia đều cho mỗi Nhà

Khánh Vy là nữ MC trẻ được yêu mến hiện nay. Trước đó, cô nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội nhờ clip nói 7 ngôn ngữ gồm tiếng Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật và tiếng Việt (giọng TP.HCM và giọng Hà Nội).

Khánh Vy được biết tới khi đảm nhận vai trò MC của các chương trình như Đường lên đỉnh Olympia, IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Bên cạnh công việc tại đài truyền hình, Khánh Vy cũng kiếm được nguồn thu nhập lớn khi được mời tham gia dẫn chính tại các sự kiện lớn. Ngoài ra, cô còn là chủ kênh YouTube và kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi.