MC Dustin Phúc Nguyễn và Anh tài Duy Nhất lần đầu chạm mặt hậu ồn ào scam vé Chông Gai cả trăm triệu đồng

Chiều 17/6, dàn sao Việt, đặc biệt là các anh tài đình đám đồng loạt đổ bộ triển lãm TẠO tại TP.HCM. Một số gương mặt quen thuộc có thể kể đến như Anh tài Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Tiến Đạt, Kiên Ứng, Duy Nhất, Rhymastic... Trong lần xuất hiện này, anh tài Trương Thế Vinh gây chú ý vì kiểu tóc khác lạ, suýt nhận không ra.

Đặc biệt, ngoại trừ concert thì đây là hoạt động công khai đầu tiên Anh tài Duy Nhất lộ diện sau khi dính "tai bay vạ gió" liên quan đến vụ ồn ào scam vé Anh Trai Vượt Ngàn Chông Khai. Nam võ sĩ xuất hiện rất vui vẻ, thoải mái bắt tay và trò chuyện với mọi người xung quanh.

Đáng chú ý, ở khu vực Duy Nhất đứng giao lưu, "tay bắt mặt mừng" còn có sự xuất hiện của Dustin Phúc Nguyễn - người cũng bị réo tên trong vụ ồn ào scam vé gây chấn động mấy ngày qua. Trong lần chạm mặt này, cả hai tỏ ra rất tự nhiên, tương tác xả giao như các khách mời khác ở sự kiện. Trong sự việc ồn ào concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Dustin Phúc Nguyễn và Anh tài Duy Nhất đều không trực tiếp liên quan nhưng cũng khiến cuộc sống phần nào bị ảnh hưởng.

Trương Thế Vinh lạ lẫm, Anh tài Duy Nhất và Dustin Phúc Nguyễn chạm mặt tại sự kiện

Trương Thế Vinh gây chú ý với mái tóc độc đáo, lạ mắt

Dustin Phúc Nguyễn xuất hiện sau vụ bị kéo vào ồn ào lừa vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Duy Nhất - người cũng bị gọi tên dù không liên quan, không kêu gọi mua vé cũng xuất hiện tại sự kiện này

Anh tài Jun Phạm

Tiến Đạt và Kiên Ứng ăn diện giản dị khi xuất hiện ở sự kiện

Vợ chồng nghệ sĩ Quốc Cơ và MC Hồng Phượng

Vợ chồng Rhymastic đưa "khối nghỉ hè" đến dự sự kiện

Tối muộn 10/6, trên mạng xã hội Threads bất ngờ xuất hiện loạt bài đăng về việc scam vé xem concert Anh Tài Vượt Ngàn Chông Gai Day 5&6 sẽ diễn ra tại Hưng Yên (14-15/6). Nội dung bài đăng nhắc đến fanpage Cây Bàng Non - tài khoản fan của anh tài Duy Nhất với 22k người theo dõi. Nhiều người hâm mộ đã chuyển khoản cho chủ nhân của page Cây Bàng Non để mua vé concert "nội bộ". Trong đó, nhiều người vì tin tưởng vào chủ page nên đã chuyển số tiền lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng cuối cùng không nhận được vé.

Ngay trong đêm, fanpage bị tố đã liên tục lên tiếng về sự việc. Tại đây, những người khác cũng được gọi tên là MC kiêm YouTuber Dustin Phúc Nguyễn (chủ kênh Dustin On The Go) và T - người được cho là quản lý page Facebook Dustin On The Go. Theo Bàng, Bàng quen T. từ sau Day 2 của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và 2 bên có tương tác qua lại. T. chủ động tặng áo (nhắn tin qua fanpage Dustin On The Go) và giúp đỡ Bàng tại Day 3 - 4 nên Bàng rất tin tưởng. Khi Day 5 - 6 concert Chông Gai được tổ chức, T. nói rằng mình có thể mua vé nội bộ nên Bàng đã gom order từ những người follow mình, tổng cộng 144 vé.

Ngày 11/6, trong thông cáo, Dustin gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã quá tin tưởng, lơ là trong khâu tuyển dụng và quản lý nhân sự, dẫn đến việc kẻ xấu có thể lợi dụng danh nghĩa fanpage để trục lợi. "Một lần nữa là lời xin lỗi cho sự tắc trách của Dustin, và chắc chắn sau vụ việc, Dustin sẽ thắt chặt tối đa khâu quản lý nhân sự, tránh các sự việc lợi dụng hình ảnh, tên tuổi, trang fanpage… làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Dustin và nghiêm trọng hơn là gây thiệt hại cho những người đã tin tưởng, yêu mến Dustin. Cuối cùng, những bạn có thiệt hại về tài sản, đừng ngần ngại đến cơ quan công an gần nhất hoặc Bộ Công An TPHCM Phòng Cảnh Sát Hình Sự để trình báo, Dustin sẵn sàng đồng hành và cung cấp tất cả thông tin có được, liên quan vụ việc, để hỗ trợ điều tra cho cơ quan chức năng", Dustin Phúc Nguyễn chia sẻ trong tâm thư xin lỗi.

Liên quan đến sự việc ồn ào scam vé, phía Duy Nhất lên tiếng: "Bên mình không làm gì, bản thân bên mình còn không biết bên đó đặt vé như thế nào. Trang đó do các bạn tự tạo ra để support, bên mình không liên quan gì, không tạo ra trang đó, bên mình không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ hiện mình thấy các bạn đang lên công an làm việc, vì các bạn bên Cây Bàng Non bị lừa. Các bạn đang làm việc cùng admin bên kia để tìm ra người lừa tiền. Các bạn đã lên trình báo hết rồi, không thể để sự việc xảy ra như vậy. Riêng về anh Nhất, anh không liên quan gì tới. Anh còn không biết các bạn mua vé như thế nào".