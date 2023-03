Máy quét hải quan sân bay phát hiện ma tuý, đồ vật cấm như thế nào?

Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang điều tra vụ nhóm 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines xách hơn 10 kg thuốc lắc và ma tuý trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam.

Những tuýp kem đánh răng chứa ma túy, trong hành lý của 4 tiếp viên (Ảnh: Hải quan TP HCM)

Bốn người thuộc hãng bay Vietnam Airlines gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thuỷ cùng 3 nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân. Kiểm tra hành lý của 4 nữ tiếp viên, mỗi người đều có 2 vali xách tay hoặc 1 kiện hành lý ký gửi. Vậy máy soi chiếu hành lý tại sân bay hoạt động như thế nào?

Máy soi chiếu hành lý tại sân bay hoạt động như thế nào?

Máy soi chiếu hành lý tia X. (còn được gọi là máy quét hành lý X-ray, máy quét hành lý hoặc máy quét hành lý - hàng hóa) là một trong những thiết bị kiểm tra an ninh công nghệ cao tại sân bay nhằm phát hiện những vật nguy hiểm trong hành lý xách tay của hành khách chuẩn bị lên máy bay, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, vụ việc được Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi Cục Hải quan Tân Sơn Nhất) phát hiện khi tiến hành nghiệp vụ kiểm tra, soi chiếu

Nguyên lý hoạt động của máy soi hành lý như sau:

Hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính là hình ảnh mô phỏng nổi bật của đối tượng kiểm tra được phân biệt bằng màu sắc

Trong ảnh là khu vực soi chiếu người và hành lý tại nhà ga quốc nội, CHK quốc tế Tân Sơn Nhất

Hành lý được đặt trên băng chuyền, đưa vào cabin kiểm tra bằng tia X. Bộ phận điều khiển của hệ thống sẽ tạo ra tín hiệu kích hoạt tia X, nguồn tia X. sẽ phát ra một chùm tia đi qua đối tượng kiểm tra. Máy dò chuyển đổi tia X. thành tín hiệu được khuếch đại và gửi đến giá xử lý tín hiệu, các tín hiệu này được xử lý và hiển thị trên màn hình máy tính.

Hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính là hình ảnh mô phỏng nổi bật của đối tượng kiểm tra được phân biệt bằng màu sắc. Cụ thể: Màu vàng là các đồ làm bằng chất hữu cơ như nhựa hay các loại thực phẩm… Màu xanh lá cây hay đen là những đồ cần lưu ý và sẽ được kiểm tra kỹ hơn, nhất là hình dạng của của đồ vật mang màu sắc này có hình từa tựa giống các loại dao găm hay những vật nguy hiểm khác. Hầu hết những vật dụng thường ngày sẽ được bỏ qua và không hiển thị lên máy tính.

Hình ảnh các đồ vật được hiển thị qua máy soi chiếu an ninh

Hình ảnh các đồ vật được hiển thị qua máy soi chiếu an ninh

Những vật dụng cấm mang lên máy bay Đôi khi việc mang các vật dụng bị cấm trong hành lý xách tay lên máy bay chỉ là vô tình, vì không phải ai cũng nắm vững những thông tin này. Trước mỗi chuyến bay, hành khách cần tìm hiểu kỹ các thông tin được các hãng hàng không cập nhật về hành lý xách tay và hành lý kí gửi để tránh những phiền phức không đáng có. Các vật dụng hằng ngày đơn giản như dao gọt hoa quả, dao lam, dao rọc giấy, kéo, các loại đồ chơi mô phỏng các loại vũ khí,... đều bị cấm mang theo người, hành lý lên khoang khách của máy bay. Hành khách có thể tra cứu danh mục những đồ vật nguy hiểm bị cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên máy bay được Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) liệt kê tại Quyết định số 1541/QĐ-CHK năm 2021. Các loại chất nổ, gây cháy; vũ khí, súng; chất hóa học như bình xịt hơi cay, acid; vật có lưỡi sắc hoặc đầu nhọn; dụng cụ lao động có khả năng gây sát thương; một số loại chất lỏng đặc sánh;... bị cấm mang lên máy bay đều được quy định cụ thể trong Quyết định này.

Không ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Tia X. là một loại bức xạ điện từ, tương tự như ánh sáng nhìn thấy, ngoại trừ chúng có bước sóng ngắn hơn nhiều và tần số cao hơn nhiều.

Nhiều người lo rằng tia X. từ máy quét an ninh sân bay sẽ gây hại đến cơ thể con người. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị này đã tính toán, thiết kế thân máy hạn chế rò rỉ tia X. mức tối đa nên việc tác động đến sức khỏe cho con người gần như không có.

Thêm nữa, tia X. là một dạng bức xạ, nhưng chúng không phải là chất phóng xạ hoặc được tạo ra bởi các chất phóng xạ. Do đó, ảnh hưởng của tia X. chỉ giới hạn ở mức độ phơi nhiễm của nó - không có dư lượng tia X. kéo dài nào đáng lo ngại.

Những phương thức kiểm tra an ninh tại sân bay

- Máy soi chiếu hành lý tia X: Chủ yếu sử dụng kiểm tra hành lý của khách hàng, sau khi vượt qua khâu kiểm tra, nhân viên sẽ nhãn dán được kiểm tra lên hành lý trước khi làm thủ tục check-in hay xách tay hành lý lên máy bay.

- Cổng dò kim loại: kiểm tra cơ thể hành khách, chủ yếu kiểm tra khách có mang theo vật thể bị cấm hay không.

- Máy dò kim loại cầm tay: nhân viên an ninh sẽ sử dụng máy và thực hiện khám xét cơ thể của hành khách để kiểm tra xem có vật dụng nguy hiểm không.

- Kiểm tra thủ công: nhân viên an ninh sẽ tự kiểm tra hành lý của hành khách.