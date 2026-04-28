Một chiếc máy bay Cessna đã gặp nạn tại Nam Sudan khiến 14 người, bao gồm cả phi công, tử vong thương tâm sau khi các báo cáo cho thấy tầm nhìn kém do điều kiện thời tiết có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Cơ quan hàng không dân dụng cho biết một chiếc máy bay chở khách đã rơi làm toàn bộ 13 hành khách và phi công thiệt mạng. Chiếc phi cơ Cessna gặp nạn vào thứ Hai (ngày 28 tháng 4) tại khu vực ngoại ô thủ đô của Nam Sudan. Những hình ảnh về xác máy bay đã được chia sẻ trực tuyến.

Ảnh: AP

Cơ quan chức năng cho biết các báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng chiếc máy bay đang đến từ thị trấn Yei có thể đã rơi do điều kiện thời tiết gây ra tầm nhìn kém. Các báo cáo xác nhận có hai người Kenya đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, số còn lại là người Nam Sudan.

Cơ quan hàng không dân dụng cho biết một đội tìm kiếm và cứu nạn đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn, cách Juba khoảng 19km. Các video về hiện trường vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những phần còn lại của chiếc máy bay đang chìm trong biển lửa. Địa điểm trong video là khu đồi núi và có nhiều sương mù.

Người ta tin rằng một cảnh báo đã được gửi đến các quan chức sau khi mất liên lạc vô tuyến với máy bay. Hiện tại chưa có thêm thông tin chi tiết nào về các nạn nhân được công bố.

Các báo cáo từ các ấn phẩm địa phương dẫn lời một quan chức cứu hộ cho biết thi thể của các nạn nhân đã bị bỏng nặng trong đám cháy, đồng thời cảnh báo rằng việc nhận dạng có thể mất một thời gian.

Nguồn: Al Jazeera