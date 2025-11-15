"Máy bay ma” tự bay lòng vòng trên bầu trời rồi rơi thẳng xuống núi từ độ cao 10.400m, 121 người tử vong vì nguyên nhân sốc

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng hàng không Helios Airways (Síp) vào năm 2005 đã cướp đi sinh mạng của 121 hành khách và phi hành đoàn, trở thành một trong những sự kiện hàng không gây chấn động nhất thế kỷ 21. Sự cố này đặt ra câu hỏi lớn về an toàn hàng không khi nguyên nhân trực tiếp lại đến từ một sơ suất tưởng chừng đơn giản.

Những dấu hiệu bất thường trên chuyến bay ZU522

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2005, chuyến bay ZU522 của hãng hàng không Helios Airways khởi hành từ Síp đến Cộng hòa Séc, với điểm dừng tại Athens (Hy Lạp). Khoảng 3 giờ sau khi cất cánh, chiếc Boeing 737-300 chở 121 người đã đâm xuống ngọn đồi gần thị trấn Grammatiko, Hy Lạp, cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người.

Hiện trường vụ tai nạn

Chỉ 5 phút sau khi cất cánh lúc 9 giờ sáng, còi cảnh báo độ cao cabin của máy bay vang lên, nhắc nhở phi hành đoàn ngừng tăng độ cao. Tuy nhiên, vì âm thanh giống hệt với cảnh báo cấu hình cất cánh, phi hành đoàn đã bỏ qua và tiếp tục bay lên. Chiếc máy bay càng bay cao, lượng oxy trên máy bay càng thấp, trong khi cơ trưởng Hans-Jürgen Merten và cơ phó Pampos Charalambous không hề hay biết về việc mất áp suất cabin từ từ.

Đến 9 giờ 23 phút, máy bay đã đạt độ cao gần 10.400 mét, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu an toàn để đảm bảo lượng oxy.

Diễn biến của "chuyến bay ma"

Khi các phi công không còn phản hồi tin nhắn kiểm soát không lưu, hai máy bay chiến đấu F-16 của Hy Lạp đã được điều động để chặn chuyến bay lúc 11 giờ 05 phút. Khi tiếp cận, các phi công F-16 chứng kiến một cảnh tượng bất thường: ghế của cơ trưởng trống không, trong khi cơ phó nằm gục bất tỉnh trên bảng điều khiển.

Do áp suất giảm, tất cả hành khách và phi công đều đã hôn mê. Toàn bộ chuyến bay trở thành "máy bay ma", tự bay lòng vòng ở độ cao kinh hoàng theo chế độ tự lái.

Đến 11 giờ 49 phút, các phi công máy bay chiến đấu chứng kiến một cảnh tượng rùng mình khác: một người đang cố gắng lết vào buồng lái, trên mặt đeo mặt nạ oxy. Người duy nhất còn tỉnh này là một nam tiếp viên hàng không tên Andreas Prodromou. Nhờ có sở thích lặn nên anh có dung tích phổi lớn hơn người thường, giúp anh duy trì ý thức lâu hơn.

Mặc dù đã cố gắng điều khiển máy bay và liên lạc bằng mắt với các phi công F-16, nhưng anh Andreas không thể giành lại quyền kiểm soát máy bay. Đáng buồn thay, động cơ bên trái của máy bay bắt đầu bốc cháy do hết nhiên liệu, khiến chiếc Boeing 737 đâm xuống đất lúc 12 giờ 04 phút, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 121 người.

Thảm kịch từ sự sơ suất của con người

Trong cuộc điều tra sau đó, các điều tra viên phát hiện ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bi kịch lại là do sự sơ suất của con người. Tối hôm trước tai nạn, các kỹ sư của Helios Airways đã tiến hành thử nghiệm điều áp để kiểm tra sự cố cửa. Quy trình này yêu cầu chuyển hệ thống điều áp của máy bay từ chế độ tự động sang chế độ thủ công.

Tuy nhiên, sai sót cơ bản đã xảy ra: nhóm kỹ thuật đã không đưa máy bay trở lại cài đặt áp suất tự động. Vài giờ sau, phi hành đoàn chuyến bay sáng hôm đó cũng không nhận thấy công tắc chọn chế độ điều áp đang được đặt ở chế độ thủ công trong quá trình kiểm tra quy trình trước chuyến bay. Điều này khiến chuyến bay ZU522 hoàn toàn không được điều áp khi cất cánh từ Síp.

Vụ tai nạn đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của hãng Helios Airways. Hãng này sau đó đã đổi tên thành αjet vào cuối năm 2005 và ngừng hoạt động vận tải thuê chuyến vào tháng 10 năm 2006.