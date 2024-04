Mẫu túi tưởng "cổ lỗ sĩ" bỗng thành hot item 2024: Hãng nào cũng sản xuất nếu không muốn mang tiếng "sống chậm"

Từng làm mưa làm gió trong thập niên 2000 khi được các IT Girl thời bấy giờ như Paris Hilton, Lindsay Lohan,... hay series phim "Sex and the city" đình đám không ngừng lăng xê, những chiếc túi East - West một lần nữa được hồi sinh trong lòng giới mộ điệu khi cơn sốt phong cách Y2K vẫn chưa hề hạ nhiệt sau. "Trải dài từ đông sang tây", những chiếc túi East - West với form dáng hình chữ nhật, hình thang với chiều cao "khiêm tốn" đang là món đồ mà nhiều nhà mốt từ xa xỉ đến bình dân cho ra mắt đến với các tín đồ thời trang.

Paris Hilton hay Carrie Bradshaw (thủ vai bởi Sarah Jessica Parker trong series Sex and the city) đã từng nhiều lần lăng xê chiếc túi form dáng East - West này



Khác với sự bùng nổ về màu sắc như thập niên 2000, phiên bản túi East - West năm 2024 lại hướng đến tính ứng dụng và sự thanh lịch với những tone màu trầm, neutral như nâu, be, đen, trắng,.. đề phù hợp hơn với thị hiếu số đông. Không cần phải là một fashionista hay một người thích tiệc tùng, bạn vẫn có thể diện được chiếc túi này khi đi làm, đi chơi, cafe dạo phố,...

Những chiếc túi East - West có tính ứng dụng cao khi vừa chứa được những vật dụng cần thiết như điện thoại, ví tiền, son môi,... vừa giúp các nàng đam mê sống ảo dễ kết hợp được với nhiều trang phục chính là sự lựa chọn đáng để đầu tư cho các tín đồ thời trang. Nhiều người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung về thời trang cũng đã bắt sóng và diện chiếc túi này.

Nhiều người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung về thời trang như Jisoo (BLACKPINK), Momo (TWICE), fashionista Leonie Hanne... đều có ít nhất 1 chiếc túi dáng East - West trong tủ đồ dạo gần đây



Đón đầu xu hướng là nhà mốt Dior năm 2021 khi "gấu mẹ" - Giám đốc sáng tạo Maria Grazia ra mắt chiếc túi Lady D-Joy Bag, phiên bản nâng cấp của chiếc túi huyền thoại Lady Dior với form dáng của túi East - West



Đến những năm gần đây, nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ trình làng những phiên bản túi East - West bắt mắt, được lòng giới mộ điệu. Một số cái tên phải kể đến như túi Arcadie của Miu Miu; Wanda của thương hiệu Ferragamo hay chiếc túi Le Teckel của nhà mốt Alaïa,... đang là những ứng viên được nhiều người quan tâm. Thậm chí tới nhà Hermès "sừng sỏ" cũng bắt trend khi mang trở lại phiên bản East - West của dòng túi Birkin huyền thoại tại Tuần lễ thời trang Paris 2024.

Túi East West Andiamo của Bottega Veneta (trái) và túi Louis Vuitton OnTheGo East West (phải)



Từ trái sang: Túi Ferragamo Wanda; túi Alaïa Le Teckel; túi Miu Miu Arcadie