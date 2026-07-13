Mẫu iPhone bị khai tử tại Việt Nam sau 4 năm

Một trong những mẫu iPhone quen thuộc với người dùng Việt đã dần biến mất khỏi kệ hàng chính hãng.

Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, iPhone 14 tiêu chuẩn đang dần biến mất khỏi hệ thống bán lẻ chính hãng tại Việt Nam. Nguồn cung của mẫu máy này đã cạn kiệt tại nhiều đại lý ủy quyền của Apple (AAR), khép lại vòng đời của chiếc iPhone cuối cùng sử dụng cổng sạc Lightning.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, tình trạng khan hàng iPhone 14 bắt đầu xuất hiện từ khoảng hai tháng trước khi lượng máy nhập về ngày càng hạn chế. Đến thời điểm hiện tại, nhiều phiên bản đã rơi vào tình trạng hết hàng hoàn toàn và gần như không còn khả năng bổ sung từ nhà phân phối.

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, iPhone 14 dần biến mất khỏi các kệ hàng chính hãng tại Việt Nam, nhường chỗ cho thế hệ iPhone sử dụng USB-C. (Ảnh minh hoạ)

Đại diện một số chuỗi bán lẻ cho biết đây là diễn biến bình thường khi sản phẩm bước vào giai đoạn cuối của vòng đời. Sau khi Apple ngừng sản xuất, lượng hàng còn lại chủ yếu được phân phối hết tại các thị trường, trước khi chính thức rút khỏi danh mục kinh doanh.

Ra mắt vào tháng 9/2022, iPhone 14 không tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế khi vẫn giữ ngoại hình tương tự thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng trở thành một trong những mẫu iPhone có doanh số tốt tại Việt Nam nhờ mức giá ngày càng dễ tiếp cận, hiệu năng ổn định cùng thời gian hỗ trợ phần mềm kéo dài.

Đây cũng là mẫu iPhone tiêu chuẩn cuối cùng của Apple sử dụng cổng Lightning. Từ thế hệ iPhone 15, hãng đã chuyển toàn bộ dòng sản phẩm sang chuẩn kết nối USB-C.

Việc iPhone 14 dần rút khỏi thị trường cũng đồng nghĩa Apple đã hoàn tất quá trình chuyển đổi sang USB-C trên toàn bộ danh mục iPhone chính hãng đang kinh doanh tại Việt Nam. Thay đổi này giúp người dùng sử dụng chung cáp sạc với nhiều thiết bị điện tử khác, đồng thời đáp ứng các quy định mới về chuẩn sạc chung tại nhiều thị trường.

Mặc dù Apple đã ngừng sản xuất iPhone 14 từ đầu năm 2025 sau khi giới thiệu iPhone 16e, mẫu máy này vẫn duy trì sức hút tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Nhiều hệ thống bán lẻ cho biết iPhone 14 liên tục nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy ở phân khúc dưới 20 triệu đồng nhờ giá bán hấp dẫn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng phổ thông.

Sở hữu màn hình OLED 6,1 inch, chip A15 Bionic, camera kép cùng khả năng cập nhật iOS trong nhiều năm, iPhone 14 từng được xem là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và chi phí. Đây cũng là một trong những mẫu iPhone có thời gian hiện diện trên kệ hàng chính hãng lâu nhất trong những năm gần đây.

Theo các nhà bán lẻ, việc dừng kinh doanh khi nguồn cung chính hãng không còn giúp thị trường tránh tình trạng xuất hiện hàng tồn kho lâu năm hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Người dùng có nhu cầu mua iPhone mới hiện được khuyến nghị chuyển sang các dòng máy còn phân phối chính thức để đảm bảo chính sách bảo hành và hậu mãi.

Ở phân khúc tiêu chuẩn, iPhone 15 được xem là lựa chọn thay thế trực tiếp cho iPhone 14 với hàng loạt nâng cấp như cổng USB-C, màn hình Dynamic Island và camera chính 48 MP. Trong khi đó, các thế hệ mới hơn tiếp tục được Apple tập trung phát triển các tính năng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng Apple Intelligence.