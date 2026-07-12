Tin mừng về iPhone 18 Pro Max

Apple được cho là chuẩn bị mang đến một thay đổi chưa từng thấy trong nhiều năm trên dòng iPhone Pro Max.

Sau nhiều năm tập trung tối ưu thiết kế để các mẫu iPhone Pro Max trở nên nhẹ hơn, Apple có thể sẽ thay đổi chiến lược trên thế hệ kế tiếp. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ một nâng cấp phần cứng được đông đảo người dùng mong đợi.

Theo Macworld, các thông tin rò rỉ trước đó cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin dung lượng khoảng 5.425 mAh đối với phiên bản chỉ sử dụng eSIM và 5.235 mAh đối với bản hỗ trợ khe cắm SIM vật lý.

Tuy nhiên, những hồ sơ chứng nhận mới được phát hiện sau đó lại đưa ra các con số cao hơn. Cụ thể, phiên bản dành cho thị trường Mỹ (chỉ hỗ trợ eSIM) được cho là sở hữu pin 5.567 mAh, trong khi phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc có pin 5.391 mAh.

Apple được cho là sẽ ưu tiên thời lượng pin trên iPhone 18 Pro Max, dù điều này có thể khiến thiết bị tăng trọng lượng lên khoảng 240 g. (Ảnh minh hoạ)

Để so sánh, iPhone 17 Pro Max được cho là có pin 5.088 mAh trên bản eSIM và 4.823 mAh trên bản có SIM vật lý. Nếu các thông tin mới là chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ có bước nhảy đáng kể về dung lượng pin so với thế hệ tiền nhiệm.

Bổ sung cho những tin đồn này, tài khoản rò rỉ nổi tiếng Ice Universe vừa chia sẻ thêm trên Weibo rằng viên pin lớn hơn sẽ kéo theo sự gia tăng về kích thước và trọng lượng của thiết bị.

Theo nội dung được Ice Universe đăng tải, iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu viên pin khoảng 5.500 mAh, trọng lượng khoảng 240g cùng độ dày thân máy vào khoảng 9 mm.

Nếu đạt mức 240g, đây sẽ là mẫu iPhone nặng nhất của Apple kể từ iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max - hai thiết bị cũng có trọng lượng 240 g.

Trong vài năm gần đây, Apple đã liên tục giảm trọng lượng trên dòng Pro Max. Cụ thể, iPhone 15 Pro Max nặng 221g, iPhone 16 Pro Max tăng lên 227 g và iPhone 17 Pro Max được cho là khoảng 233 g.

Sự thay đổi về vật liệu chế tạo cũng góp phần tạo nên sự khác biệt này. iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max sử dụng khung thép không gỉ, trong khi iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max chuyển sang khung titan nhằm giảm trọng lượng. Đến iPhone 17 Pro Max, Apple tiếp tục chuyển sang khung nhôm.

Các nguồn tin hiện tại cho rằng Apple sẽ vẫn sử dụng khung nhôm trên iPhone 18 Pro Max. Điều này đồng nghĩa việc trọng lượng tăng lên nhiều khả năng đến từ những thay đổi bên trong, đặc biệt là viên pin dung lượng lớn hơn cùng thiết kế thân máy dày hơn.

Hiện toàn bộ những thông tin trên vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận. Nếu đúng, iPhone 18 Pro Max có thể mang đến thời lượng pin tốt hơn, nhưng người dùng sẽ phải chấp nhận một thiết bị dày và nặng hơn so với các thế hệ gần đây.

Tham khảo 9to5Mac