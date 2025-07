Mất toàn bộ 68 triệu trong 2 tài khoản ngân hàng sau khi tải ứng dụng lạ, người phụ nữ may mắn được một công ty chi trả gần 70%

Chiều ngày 23/7/2025, một công ty bảo hiểm (Chi nhánh tại Sơn La) đã phối hợp với một ngân hàng thương mại tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm "Bảo an tài khoản" cho khách hàng Lương Thị Thúy (trú tại xã Thanh Nưa, Sơn La).

Trước đó, vào ngày 20/6/2025, chị Thúy bị kẻ gian giả danh cán bộ ngành điện lực lừa tải ứng dụng giả mạo nhằm thanh toán tiền điện trực tuyến. Ngay sau đó, toàn bộ số tiền gần 68,3 triệu đồng trong hai tài khoản ngân hàng của chị đã bị chiếm đoạt.

May mắn là chị Thúy từng đăng ký tham gia gói bảo hiểm “Bảo an tài khoản” với mức phí 77.000 đồng/năm. Sau khi tiếp nhận thông tin, công ty bảo hiểm đã nhanh chóng xác minh vụ việc và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ để được chi trả quyền lợi theo quy định.

Số tiền bảo hiểm chi trả cho chị Thúy là 45,425 triệu đồng. Đại diện doanh nghiệp cũng đã trực tiếp động viên khách hàng, đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi trên môi trường mạng, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến.

Theo chia sẻ từ đơn vị bảo hiểm, gói bảo hiểm được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính cho khách hàng cá nhân khi bị mất tiền do hành vi gian lận công nghệ cao. Đây là một trong những biện pháp bảo vệ bổ sung giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử và giao dịch trực tuyến.

Được biết, trong thời gian gần đây, khi các hình thức lừa đảo tài chính và tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp, nhiều ngân hàng, công ty tài chính đã nhanh chóng giới thiệu các gói bảo hiểm an ninh mạng. Những giải pháp này nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất tiền trong các giao dịch trực tuyến.

Dù các ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp bảo hiểm để tăng cường an toàn cho tài khoản và thẻ của khách hàng, yếu tố cốt lõi để hạn chế nguy cơ từ tội phạm mạng vẫn nằm ở ý thức và thói quen của người sử dụng. Theo các chuyên gia, việc nâng cao hiểu biết về bảo mật và tuân thủ các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn tài chính.