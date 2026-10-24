"Mặt Nạ Của Năm" L’OFFICIEL 2026 chính thức xướng tên Keyshu

Thương hiệu Keyshu được vinh danh tại hạng mục “Face Mask of the Year” (Mặt nạ của năm) tại L’OFFICIEL Beauty Choice Awards 2026.

Màn xướng tên đầy tự hào tại L’OFFICIEL Beauty Choice Awards 2026

L’OFFICIEL Beauty Choice Awards là giải thưởng thường niên danh giá do tạp chí thời trang và phong cách sống L’OFFICIEL Vietnam tổ chức. Trở lại cùng chủ đề mang tính biểu tượng "Once Upon a Youth: Longevity Ever After", mùa giải năm 2026 hướng sự tôn vinh đến những giá trị làm đẹp trường tồn – nơi hiệu quả khoa học kết hợp cùng cảm xúc trọn vẹn để đánh thức phiên bản rạng ngời, tự tin nhất trong mỗi cá nhân.

Khoảnh khắc Keyshu được xướng tên ở hạng mục "Face Mask of the Year" 2026

Khoảnh khắc Mặt nạ Sợi xơ Rau má Keyshu được xướng tên ở hạng mục "Face Mask of the Year" (Mặt nạ của năm) đã đánh dấu một cột mốc đầy tự hào. Không chỉ là chiếc cúp vinh danh một sản phẩm làm đẹp xuất sắc, đây còn là sự công nhận quý giá từ hội đồng chuyên môn dành cho hướng đi nghiêm túc của một thương hiệu dược mỹ phẩm Việt: kiên trì theo đuổi giá trị bền vững và thấu hiểu sâu sắc làn da người Việt.

Công nghệ phôi vượt trội định hình trải nghiệm khác biệt

Để thuyết phục hội đồng thẩm định khắt khe và chinh phục hàng triệu người tiêu dùng, Keyshu đã chọn lối đi khác biệt ngay từ điểm chạm đầu tiên trên gương mặt: chất liệu phôi sợi thực vật .

Keyshu tiên phong nghiên cứu kết hợp sợi xơ rau má tự nhiên cùng sợi thực vật Lyocell vừa lành tính với da vừa thân thiện với môi trường, có khả năng phân hủy sinh học. Chất liệu phôi sở hữu khả năng ngậm tinh chất vượt trội lên đến 950% trọng lượng phôi, giúp giữ trọn vẹn và giải phóng dưỡng chất liên tục, không gây hiện tượng hút ẩm ngược hay chảy tràn lãng phí.

Kết cấu phôi mỏng nhẹ, mềm mượt bám chặt vào từng đường nét gương mặt như một lớp da thứ hai, mang đến cảm giác thư giãn, dịu mát tức thì cho nền da đang ửng đỏ, căng rát hoặc nhạy cảm.

Mặt nạ Sợi xơ Rau má Keyshu sở hữu công nghệ phôi sinh học vượt trội

Nội lực khoa học mở lối cho thương hiệu Việt vươn tầm

Thành quả tại L’OFFICIEL Beauty Choice Awards 2026 không phải là một bước đi ngẫu nhiên, mà được bảo chứng từ chính niềm tin của thị trường. Tính đến nay, dòng mặt nạ này đã liên tục lọt Top 2 Thương hiệu bán mặt nạ bán chạy nhất TikTok Shop và Top 5 Thương hiệu bán mặt nạ bán chạy nhất Shopee (số liệu quý 3 năm 2026) .

Keyshu liên tục lọt top thương hiệu mặt nạ bán chạy trên TikTok Shop và Shopee

Đằng sau những con số biết nói là triết lý làm nghề tử tế của Keyshu. Thương hiệu kiên định chọn con đường đầu tư bài bản vào hoạt động R&D, chuẩn hóa quy trình sản xuất khép kín và tăng cường hợp tác chuyên môn sâu rộng cùng các chuyên gia da liễu. Từng sản phẩm ra đời đều hướng tới việc đưa tinh túy thảo mộc kết hợp cùng công nghệ sinh dược hiện đại, mang lại giải pháp chăm sóc da an toàn và hiệu quả tối ưu cho làn da người Việt.

Giải thưởng "Face Mask of the Year" tiếp thêm nguồn động lực mạnh mẽ để Keyshu không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng mỗi ngày. Từ nền tảng khoa học vững chắc, thương hiệu dược mỹ phẩm Việt từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, tự tin đồng hành cùng nhan sắc Việt và vững vàng vươn tầm trên bản đồ làm đẹp quốc tế.

Keyshu – Khơi nguồn cảm xúc, Lan tỏa yêu thương

Công ty TNHH Sinh Dược Bio

Trụ sở: Tòa nhà Việt Hương Building, Lô D10-1 Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội.

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