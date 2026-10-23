Baekhyun (EXO) dự sự kiện ra mắt kem dưỡng mắt mới của POLA tại Singapore

Sự xuất hiện của Baekhyun (EXO) là điểm nhấn tại sự kiện giới thiệu kem dưỡng mắt B.A. 7th Eye Zone Cream của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản POLA, tối 19/10 tại Singapore.

Baekhyun cùng đại diện POLA và LUXASIA thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm B.A. 7th Eye Zone Cream tại Singapore.

Tối 19/10, tại Zouk Singapore, POLA tổ chức sự kiện ra mắt B.A. 7th Eye Zone Cream, sản phẩm chăm sóc vùng mắt thuộc thế hệ thứ 7 của dòng B.A. Chương trình quy tụ đại diện truyền thông, người nổi tiếng và các influencer, trong đó có Baekhyun, thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc EXO.

Nam ca sĩ Baekhyun tại sự kiện ra mắt kem dưỡng mắt mới của POLA tại Singapore

Nam ca sĩ xuất hiện tại khu vực thảm đen, giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ trước khi tham gia nghi thức ra mắt sản phẩm với đại diện POLA và LUXASIA. Sân khấu sử dụng video giới thiệu dòng B.A trên màn hình LED, kết hợp âm thanh và hiệu ứng ánh sáng tím, tạo không gian mang màu sắc hiện đại.

Chia sẻ tại chương trình, Baekhyun cho biết anh vui và vinh dự khi tham dự sự kiện giới thiệu kem dưỡng mắt thế hệ mới của POLA tại Singapore. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự hào hứng khi có cơ hội tìm hiểu thêm về sản phẩm và công nghệ chăm sóc da của thương hiệu Nhật Bản.

Sự góp mặt của Baekhyun đưa yếu tố giải trí trở thành điểm nhấn của sự kiện, đồng thời kết nối hoạt động giới thiệu mỹ phẩm với cộng đồng người hâm mộ và nhóm khách hàng quan tâm đến làm đẹp. Đây cũng là cách POLA tạo thêm điểm tiếp xúc với người tiêu dùng thông qua một gương mặt có sức hút trong văn hóa đại chúng châu Á.

Khách mời tìm hiểu B.A. 7th Eye Zone Cream và các sản phẩm thuộc dòng B.A tại khu vực trưng bày của thương hiệu.

Tại khu vực trưng bày, khách mời có thể tìm hiểu B.A. 7th Eye Zone Cream và các sản phẩm thuộc dòng B.A dưới sự hướng dẫn của chuyên viên làm đẹp. Chương trình còn bố trí photo booth, video booth, hoạt động khắc tên lên gương POLA và Floral Bar, nơi khách tự chọn hoa để tạo bó hoa riêng. Những trải nghiệm này bổ sung yếu tố tương tác, giúp khách mời tiếp cận sản phẩm ngoài phần giới thiệu trên sân khấu.

B.A. 7th Eye Zone Cream là sản phẩm chăm sóc chuyên biệt cho vùng da quanh mắt, thuộc thế hệ thứ 7 của dòng B.A do POLA phát triển.

B.A. 7th Eye Zone Cream được phát triển chuyên biệt cho vùng da quanh mắt, bao gồm mí mắt và khu vực dưới mắt. Theo thông tin từ POLA, sản phẩm hướng đến cải thiện vẻ ngoài săn chắc của vùng da này, với công thức 3D Eye-Bandage Formulation do thương hiệu phát triển. Công thức tạo lớp màng trên bề mặt da, giúp mang lại cảm giác nâng đỡ và săn chắc.

Sản phẩm chứa 10 thành phần làm đẹp, trong đó có 9 thành phần độc quyền theo công bố của POLA. Kem có kết cấu được mô tả là tan vào da, hướng đến vẻ ngoài tươi tắn, săn chắc cho vùng mắt. Hương thơm kết hợp nốt gỗ và hoa, lấy cảm hứng từ hoa mẫu đơn, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng.

Việc tập trung vào vùng mắt phản ánh định hướng chăm sóc chuyên biệt của sản phẩm, thay vì chỉ hướng đến dưỡng ẩm chung cho toàn bộ khuôn mặt. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào công thức đầy đủ, cách sử dụng và đặc điểm làn da của mỗi người.

Phát biểu tại sự kiện, ông Satyaki Banerjee, CEO LUXASIA, cho biết quan hệ hợp tác giữa đơn vị này và POLA bắt đầu tại Singapore vào tháng 8/2020, trong giai đoạn dịch bệnh, trước khi mở rộng hoạt động trên khắp ASEAN. Ông xem chương trình là dấu mốc tiếp theo trong quá trình hợp tác giữa hai bên.

Singapore được lựa chọn làm địa điểm tổ chức trong bối cảnh thành phố này giữ vai trò kết nối thương mại và tiêu dùng trong khu vực. Thông qua sự kiện, POLA giới thiệu sản phẩm mới đến khách mời quốc tế, đồng thời kết hợp hoạt động trải nghiệm trực tiếp với sức hút của nghệ sĩ để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Với Baekhyun là tâm điểm thu hút chú ý và B.A. 7th Eye Zone Cream là trọng tâm giới thiệu, sự kiện tại Singapore kết nối hai yếu tố giải trí và làm đẹp trong hoạt động quảng bá dòng B.A của POLA tại thị trường ASEAN.

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại https://www.pola.com