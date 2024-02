Mất 1 follow từ Hải Tú, Sơn Tùng M-TP vẫn là người Việt được theo dõi nhiều nhất trên Instagram

Hiện tại, dân tình đang xôn xao trước câu chuyện Hải Tú bất ngờ unfollow Sơn Tùng M-TP hồi rạng sáng 16/2. Bên cạnh đó là dòng trạng thái đầy ẩn ý: "No one can change the past" (tạm dịch: "Không ai có thể thay đổi được quá khứ") trên trang Instagram cá nhân hơn 412 nghìn người theo dõi.

Hiện tại, Hải Tú chỉ follow 2 tài khoản của công ty

Dân tình đang xôn xao về việc Hải Tú unfollow Sơn Tùng M-TP và những bài đăng ẩn ý của cô nàng

Không rõ việc mất đi follow từ Hải Tú có ảnh hưởng như thế nào với Sơn Tùng M-TP, nhưng về mặt con số thì gần như bằng không. Bởi lẽ hiện tại chủ tịch của M-TP Entertainment hiện đang có đến 7,7 triệu người theo dõi trên Instagram và cũng chính là người Việt có lượng followers cao nhất.

Sơn Tùng M-TP là người Việt được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với con số hơn 7,6 triệu

Việc Sơn Tùng M-TP là cái tên đứng đầu trong danh sách những người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram khá dễ hiểu bởi độ phủ sóng cực kỳ mạnh mẽ của anh, không chỉ trong giới trẻ. Chàng trai quê Thái Bình hiện đang sở hữu hơn 7,6 triệu người theo dõi và giữ vững vị trí số 1 về chỉ số này suốt một khoảng thời gian rất dài.

Người được theo dõi nhiều thứ 2 thuộc về Chi Pu khi cô nàng đa tài này vượt qua Ngọc Trinh với hơn 5,9 triệu followers. Tiếp theo là Ngọc Trinh (5,9 triệu), Trấn Thành (5,7 triệu)...