Mark Feehily (Westlife): Từ cậu bé nhút nhát được Mariah Carey truyền cảm hứng, đến màn comeout chấn động và làm bố của con gái xinh như thiên thần

Trong Westlife, Mark Feehily sở hữu giọng ca kỹ thuật, chuyên đảm nhận những nốt cao ấn tượng. Từ 1 cậu bé nhút nhát vùng ngoại ô, Mark đã trở thành ngôi sao đình đám và giờ đây vẫn tiếp tục hành trình âm nhạc bền bỉ ở tuổi 43.

Mark Feehily từng gây sốc với màn comeout đồng tính vào năm 2005. Trải qua nhiều khó khăn, giờ đây Mark đã có gia đình hạnh phúc bên người bạn đời Cailean O'Neill và cô con gái 4 tuổi xinh như thiên thần.

Cậu bé nhút nhát tìm thấy niềm đam mê âm nhạc từ Mariah Carey và chính các thành viên Westlife

Mark Feehily sinh năm 1980 tại vùng ngoại ô Sligo, Ireland trong 1 gia đình có 3 anh em trai. Cuộc sống của Mark trôi qua khá yên ả, anh từng là nhân vật nhút nhát và không mấy nổi bật tại trường học. Bố của Mark có bộ sưu tập đĩa hát khổng lồ nhưng cuộc đời Mark chỉ thực sự thay đổi sau khi bố anh xin được chiếc chảo vệ tinh bỏ đi, khiến tivi trong nhà từ chỉ có 4 kênh lên đến 400 kênh.

Đột nhiên, thế giới của Mark trở nên sống động hơn nhờ những kênh truyền hình trên khắp thế giới. Nam ca sĩ rất hâm mộ Mariah Carey và Whitney Houston, luôn nghêu ngao hát bài I Will Always Love You cả ngày. Sau này, Mark kể lại chính diva đình đám Mariah Carey là nguồn cảm hứng để anh theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Nam ca sĩ bị hút hồn bởi diva đình đám khi cô hát ca khúc Hero. "Chị ấy đẹp lộng lẫy, giọng ca của chị ấy bay xa khỏi thế giới này. Khi nghe ca khúc Hero đến lần thứ 2, tôi cảm thấy có 1 điều gì đấy đang thức giấc trong mình. Nếu ngày ấy không xem chị ấy hát, chắc sẽ không có tôi của bây giờ" - Mark bộc bạch.

Mariah Carey chính là nguồn cảm hứng...

... để Mark theo đuổi âm nhạc

Mark Feehily chính là fanboy "đu" idol thành công nhất khi vào năm 2000, Mariah Carey và Westlife đã hợp tác phát hành ca khúc Against All Odds. Nam ca sĩ chia sẻ trải nghiệm này giống như 1 giấc mơ có thật vậy.

Mark Feehily "đu idol" thành công, có cơ hội song ca cùng thần tượng

Shane Filan và Kian Egan cũng là những người truyền cảm hứng âm nhạc cho Mark Feehily. Khi cùng học cấp 2, Mark đã rất ngưỡng mộ Shane và Kian khi họ trình diễn trong vở nhạc kịch của trường. Cơ hội đã đến khi Mark cũng được giáo viên trao vai trong vở nhạc kịch. Kể từ đó, họ trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau lập ban nhạc IOYOU (tiền thân của Westlife). Cứ thể từng bước, ban nhạc ký hợp đồng với hãng thu âm chuyên nghiệp, trở thành Westlife đình đám của hiện tại.

6 thành viên của IOYOU (tiền thân của Westlife)

Màn công khai đồng tính gây chấn động dư luận

Ở thời đỉnh cao, Westlife có hàng triệu fan trên khắp thế giới. Các cô gái không ngừng mơ tưởng về các thành viên, coi họ là người đàn ông trong mộng. Mark cũng không ngoại lệ. Anh được yêu thích nhờ ngoại hình điển trai sáng láng, đôi mắt xanh hút hồn cùng nụ cười rạng rỡ. Khi Mark đi đến đâu, các cô gái đều săn đón, hú hét vì anh.

Nhưng trong thâm tâm, Mark rất đau khổ vì anh là người đồng tính. Nam ca sĩ đã luôn băn khoăn về cách thức comeout trong suốt thời niên thiếu, anh gọi cuộc sống bận rộn của Westlife là "sự xao lãng hoàn hảo" để quên đi vấn đề này. Thời điểm ấy, Mark chỉ tập trung vào công việc, giữ đời tư kín đáo. Người hâm mộ nghĩ rằng anh không có bạn gái vì quá bận rộn.

Nhưng rồi có 1 người đã đến và làm thay đổi cuộc sống của Mark. Đó chính là Kevin McDaid, thành viên của nhóm nhạc V. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau, muốn được cùng nhau làm những điều như mọi đôi tình nhân khác làm. Và thế là Mark dũng cảm comeout, cũng như công khai mối quan hệ của mình với Kevin. Tháng 8/2015, Mark bộc bạch chuyện này trong 1 cuộc phỏng vấn: "Tôi muốn mọi người biết sự thật về con người thật của tôi. Tôi là một người đồng tính và tôi tự hào về điều đó. Nó chỉ đơn giản là con người thật của tôi. Tôi không muốn bất cứ một sự thương hại nào, hay trở thành một gương mẫu nào. Đơn giản là vì tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để nói lên sự thật".

Thành viên Westlife comeout và công khai mối tình với Kevin McDaid

Ngay lập tức, tin tức này đã chiếm lĩnh mọi trang nhất truyền thông nước Anh. Các thành viên Westlife vốn đã biết từ trước nên họ không mấy bất ngờ. Trong cuốn tự truyện Our Story, các thành viên đều đồng ý rằng hạnh phúc của Mark là quan trọng nhất, họ mừng cho Mark không còn phải buồn bã che giấu bí mật nữa.

Người hâm mộ khắp nơi đều bị sốc, nhưng họ đã nhanh chóng ủng hộ mối quan hệ của Mark và Kevin. Thậm chí có người hâm mộ còn được truyền cảm hứng từ Mark, nên đã dũng cảm công khai xu hướng tính dục với gia đình. Nam ca sĩ đã rất cảm động và cho biết đây chính là 1 trong những điều đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của anh.

Các thành viên Westlife đều đồng ý rằng hạnh phúc của Mark là quan trọng nhất

Cuộc sống viên mãn hiện tại bên bạn đời và cô con gái xinh như thiên thần

Đáng tiếc là Mark và Kevin chỉ bên nhau 7 năm. Họ chính thức chia tay vào năm 2012. Nhưng rồi trái tim Mark đã vui trở lại khi anh gặp người bạn đời Cailean O'Neill. Họ hẹn hò vào năm 2013 và đính hôn vào tháng 2/2019.

Đến tháng 7 cùng năm, Mark và Cailean thông báo cặp đôi trở thành bố thông qua phương pháp mang thai hộ. Cô bé Layla ra đời trong niềm hạnh phúc hận hoan của cặp đôi và cả đại gia đình Westlife. Nam ca sĩ từng ước mơ trở thành người cha và có những đứa con chạy quanh mình. Giờ đây giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Mark Feehily và Cailean O'Neill hẹn hò từ năm 2013

Họ lên chức bố vào năm 2019

Đến nay, Layla đã 4 tuổi và thường xuyên được 2 người bố đăng ảnh lên trang cá nhân. Cô bé nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần. Mark Feehily không ngừng ca ngợi con gái là cô bé đáng yêu và ngọt ngào nhất trên thế giới.

Con gái xinh như thiên thần của Mark đã được 4 tuổi

