Mariah Carey, người nổi tiếng với giọng hát và tiếng huýt sáo ấn tượng, đã có bước đột phá lớn vào năm 1990, khi mới 19 tuổi. Nhưng giờ đây, sau 36 năm, ngôi sao lừng lẫy ngày nào đã trở lại, vẫn giọng hát huyền thoại và ngoại hình không già đi sau 3 thập kỷ.

Chúng ta hãy cùng khám phá bí quyết "đóng băng" tuổi tác của cô gấy, người phụ nữ có vẻ đẹp hoàn hảo vào năm 1994, khi bản nhạc Giáng sinh kinh điển All I Want for Christmas is You của cô ấy được phát hành, cho đến hiện tại không có sự thay đổi.

Đầu tiên đó là những can thiệp thẩm mỹ nội khoa cũng như chăm sóc da bằng máy móc, công nghệ cao rất điều độ

1. Tiêm botox xóa nhăn

Vẻ đẹp tự nhiên không đổi qua 3 thập kỷ của Mariah Carey được TS.BS Hassan Galadari (Giám đốc Phòng khám da liễu Galadari, Anh) cho biết người chiến thắng giải Grammy này có thể đã trải qua các thủ thuật thẩm mỹ nội khoa, làm đẹp da bằng máy móc, công nghệ cao thường xuyên trong nhiều năm.

TS Hassan Galadari nói với Fabulous: "Mariah Carey trông thật tuyệt vời ở tuổi 55 và làn da của cô ấy đẹp hoàn hảo. Rất có thể cô ấy thường xuyên điều trị bằng botox để làm mờ các nếp nhăn quanh mắt và trán, duy trì làn da khỏe mạnh, căng bóng".

2. Sử dụng công nghệ vi kim RF nâng cơ

Ngoài botox, TS Hassan Galadari cho biết: "Làn da của cô ấy trông cực kỳ mịn màng. Điều này cho thấy cô ấy có thể trải qua các phương pháp điều trị trẻ hóa da thường xuyên như sử dụng vi kim RF.

Đây là phương pháp thẩm mỹ giúp nâng cơ, làm săn chắc da và tạo đường nét cho khuôn mặt, tăng độ đàn hồi cũng như duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh hơn".

3. Sử dụng laser tái tạo làn da

Mariah Carey có thể điều trị bằng laser tái tạo bề mặt da và/hoặc trị nám da bằng laser thường xuyên để kiểm soát sắc tố, duy trì làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

4. Tiêm chất làm đầy

TS Hassan Galadari còn tin rằng Mariah tiêm chất làm đầy môi và tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh để có làn da đẹp.

Đôi môi đầy đặn của cô ấy cho thấy cô ấy đã cải thiện chúng bằng chất làm đầy da, duy trì độ đầy đặn và đường nét hoàn hảo của chúng.

Ngoài các phương pháp điều trị chuyên nghiệp, làn da của Mariah có thể được hưởng lợi từ thói quen hàng ngày

Đó là:

1. Không để ý tuổi tác

Mariah không chỉ nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia để giữ được vẻ ngoài trẻ trung, mà theo cô, chìa khóa để duy trì sự trẻ trung chỉ đơn giản là lờ đi tuổi tác của mình.

"Thành thật mà nói, khi bạn tự đưa ra con số, bạn sẽ tự hỏi tại sao, tại sao tôi lại nhiều tuổi thế?", nữ ca sĩ nói.

2. Tắm sữa lạnh

Mariah là người hâm mộ tắm sữa lạnh. Nữ ca sĩ tin rằng điều này giúp giữ ẩm cho da.

Điều này được nữ ca sĩ tiết lộ vào năm 2018, khi được hỏi liệu có phải cô đã tắm nước khoáng của Pháp để duy trì làn da ẩm mượt hay không.

3. Không ăn tinh bột

Ngoài thói quen tắm kỳ lạ, Mariah còn có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ được vẻ ngoài tuyệt vời.

Cô từng thề sẽ cắt giảm tinh bột và ăn cùng một bữa ăn dinh dưỡng mỗi ngày, nhưng cô tin rằng nhiều người sẽ không thể làm điều đó. Có những thời điểm cô chỉ ăn cá hồi và nụ bạch hoa mỗi ngày.

4. Ngủ ngon và sâu giấc

Mariah tin rằng giấc ngủ tốt rất quan trọng đối với vẻ ngoài trẻ trung. Không chỉ ngủ đến 15 tiếng mỗi đêm, nữ ca sĩ còn thuê một người massage để thư giãn dễ ngủ hơn.

Một nguồn tin từng nói với US Weekly rằng, Mariah đã chi hơn 1.000 bảng Anh cho một buổi massage kéo dài 8 giờ để thư giãn.