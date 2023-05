Manulife giải thích về “giữ bí mật thỏa thuận”

Giải pháp công ty Manulife đưa ra là để được hoàn tiền thì các khách hàng phải cam kết giữ bí mật tuyệt đối các thỏa thuận. Cam kết này khiến nhiều khách hàng bức xúc. Sau nhiều lần liên hệ, hôm nay phóng viên VTV đã nhận được phản hồi từ phía công ty Manulife.

Trả lời câu hỏi của phóng viên: Vì sao khách hàng cần phải ký kết thỏa thuận giữ bí mật để được hủy hợp đồng và hoàn tiền? Đại diện Manulife Việt Nam đã có những giải thích còn né tránh và chưa đủ sức thuyết phục.

Manulife cho rằng đó là hợp đồng ký thông qua Ngân hàng SCB. Khách hàng không được tư vấn một cách cụ thể và các điều khoản trong hợp đồng khá là phức tạp. Do vậy, để thanh lý hợp đồng này, Manulife cần phải có một thảo thuận mới.

Ông Sachin N. Shah - Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Manulife Việt Nam cho biết: "Sở dĩ chúng tôi có thỏa thuận giải quyết khiếu nại này dành cho khách hàng vì biên bản thỏa thuận này rất đơn giản và dễ hiểu. Các từ ngữ được thể hiện rất rõ ràng để khách hàng có thể hiểu chính xác họ đang đồng ý với điều gì".

Về vấn đề giải quyết khiếu nại các phản ánh xoay quanh việc tư vấn sản phẩm bảo hiểm không rõ ràng khiến người mua nhầm tưởng đây là một sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng, Manulife cho rằng đây là một tình huống đặc biệt bị ảnh hưởng từ sự cố khủng hoảng xảy ra đối với Ngân hàng SCB vào cuối tháng 9 năm ngoái. Đồng thời cũng nhìn nhận cần phải cải thiện lại cách làm việc của các nhân viên tư vấn.

"Đây là một quyết định không hề dễ dàng và vì thế công ty đã cần nhiều thời gian để cân nhắc. Cần lưu ý rằng, quyết định này chỉ được áp dụng bởi hoàn cảnh đặc biệt của SCB và chúng tôi sẽ không áp dụng quyết định này cho bất kỳ tình huống nào khác", ông Sachin N. Shah - Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Manulife Việt Nam nói.

Theo các chuyên gia, bảo hiểm là một sản phẩm tốt về khía cạnh kiểm soát rủi ro hay sự an toàn hoặc an tâm cho tương lai. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp vì đội ngũ tư vấn không trung thực. Do đó, sau những lùm xùm mua bảo hiểm, khách hàng cần đặc biệt cẩn thận hơn trước khi đặt bút ký hợp đồng.