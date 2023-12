Mạng xã hội "dậy sóng" với trào lưu NO POO chỉ dùng baking soda, giấm táo gội đầu, chuyên gia "vạch trần sự thật"

Mới đây, một bài đăng trên Facebook về No poo (phương pháp chăm sóc tóc không dùng dầu gội đầu) thu hút đông đảo người quan tâm. Chủ tài khoản T.K.V cho biết, No poo là viết tắt của no shampoo.

Mạng xã hội dậy sóng với trào lưu NO POO chỉ dùng baking soda, giấm táo gội đầu. (Ảnh chụp màn hình)

Theo chủ tài khoản này chia sẻ thì, bằng việc sử dụng dầu gội thường xuyên, nhiều người nhận thấy mình đang tạo nên một vòng lặp: Dầu gội sẽ làm khô tóc và da đầu. Da đầu tiết nhiều dầu hơn để bù đắp độ ẩm, tóc bết dính, lại gội đầu để làm sạch. Thay vào đó, áp dụng No poo sẽ đem lại hiệu quả chăm sóc da đầu, tóc tốt hơn.

Nguyên lý của No poo là: "dùng nước hoặc baking soda và giấm táo để làm sạch tóc thay cho dầu gội". Nó đem lại loạt lợi ích như:

- Giúp tóc và da đầu khỏe hơn, cân bằng lượng dầu trên tóc.

- Tóc dày hơn.

- Tóc vào nếp và không cần tạo kiểu nhiều.

- Hạn chế nguy cơ kích ứng do hóa chất.

- Hạn chế rác thải nhựa.

- Thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc làm sạch dẫn đến khô tóc sau đó dưỡng ẩm và lại gội sạch dưỡng chất.

Nhiều người tin trào lưu No poo giúp tóc mọc dày, da đầu khỏe mạnh. (Ảnh minh họa)

Cũng theo những người áp dụng trào lưu này thì khó tránh khỏi rủi ro tóc bết khủng khiếp trong 6 tháng đầu. Sau 6 tháng thì tóc mới không bết, không gàu dù không dùng dầu gội đầu. "Trong đó những tuần đầu tiên là khó khăn nhất khi tóc bạn dễ dàng bị bết, gàu và ngứa. Những ai kiên nhẫn và chịu được qua giai đoạn này, dần dần tình trạng tóc và da đầu sẽ trở nên tốt hơn", người viết chia sẻ.

Để No poo đạt hiệu quả, người ta khuyên sử dụng baking soda, giấm táo để gội đầu. Đồng thời không sử dụng máy sấy tóc, uốn tóc, ép tóc, nhuộm tóc thường xuyên. Nếu tóc cực kỳ khô, bạn có thể sử dụng thêm dầu dừa, dầu argan.

Trước những nhận định về trào lưu No poo - chăm tóc tóc không cần dầu gội, BS Đỗ Tuấn Anh (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, đây là trào lưu chăm sóc tóc khá nguy hiểm. Việc này có thể khiến dầu tiết ra quá nhiều, tóc dễ rụng hơn, vi khuẩn, nấm phát triển, càng nhiều thì lại càng thêm gàu... "Phương pháp này không phù hợp với khí hậu như nước ta", chuyên gia khẳng định.

BS Tuấn Anh cho rằng, bạn có sử dụng No poo hay không tùy thuộc vào sở thích và sự kiên nhẫn của bạn. Tuy nhiên, có một số sự thật về No poo mà bất cứ ai cũng nên nhớ rõ.

Bạn có sử dụng No poo hay không tùy thuộc vào sở thích và sự kiên nhẫn của bạn. (Ảnh minh họa)

1. Có những người không thể áp dụng trào lưu No poo - chăm sóc tóc không dùng dầu gội

Theo BS Đỗ Tuấn Anh, những người hay ra mồ hôi, da dầu, sống trong môi trường nhiều khói bụi, ô nhiễm... thì tốt nhất không nên áp dụng phương pháp này. Tình trạng ngứa ngáy, khó chịu ở đầu có thể khiến bạn không chịu nổi, phải gãi ngứa nhiều. Lúc này, bạn vô tình khiến sức khỏe da đầu, mái tóc thêm yếu đi.

Đó là chưa kể, nhóm người có đầy đủ những tiêu chí trên sẽ có nhiều vi khuẩn ở tóc, da đầu hơn. Khi không được loại bỏ bằng những loại dầu gội đầu có các hoạt chất làm sạch thì chúng sẽ luôn tồn tại trên mái tóc, da đầu, khiến vi khuẩn sinh sôi, nảy nở, bốc mùi khó chịu. Điều này vô tình gây ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống cũng như mất tự tin trong giao tiếp.

Những người hay ra mồ hôi, da dầu, sống trong môi trường nhiều khói bụi, ô nhiễm... thì tốt nhất không nên No poo. (Ảnh minh họa)

2. Gội đầu bằng baking soda, giấm táo có nhiều rủi ro đi kèm

No poo sử dụng baking soda và giấm táo để làm sạch tóc và da đầu, nhưng sự thật là có thể làm hỏng tóc do mất cân bằng pH.

Tóc và da có độ pH tự nhiên trong khoảng 4,5-5,0. Để đảm bảo tóc khỏe, cần duy trì độ cân bằng pH bằng việc sử dụng những sản phẩm có độ pH gần với độ pH tự nhiên của tóc. Trong khi đó, baking soda có độ pH 9,5. Khi để tóc tiếp xúc với môi trường kiềm (nước có pha baking soda), lớp biểu bì tóc sẽ mở ra, sợi tóc trở nên khô, yếu, dễ gãy.

Lúc này, vì lớp biểu bì tóc không thể tự đóng lại trong môi trường kiềm nên phải xả lại tóc với dung dịch nước pha giấm táo (độ pH 3,0 - 4,0) để lớp biểu bì có thể đóng lại giúp "bảo toàn" cho sợi tóc. Tuy nhiên việc đẩy tóc lên độ pH 9,5 rồi buộc nó giảm xuống pH 4,5 - 5,0 (với giấm táo) chính là nguyên nhân khiến tóc ngày càng yếu và dễ bị hư tổn.

Đó là lý do thời gian đầu khi áp dụng No poo với baking soda và giấm táo, tóc bạn sẽ mềm mượt hơn. Nhưng đây là do tóc bị bào mỏng đi vì cấu trúc tóc bị phá hủy bởi môi trường kiềm (dung dịch baking soda và nước).

Gội đầu bằng baking soda, giấm táo có nhiều rủi ro đi kèm. (Ảnh minh họa)

3. Không cần No poo, miễn là dùng dầu gội an toàn sức khỏe

Chuyên gia nhận định, dùng dầu gội an toàn, đúng cách hoàn toàn có khả năng giúp tóc khỏe đẹp hơn chứ không phải bài trừ tất cả các loại dầu gội đầu mới tốt.

Nếu muốn tóc mọc dày khỏe đẹp, da đầu khỏe mạnh, bạn nên kiểm tra loại dầu gội mình đang dùng có chứa những chất an toàn hay không. Nếu điều này quá khó, bạn có thể tìm đến bác sĩ, chuyên gia da liễu, dược sĩ... để tìm hiểu sản phẩm dầu gội an toàn sức khỏe lại đảm bảo sạch tóc, da đầu, giúp tóc và da đầu ngày càng khỏe đẹp.

Điều đó có nghĩa là bạn không cần thiết phải No poo. Điều này hoàn toàn đúng trong cuộc sống thời hiện đại, nhất là những người sống ở môi trường thành phố nhiều khói bụi, ô nhiễm, người phải đi lại giao tiếp nhiều.

Không cần No poo cực khổ, miễn là dùng dầu gội an toàn sức khỏe. (Ảnh minh họa)

4. Cẩn thận rơi vào "ma trận" dầu gội đầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trào lưu No poo ẩn ý sử dụng những nguyên liệu có sẵn từ thiên nhiên để gội đầu, thay cho dầu gội thông thường. Chuyên gia e ngại điều này có thể khiến nhiều sản phẩm "No poo" gắn mác thiên nhiên, không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tràn lan ngoài thị trường để đáp ứng nhu cầu.

Việc sử dụng bất cứ loại mỹ phẩm nào như dầu gội đầu cũng cần đảm bảo công nghệ sản xuất, xuất xứ rõ ràng, tem chống hàng giả... Vì No poo, bạn dùng sản phẩm được quảng cáo hoàn toàn từ thiên nhiên như bồ kết, vỏ bưởi... trong khi nhãn mác sơ sài, thiếu uy tín, không biết thực hư thế nào, về lâu dài rất khó lường hậu quả.

Bởi vậy, BS Tuấn Anh nhấn mạnh, hãy là người tiêu dùng thông thái, tỉnh táo trước những lời quảng cáo.

5. Có vấn đề về tóc và da đầu nên đi khám da liễu thay vì tự ý No poo

Tình trạng tóc rụng, da đầu nhiều gàu, dầu... có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu bạn muốn chấm dứt tình trạng, thay vì tự ý áp dụng No poo theo kinh nghiệm của một số người, tốt nhất nên đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa.

Tình trạng da tóc của mỗi người không giống nhau nên sẽ có những phác đồ khác nhau. Chị em không nên nghe theo kinh nghiệm để rồi rơi vào tình trạng mất vệ sinh, người ốm yếu hơn.