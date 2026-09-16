Mang cơm tới trường cho con sau vụ phát hiện "cánh gà chiên còn sống" trong suất ăn

Hàng trăm phụ huynh Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân, TPHCM) phải đến trường đón con về giữa trưa hoặc mang cơm cho con sau khi nhà trường tạm dừng bữa ăn bán trú vì những phản ánh liên quan đến chất lượng suất ăn.
Cổng Trường THCS Hồ Văn Long trưa 16/9 chật kín phụ huynh đến đón con. Một số phụ huynh mang thức ăn từ nhà đến để con dùng bữa và nghỉ trưa tại trường, trong khi nhiều người khác đưa con về nhà.
Một phụ huynh có con học lớp 7 cho biết gia đình lựa chọn mang cơm từ nhà đến trường cho con ăn. “Như vậy mình cũng đỡ một lượt đón, cháu đỡ phải đội nắng. Con ăn ở trường rồi nghỉ trưa luôn”, phụ huynh này nói.
Trong khi đó, một số phụ huynh khác tới trường đón con về nhà nghỉ trưa, sau đó lại chở con trở lại trường học buổi chiều. "Hơi vất vả vì đưa đón con nhiều lần nhưng phải chịu cực vài hôm", vị phụ huynh này bày tỏ.
Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con học bán trú tại Trường THCS Hồ Văn Long bày tỏ lo lắng về chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm tại trường. Theo “Đơn yêu cầu khẩn cấp” của phụ huynh gửi các cơ quan chức năng, ngày 7/9, phụ huynh phản ánh cơm được phục vụ ít, canh có dấu hiệu chua, biến chất.
Ngày 8/9, phụ huynh tiếp tục phản ánh món thịt kho trứng có mùi hôi, thịt còn màu đỏ bất thường; trứng cút có vị chua và canh có dấu hiệu thiu. Đến ngày 11/9, món cá chiên được phản ánh quá mặn, cứng khiến học sinh khó sử dụng. Đáng chú ý, ngày 14/9, phụ huynh phản ánh món gà chiên bên trong còn màu đỏ, nghi chưa chín. Hình ảnh suất ăn được phụ huynh ghi lại và chia sẻ.
Trao đổi với báo chí, bà Đỗ Thị Ngọc Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long, cho biết nhà trường có phục vụ món cánh gà cho học sinh. Tuy nhiên, chỉ có một suất ăn chưa chín kỹ. Sau khi phát hiện, giáo viên chủ nhiệm đã chủ động lấy suất ăn khác thay thế, bảo đảm học sinh có bữa ăn an toàn trong ngày.
Theo bà Hương, nhà trường đã trao đổi, góp ý với đơn vị cung cấp suất ăn để điều chỉnh chất lượng. Trước những ý kiến liên quan đến bữa ăn bán trú, nhà trường đã tạm dừng việc nấu ăn cho học sinh tại trường và đang tìm đối tác mới.
Về phản ánh các món thịt kho trứng có mùi hôi, cá chiên quá cứng, hiệu trưởng cho rằng một số thông tin chưa đúng với thực tế. Theo bà Hương, không thể có chuyện tất cả các món ăn trong trường đều xảy ra vấn đề như phản ánh.
Ngày 16/9, UBND phường Bình Tân cùng đại diện các cơ quan liên quan đã đến làm việc với Trường THCS Hồ Văn Long để nắm tình hình và xử lý các nội dung liên quan.
Theo thông tin từ UBND phường Bình Tân, từ ngày mai (17/9), trường sẽ tổ chức lại bữa ăn bán trú để ổn định tình hình của học sinh, phụ huynh. Hiện địa phương đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thông tin vụ việc.