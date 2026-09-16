Mang cơm tới trường cho con sau vụ phát hiện "cánh gà chiên còn sống" trong suất ăn

Về phản ánh các món thịt kho trứng có mùi hôi, cá chiên quá cứng, hiệu trưởng cho rằng một số thông tin chưa đúng với thực tế. Theo bà Hương, không thể có chuyện tất cả các món ăn trong trường đều xảy ra vấn đề như phản ánh.