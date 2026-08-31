Mang 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ tiền gửi ngân hàng thì mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Với 3 tỷ đồng, lựa chọn gửi tiết kiệm hay mua chứng chỉ tiền gửi có thể mang lại khoản lãi đáng kể, nhất là khi mặt bằng lãi suất huy động đang ở mức cao.

Gửi tiết kiệm 3 tỷ đồng, lãi mỗi tháng bình quân bao nhiêu?

Theo khảo sát, lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng hiện phổ biến trong khoảng 4,2-4,75%/năm. Với 3 tỷ đồng, nếu áp dụng các mức lãi suất này, khoản tiền gửi sẽ tạo ra khoảng 126-142,5 triệu đồng tiền lãi mỗi năm. Quy đổi bình quân theo tháng, số tiền lãi tương ứng khoảng 10,5-11,9 triệu đồng.

Ở các kỳ hạn dài hơn, từ 6 đến 12 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến hiện ở khoảng 6,5-8,5%/năm. Với 3 tỷ đồng, tiền lãi theo năm sẽ vào khoảng 195-255 triệu đồng, tương đương khoảng 16,25 - 21,25 triệu đồng mỗi tháng nếu chia đều.

Một số ngân hàng còn áp dụng lãi suất ưu đãi lên tới 9%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng, thường kèm điều kiện về số tiền gửi tối thiểu hoặc thuộc chương trình huy động riêng. Ở mức lãi suất này, 3 tỷ đồng sẽ tạo ra 270 triệu đồng tiền lãi trong một năm, tương đương 22,5 triệu đồng/tháng nếu quy đổi bình quân.

Tuy nhiên, cần lưu ý các mức lãi suất trên là lãi suất áp dụng với tiền gửi nhận lãi cuối kỳ. Người gửi không thực tế nhận được khoản 10,5 triệu, 20 triệu hay 22,5 triệu đồng vào cuối mỗi tháng. Tiền lãi được ngân hàng thanh toán theo phương thức đã thỏa thuận, trong trường hợp này là vào ngày đáo hạn.

Chứng chỉ tiền gửi có thể mang lại lãi cao hơn

Trên thị trường hiện có các chứng chỉ tiền gửi với kỳ hạn khá đa dạng, phổ biến từ 6 tháng, 12 tháng đến 24 tháng và 36 tháng. Mức lãi suất phổ biến khoảng 8%/năm, trong khi một số sản phẩm có lãi suất lên tới 9,4 - 9,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên.

Với lãi suất 8%/năm, 3 tỷ đồng đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi sẽ tạo ra 240 triệu đồng tiền lãi trong một năm. Nếu quy đổi bình quân, con số này tương đương 20 triệu đồng/tháng.

Ở mức lãi suất 9,4%/năm, khoản lãi một năm là 282 triệu đồng, tương đương 23,5 triệu đồng/tháng khi chia bình quân. Nếu lãi suất lên tới 9,5%/năm, tiền lãi đạt 285 triệu đồng/năm, tương đương 23,75 triệu đồng/tháng.

Tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi khác nhau thế nào?

Tiền gửi tiết kiệm là hình thức khách hàng gửi tiền tại ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định và nhận lãi theo mức lãi suất đã thỏa thuận. Người gửi thường có nhiều lựa chọn về kỳ hạn, phương thức trả lãi và có thể dễ dàng tất toán khi có nhu cầu, dù việc rút trước hạn thường khiến khoản tiền được hưởng mức lãi suất thấp hơn theo quy định.

Trong khi đó, chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn. Người mua chứng chỉ tiền gửi được xác nhận quyền sở hữu đối với khoản tiền gửi trong thời hạn nhất định và được hưởng mức lãi suất theo điều kiện của sản phẩm.

Điểm đáng chú ý là chứng chỉ tiền gửi thường được thiết kế với kỳ hạn dài hơn và có thể yêu cầu số tiền mua tối thiểu. Một số sản phẩm có kỳ hạn 1-5 năm để đổi lấy mức lãi suất cao hơn.

Khả năng rút tiền trước hạn cũng là yếu tố cần đặc biệt quan tâm. Với tiền gửi tiết kiệm, khách hàng có cơ chế rút trước hạn theo quy định và thường chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn đối với phần tiền rút trước hạn. Với chứng chỉ tiền gửi, điều kiện tất toán trước hạn hoặc chuyển nhượng phụ thuộc vào quy định của từng sản phẩm và ngân hàng phát hành.