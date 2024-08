Lễ bế mạc Olympic Paris 2024 không chỉ mang đến cho khán giả những màn trình diễn trên SVĐ Stade de France của nước Pháp mà còn có 2 tiết mục đặc biệt được phát từ "đầu cầu" Los Angeles - thành phố đăng cai kì Thế Vận hội Mùa Hè tiếp theo vào năm 2028.

Nếu như ở "đầu cầu" Paris, mọi thứ đã chìm vào đêm tối thì ở Los Angeles vẫn đang là ban ngày nắng đẹp. Sau màn trình diễn của Billie Eilish với BIRDS OF A FEATHER, 2 "huyền thoại" của làng hip-hop xuất hiện: Dr.Dre và Snoop Dogg, thực sự đẩy bầu không khí lên một tầm cao mới. Có lẽ không cần phải nói thêm về sự nổi tiếng của 2 "tượng đài" làng hip-hop này.



Dr.Dre và Snoop Dogg xuất hiện trình diễn tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024

Không khó để thấy so với những nghệ sĩ mà nước chủ nhà Pháp chọn để trình diễn, các lựa chọn của Mỹ lập tức chiếm cảm tình của số đông khán giả. Các tiết mục của nước chủ nhà Pháp với tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng đôi lúc rầu rĩ, các nghệ sĩ của Pháp cũng không hẳn là những cái tên được khán giả đại chúng biết đến rộng rãi.

Thế nên, khi những H.E.R, Billie Eilish rồi cả Snoop Dogg - Dr.Dre xuất hiện, bầu không khí hoàn toàn đổi khác. Đầy sôi động, đầy năng lượng mặc dù các sân khấu ở "đầu cầu" Los Angeles được ghi hình từ trước, không phải truyền hình trực tiếp.

Huyền thoại Dr.Dre bất ngờ xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả.

Khi 2 giai điệu quá quen thuộc của Drop It Like It's Hot và The Next Episode xuất hiện, khán giả mới thấy sự khác biệt quá lớn giữa dàn nghệ sĩ Mỹ và Pháp ra sao! Các nghệ sĩ Mỹ chỉ trình diễn ở phần cuối trong khoảng nửa tiếng song thực sự đã "chiếm spotlight" từ khán giả!