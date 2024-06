Mới đây, sự kiện âm nhạc Weverse Con 2024 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của rất nhiều "gà chiến" của công ty HYBE như LE SSERAFIM, TWS, ILLIT, TXT... và một số nghệ sĩ khách mời khác, trong đó nổi bật nhất chính là J. Y. Park - "cha đẻ" của loạt nhóm nhạc đình đám như TWICE, Wonder Girls, miss A, Stray Kids, ITZY, GOT7... và là người đứng đầu công ty đối thủ của HYBE - JYP Entertainment.

JYP trở thành khách mời đặc biệt cho show diễn nhà HYBE

Tại sự kiện lần này, J. Y. Park đã mang đến loạt sân khấu kết hợp vô cùng ấn tượng. Sân khấu được đánh giá đi vào lịch sử chính là màn kết hợp giữa 2 ông lớn Kpop - J. Y. Park và Bang Si Hyuk. CEO Bang đã đệm đàn cho ông lớn nhà JYP thể hiện bản hit I Have A Girlfriend của chính mình. J. Y. Park chia sẻ rằng đã 22 năm trôi qua kể từ lúc ông được CEO Bang đệm đàn cho mình hát, cả 2 từng là bạn rất thân, thậm chí Bang Si Hyuk còn từng là nhà soạn nhạc cho công ty JYP Entertainment. Cả 2 từng biểu diễn chung ca khúc Lie (g.o.d) cách đây 22 năm bên cạnh nhiều bài hát khác.

Bang Si Hyuk đệm đàn cho J.Y.Park

Sau đó, ông lớn nhà JYP đã trở thành một mẩu của nhóm nữ ILLIT để cover ca khúc When We Disco mà ông từng song ca với Sunmi. Chưa dừng lại ở đó, J. Y. Park còn cùng các nhóm nhạc thế hệ "con cháu" như ILLIT, TWS, BOYNEXTDOOR, The New Six thể hiện bài hát Don't Leave Me.

Tuy nhiên, điều khiến tiết mục kết hợp của CEO JYP với các nhóm nhạc công ty đối thủ gây tranh cãi chính là vì lần cuối mà Don't Leave Me được biểu diễn chính là sân khấu của TWICE, GOT7, DAY6, Stray Kids tại JYP Nation 2018.

JYP biểu diễn When We Disco cùng ILLIT

Clip so sánh giữa 2 màn trình diễn Don't Leave Me

Kể từ đó, chưa có một sân khấu kết hợp nào của JYP Nation đúng nghĩa, đây lại là lần đầu tiên J.Y.Park biểu diễn với nhiều nghệ sĩ công ty khác, trong khi đó các nhóm nhạc của JYP lại không thấy đâu cả. Netizen cảm thấy sốc lẫn ngỡ ngàng khi xem J.Y.Park nhiệt tình biểu diễn với "đối thủ" nhưng lại bỏ bê "gà nhà":

- Tại sao ông ấy lại biểu diễn cho sự kiện nhà HYBE chứ không phải cùng dàn nghệ sĩ thế hệ mới nhà JYP?

- Rồi chừng nào mới thấy sân khấu kết hợp của TWICE, ITZY, Stray Kids, NMIXX...?

- "Gà nhà" thì bỏ bê, giờ chạy qua công ty đối thủ biểu diễn nhiệt tình vậy hả?