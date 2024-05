Mận hậu đổ bộ Sài thành, "giá nào cũng có"

Tại chợ Bàn Cờ (quận 3), mận khá to nhưng giá rẻ hơn, chỉ 25.000 đồng/kg. "So với năm ngoái, mận hậu năm nay có giá rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do loại quả này vẫn có vị chát, có khi còn đăng đắng nên nhiều khách không thích" - chị Hoa, bán trái cây cho hay.