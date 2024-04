Nữ diễn viên Lee Yoo Mi đã trở thành ngôi sao đình đám sau khi xuất hiện trong hai tác phẩm nổi tiếng toàn cầu của Netflix là bom tấn Squid Game và All of Us Are Dead . Biến hóa linh hoạt, màn nhập vai vô cùng thuyết phục cùng nét đẹp rất riêng đã khiến Lee Yoo Mi ngày càng nổi tiếng hơn và có thêm những vai chính đầu tiên trên sóng truyền hình.

Mới đây nhất trang Koreaboo xứ Hàn khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi "đào" lại một vai diễn trong quá khứ của Lee Yoo Mi, trong bộ phim Future Boy. Thời điểm này, sao nữ họ Lee mới 17 tuổi và gây sốc khi vào vai Seo Yun Doo - một... học sinh tiểu học. Nhìn vóc dáng nhỏ con, gương mặt không tuổi và kiểu tóc đúng chất một cô nhóc, khán giả không dám tin lúc quay bộ phim này, Lee Yoo Mi đã 17 tuổi. Dù không đến nỗi hoàn toàn giống một học sinh tiểu học nhưng màn "cưa sừng làm nghé" này cũng đã quá thành công.

Lee Yoo Mi trong tạo hình học sinh tiểu học, lúc này cô đã 17 tuổi

Thực chất đây không phải lần đầu Lee Yoo Mi cưa sừng làm nghé thành công. Thời điểm vào vai một nữ sinh trung học ở All of Us Are Dead , cô cũng đã 27 tuổi. Tuy nhiên việc 27 tuổi đóng học sinh cấp 3 vẫn dễ hơn việc một thiếu nữ lại vào vai thiếu nhi. Chính vì vậy khi nhắc lại quá khứ đóng Future Boy của Yoo Mi, khán giả vẫn không khỏi ngạc nhiên và dành rất nhiều lời khen cho nữ diễn viên.

Năm 27 tuổi, Lee Yoo Mi lại đóng học sinh

Lee Yoo Mi sinh năm 1994, là đóa hoa nở muộn của showbiz Hàn khi cô làm nghề tới 12 năm mới bắt đầu được quan tâm. Năng lực vượt trội, diện mạo không quá xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, nhất là nụ cười tỏa sáng gây thiện cảm cho người xem đã khiến Lee Yoo Mi chứng minh được bản thân sau nhiều năm nỗ lực. Năm ngoái, Lee Yoo Mi cũng có cho mình vai chính trong bộ phim truyền hình Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon. Đáng tiếc tác phẩm này lại bị đánh giá thấp vì kịch bản dở tệ, chỉ cố ăn theo độ nổi tiếng từ Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon .

Lee Yoo Mi quá trẻ ở độ tuổi 30

Nguồn ảnh: Koreaboo