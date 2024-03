Mỹ nam 33 tuổi "cưa sừng làm nghé" đóng học sinh quá đỉnh, nhan sắc trẻ đẹp hơn cả thời mới vào nghề

Một trong số những dự án phim Hàn được mong nhờ nhất năm 2024 gọi tên A Prefabricated Family. Lý do là bởi nó được remake từ một kịch bản đình đám của Trung Quốc, từng tạo nên hiện tượng gây sốt khắp châu Á. Phim xoay quanh 3 anh em không cùng huyết thống, sống chung một nhà, dưới sự bảo bọc của hai người bố. Họ cùng trưởng thành và làm nên một định nghĩa mới về thứ gọi là "gia đình".

Dàn diễn viên A Prefabricated Family

Mới đây, sau nhiều tháng nhá hàng nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì ngoài việc công bố dàn cast, A Prefabricated Family đã tung ra những hình ảnh đầu tiên, hé lộ tạo hình của nam chính Hwang In Yeop. Vốn nổi tiếng là mỹ nam hack tuổi cực đỉnh khi liên tục vào vai nam sinh, lần này Hwang In Yeop tiếp tục khiến khán giả thích thú với tạo hình học sinh trung học ở tuổi 33. Cư dân mạng không giấu được sự bất ngờ bởi trông Hwang In Yeop quá trẻ trong màn cưa sừng làm nghé này.

Hwang In Yeop quá trẻ ở tạo hình nam sinh

Hwang In Yeop bắt đầu sự nghiệp từ năm 2018 với bộ phim W.H.Y. Nhìn lại hình ảnh thời đó, so với tạo hình mới ở A Prefabricated Family, khán giả thậm chí còn cho rằng, mỹ nam họ Hwang thực sự đã lão hóa ngược. So với 6 năm trước, hiện anh trông còn hợp đóng học sinh hơn thuở mới vào nghề.

Hwang In Yeop 6 năm trước và hiện tại

Nhìn màn cưa sừng làm nghé ấn tượng này, ngoài việc thích thú và mong chờ, khán giả còn đang vô cùng tò mò, không biết Hwang In Yeop sẽ đóng vai anh lớn hay anh nhỏ trong dự án lần này. Người xem mong muốn sau nhiều lần đóng vai nam phụ si tình không có được trái tim nữ chính thì Hwang In Yeop sẽ có thể xoay chuyển tình thế ở tác phẩm này. Muốn vậy thì vai diễn của mỹ nam họ Hwang sẽ phải là nhân vật anh lớn, theo như bản Trung thì là do Tống Uy Long đảm nhận.

Tạo hình của Hwang In Yeop cũng khá giống nhân vật anh lớn

Bên cạnh Hwang In Yeop, A Prefabricated Family còn có sự góp mặt của hai nhân tố nữa là Jung Chae Yeon và Bae Hyun Sung, đều là những diễn viên trẻ mới nổi thời gian gần đây. Hiện diễn viên đảm nhận vai hai người bố chưa được tiết lộ khiến khán giả vô cùng tò mò. Được biết phim ấn định ra mắt trong năm nay, trên kênh JTBC.

Nguồn ảnh: Mydramalist