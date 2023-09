Màn ảnh Hàn lại có một mỹ nhân cổ trang đẹp xuất sắc, cảnh khóc bi thương khiến netizen nghẹn lòng

The Story of Park’s Marriage Contract - bộ phim cổ trang mới của đài MBC, mới đây đã công bố những hình ảnh đầu tiên, hé lộ tạo hình chính thức của hai nhân vật chính là Lee Se Young và Bae In Hyuk.

Dựa trên webtoon cùng tên, The Story of Park’s Marriage Contract là bộ phim tình cảm về mối tình xuyên thời gian giữa Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) và Park Yeon Woo (Lee Se Young). Trong quá khứ, Park Yeon Woo từng có mối tình bi thương với người chồng đoản mệnh của mình. Sau đó, chính bản thân cô cũng bị ném xuống giếng một cách bí ẩn và bất ngờ tỉnh dậy ở thế kỷ 21. Tại đây, cô giật mình khi gặp được một người đàn ông trông giống hệt người chồng quá cố. Bất ngờ khi lúc này, anh chàng đó lại muốn kết hôn với cô nhưng không phải vì tình yêu.

Park Yeon Woo xuyên không tới thời hiện đại và cưới một người y hệt chồng mình

Chỉ trong một trích đoạn ngắn hé lộ nội dung phim, khán giả được thấy hai tạo hình của Lee Se Young, lúc là mỹ nhân cổ trang với mối tình bi thương, lúc là cô dâu thời hiện đại, tỏa sáng rực rỡ trong bộ váy cưới. Ấn tượng hơn cả là tạo hình cổ trang của Lee Se Young, người vốn dĩ nổi đình đám với danh xưng "mỹ nhân cổ trang" sau bộ phim Cổ Tay Áo Màu Đỏ cách đây gần 2 năm.

Một vài hình ảnh hé lộ tạo hình của Lee Se Young

Dù chỉ lướt qua vài khoảnh khắc nhưng khán giả đã tin chắc rằng, Lee Se Young sẽ mỹ nhân cổ trang đẹp nhất phim Hàn giai đoạn tới. Khán giả cũng đánh giá cao độ "tương thích" của cô với nhân vật trong truyện tranh. Đoạn biệt, phân cảnh Park Yeon Woo khóc nức nở khi chứng kiến cái kết của chồng cũng khiến người xem nghẹn lòng, hứa hẹn về một câu chuyện bi kịch không kém gì Cổ Tay Âo Màu Đỏ .

Khoảnh khắc hứa hẹn lấy đi nhiều nước mắt của người xem

Ánh mắt bi thương, đẹp đến nao lòng của Lee Se Young

Lee Se Young xinh đẹp ở hậu trường phim

The Story of Park’s Marriage Contract dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 11 trên kênh MBC.

Nguồn ảnh: MBC