5 phim tình cảm cổ trang Hàn đáng xem trong 5 năm gần đây

Nhắc đến làng điện ảnh Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay tới những bộ phim lãng mạn. Bên cạnh hàng loạt tác phẩm lấy bối cảnh hiện đại, giới làm phim xứ sở Kim Chi cũng mang đến chẳng ít dự án cổ trang chất lượng. Nếu đây là thể loại yêu thích của bạn, vậy thì đừng bỏ qua 5 cái tên dưới đây:

2019 - Chàng Hề Thế Thân

Chàng Hề Thế Thân có sự góp mặt của Yeo Jin Goo và Lee Se Young

Chàng Hề Thế Thân là phiên bản truyền hình của siêu phẩm điện ảnh "Hoàng đế giả mạo", lấy bối cảnh vào một thời điểm mà vương triều Joseon ở trong trạng thái vô cùng hỗn loạn. Nhân vật chính của phim là Ha Sun, một chú hề được đưa vào cung để làm thế thân cho nhà vua Lee Hun, người có nguy cơ bị ám sát.

Kể từ đó, cuộc đời Ha Sun rẽ sang một hướng khác. Cũng vì trở thành thế thân của vua Lee Hun, Ha Sun mới gặp được hoàng hậu xinh đẹp Yoo So Woon và đem lòng yêu cô. Đảm nhận nhân vật Ha Sun là diễn viên tài năng Yeo Jin Goo. Trong khi đó, vai Yoo So Woon được giao cho mỹ nhân nổi tiếng Lee Se Young.

2020 - Chàng Hậu

Nhắc đến những bộ phim tình cảm cổ trang Hàn Quốc hay, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không có Chàng Hậu. Tác phẩm này có sự góp mặt của Kim Jung Hyun và Shin Hye Sun, kể về "chuyến phiêu lưu" kỳ lạ của Jang Bong Hwan, chàng đầu bếp tài ba được chọn để nấu ăn cho những chính trị gia hàng đầu. Thế nhưng sau một tai nạn, anh ta bất ngờ xuyên không về quá khứ và trở thành Kim So Yong, người vợ trên danh nghĩa của vua Cheol Jong.

Vua Cheol Jong chỉ là một quân vương không có thực quyền. Tuy nhiên, anh ta không hiền lành như vẻ bề ngoài và cũng nuôi ý định đòi lại những gì thuộc về mình. Kim So Yong phát hiện ra những bí mật của Cheol Jong, đồng thời cũng dần chiếm được tình cảm từ người đàn ông này.

Chàng Hậu là một bộ phim rất thú vị

Đến với Chàng Hậu, khán giả sẽ được thưởng thức một bộ phim với nội dung đầy sáng tạo, hài hước. Những âm mưu chính trị trong "Chàng hậu" có phần hơi đơn giản, tuy nhiên điều đó lại tạo điều kiện để tuyến tình cảm của các nhân vật được phát triển một cách tốt hơn.

2021 - Viền Đỏ Trên Tay Áo

Viền Đỏ Trên Tay Áo kể về mối tình lãng mạn nhưng bi thương giữa hoàng đế Yi San và cô nàng xinh đẹp Sung Deok Im. Sung Deok Im vốn là một cung nữ và tất cả những gì cô mong muốn, đó là sự tự do bên ngoài cấm cung. Thế nhưng vì tình yêu, cô đã chọn ở lại.

Viền Đỏ Trên Tay Áo xứng đáng là một trong những bộ phim cổ trang hay nhất màn ảnh Hàn trong 5 năm gần đây

Với nội dung ấn tượng, cách quay phim đầy nghệ thuật và diễn xuất hoàn hảo của cặp đôi diễn viên Lee Jun Ho - Lee Se Young, Viền Đỏ Trên Tay Áo xứng đáng được đưa vào danh sách những tác phẩm nhất định phải xem trong khoảng thời gian 5 năm gần đây.

Cho những ai chưa biết, bộ phim này đã giúp Lee Jun Ho đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang 2022, đồng thời đưa Lee Se Young vào danh sách đề cử tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

2022 - Hoàn Hồn

Diễn xuất của Lee Jae Wook và Jung So Min ở Hoàn Hồn 1 được đánh giá cao

Hoàn Hồn là một bộ phim giả tưởng, lấy bối cảnh tại đất nước Daeho, nơi tồn tại pháp thuật và những thuật sư sở hữu sức mạnh to lớn. Nhân vật nữ chính của phim là Naksu, một sát thủ lừng danh. Vì bị truy sát, cô buộc phải thực hiện cấm thuật chuyển hồn và mắc kẹt trong cơ thể của Mu Deok, một cô hầu mù yếu ớt trong kỹ viện.

Về sau, Mu Deok được Jang Uk chuộc ra. Jang Uk biết được bản lĩnh của Naksu nên muốn cô giúp đỡ mình. Hai người sớm tối bên nhau nên đã dần nảy sinh tình cảm. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có chuyện Naksu và Jang Uk cứ thể đạt được hạnh phúc một cách dễ dàng. Thay vào đó, họ phải đối diện với nhiều âm mưu thâm hiểm, trải qua nhiều đau khổ, gian truân.

Go Yoon Jung là người thay thế Jung So Min đảm nhận vai nữ chính trong Hoàn Hồn 2

Vào thời điểm phát sóng, Hoàn Hồn đã tạo ra một cơn sốt lớn. Bộ phim không chỉ có nội dung hay, kỹ xảo đẹp mà diễn xuất của dàn cast cũng rất ổn, đặc biệt là Jung So Min và Lee Jae Wook. Ở phần 2, khán giả từng xôn xao trước việc Go Yoon Jung thay thế Jung So Min đảm nhận vai nữ chính. Tuy nhiên cuối cùng, mỹ nhân 27 tuổi đã có một vai diễn thành công, qua đó chiếm được nhiều tình cảm từ công chúng.

2023 - Quán Trọ Tình Yêu

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, màn ảnh Hàn không có những tác phẩm cổ trang thực sự bùng nổ. Các dự án Thanh xuân nguyệt đàm của Park Hyung Sik và Jeon So Nee, Cấm hôn lệnh của Kim Young Dae và Park Joo Hyun hay Thầy cãi Joseon của Woo Do Hwan và Bona đều không đạt được thành công như mong đợi.

Shin Ye Eun cực xinh đẹp trong Quán Trọ Tình Yêu

Trái lại, Quán Trọ Tình Yêu do Shin Ye Eun vốn không được kỳ vọng quá nhiều lại thu về chẳng ít lời khen. Nội dung phim kể về cô nàng Yoon Dan Oh, người từng là cô con gái được cưng chiều trong một gia đình quyền quý nay lại phải cố gắng kinh doanh nhà trọ để mưu sinh.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Yoon Dan Oh không gặp gỡ 3 chàng trai đặc biệt. Nhờ sự hiện diện của họ, bầu không khí ở nhà trọ trở nên tươi vui hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đúng vào lúc này biến cố đã xảy ra. Yoon Dan Oh bị buộc phải giao ra nhà trọ để trả món nợ khổng lồ mà cha cô để lại.

Chẳng còn cách nào khác, Yoon Dan Oh phải đến gặp Jang Tae Hwa để vay tiền và hứa sẽ giúp ông tìm ra vị thế tôn đang mất tích. Tuy nhiên, cô không biết quyết định này sẽ đưa cuộc đời của bản thân sang một ngã rẽ khác.

Theo nhận xét của các khán giả, Quán Trọ Tình Yêu là một tác phẩm có sự cân bằng giữa yếu tố kịch tính và sự lãng mạn nhẹ nhàng. Thiết lập cho các nhân vật khá thú vị, diễn xuất của dàn diễn viên ổn và không có những lỗ hổng lớn trong kịch bản.