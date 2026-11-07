Mâm cúng đầy tháng của cậu út nhà một “phú bà Vbiz” bất ngờ hot trở lại sau 1 năm: Mâm cúng "phủ vàng" mức giá chẳng ai ngờ tới

Giữa lúc những mâm cúng đầy tháng hoành tráng đang gây sốt MXH, bữa tiệc “đậm mùi tiền” mà một “phú bà Vbiz” từng chuẩn bị cho cậu út cách đây hơn một năm bất ngờ được nhắc lại.

Thời gian gần đây, những mâm cúng đầy tháng được các gia đình đầu tư công phu liên tục thu hút sự chú ý trên MXH. Không chỉ có xôi chè, hoa quả hay những lễ vật quen thuộc, nhiều mâm cúng còn được trang trí theo chủ đề riêng, trang trí cầu kỳ, đẹp chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.

Ngắm những hình ảnh ấy, không ít người lại nhớ đến bữa tiệc đầy tháng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao vào đầu năm 2025: Tiệc của bé Quan Kinh Quân, tên ở nhà là Loka, con trai út của Phương Trinh Jolie và Lý Bình.

Tiệc đầy tháng trị giá tới 80 triệu của cậu út nhà Phương Trinh Jolie

Thời điểm đó, chỉ cần nhìn những hình ảnh gia đình chia sẻ, nhiều người đã phải xuýt xoa vì không gian phủ sắc vàng kim lấp lánh, từ bàn cúng, đồ trang trí đến những món lễ vật nhỏ xinh. Bữa tiệc mang tên "Hoàng Long Y Ngọc", nghe thôi đã thấy không khí sang trọng. Không ít cư dân mạng gọi vui đây là mâm cúng đầy tháng "đậm mùi tiền" bởi sự chỉn chu đến từng chi tiết.

Theo mẹ bỉm Phương Trinh Jolie chia sẻ, màu vàng kim được chọn làm tông chủ đạo với mong muốn gửi gắm sự may mắn, thành công và thịnh vượng cho con trai. Cô muốn mọi thứ đồng nhất nên cả tách trà, chén đĩa lẫn lọ hoa đều được thương hiệu Sky House gốm sứ Việt thiết kế riêng theo ý tưởng của cô. Thậm chí, một chiếc túi xách dành cho mẹ cũng được thực hiện riêng để phù hợp với tổng thể bữa tiệc.

Điểm nhấn ở chính giữa bàn cúng là hình tượng rồng, gắn với năm tuổi của bé Loka. Phương Trinh Jolie chia sẻ rằng cô hy vọng con trai sau này sẽ lớn lên mạnh mẽ, cứng cáp như rồng. Bởi thế, dù gây ấn tượng bằng vẻ ngoài lộng lẫy, những chi tiết trang trí vẫn chứa đựng lời chúc của cha mẹ dành cho em bé trong cột mốc đầu đời.

Đặc biệt, bộ 12 đôi hài vàng mới là chi tiết khiến nhiều người nhớ mãi. Những đôi hài nhỏ được làm từ vải gấm, phủ ánh kim lấp lánh, sắp xếp ngay ngắn trên bàn cúng. Theo nhà thiết kế Lâm Lâm, người trực tiếp thực hiện tiệc đầy tháng này: "12 đôi giày vàng được làm từ gấm và dát ánh kim lấp lánh. 12 đôi hài tượng trưng lời cầu chúc của 12 bà mụ dành cho em bé. Bộ bộ gốm bát tràng cũng được làm riêng cho mâm cúng đầy tháng của bé Loka".

Không chỉ đẹp để chụp hình, mâm cúng cũng được chuẩn bị đầy đủ các món theo nghi lễ truyền thống. Bên cạnh gà luộc, xôi, chè, bánh bao, trầu cau, trà và bộ giấy cúng, gia đình còn đặt những phần rau câu tạo hình tinh xảo. Có mẫu hoa sen nổi, có mẫu trông như cánh hoa nằm trong khối đá trong veo. Mỗi kiểu đều được chuẩn bị 12 phần nhỏ cùng phần lớn dành cho các vị được thờ cúng theo quan niệm của gia đình, tạo nên tổng thể vừa cầu kỳ vừa hài hòa.

Sự đầu tư chưa dừng lại ở bàn lễ. Bé Loka được diện bộ áo dài may riêng với đường thêu, đường chỉ tỉ mỉ; các thành viên khác trong gia đình cũng mặc áo dài thiết kế đồng bộ. Từng góc nhỏ đều được chăm chút để lưu giữ hình ảnh đẹp nhất trong ngày con tròn tháng. Tất cả đều do NTK Lâm Lâm thiết kế riêng cho gia đình Phương Trinh Jolie.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là mức chi phí được tiết lộ sau đó. Nhà thiết kế Lâm Lâm cho biết riêng phần thực hiện mâm cúng đầy tháng của bé Loka có giá 80 triệu đồng. Con số này phần nào lý giải vì sao bộ gốm riêng, những đôi hài ánh kim và từng món lễ vật đều được chuẩn bị kỳ công đến vậy.

NTK Lâm Lâm - người đứng sau tạo nên tiệc đầy tháng của bé Loka.

12 đôi giày vàng được mẹ bỉm "nhả vía" cho những người đang mong có em bé

Sau buổi lễ, vợ chồng Phương Trinh Jolie còn dành tặng 12 đôi hài vàng cho những người mong có em bé, như một cách chia sẻ "vía" may mắn.

Mỗi đôi hài tượng trưng cho một tháng trong năm, và việc tặng cho "ai hữu duyên" - những người tham dự tiệc đầy tháng - cũng là một cách để phân tán hạnh phúc, sự giàu sang và may mắn mà đứa trẻ mang lại cho gia đình. Các vị khách mang đi đôi hài được xem như những người sẽ giúp hộ trì và bảo vệ cho trẻ.

Nhìn lại sau hơn một năm, giữa vô vàn mâm cúng đầy tháng ngày càng sáng tạo trên MXH, tiệc "Hoàng Long Y Ngọc" của bé Loka vẫn là một ví dụ đáng nhớ: không chỉ gây chú ý vì độ chịu chi mà còn bởi những lời chúc bình an, đủ đầy được gửi gắm trong từng chi tiết.