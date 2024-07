Mai Phương Thúy ở tuổi U40: Sắc vóc ngày càng gợi cảm, xứng danh "hoa hậu nóng bỏng nhất nhì showbiz"

Kem theo đó, cô trích lời bài hát nổi tiếng và nội dung ám chỉ đám cưới: "He wanted a bride I was making my own name, chasing that fame. He stayed the same. All of me changed like midnight". (Tạm dịch: Anh ấy muốn tôi trở thành cô dâu tương lai, còn tôi lại mãi mê tạo dựng danh tiếng cho riêng mình, chạy theo hào quang phù phiếm. Anh ấy vẫn như vậy, chỉ có tôi là hoàn toàn thay đổi tựa lúc nửa đêm).