Mai Phương Thúy - Nhà đầu tư tài ba, có nhiều nhà, mỗi nhà một phong cách khác nhau

Mai Phương Thúy là nàng hậu thành công cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Ảnh: NSCC

Từ năm 2015 đến năm 2019, cô ít tham gia giới giải trí, chỉ tập trung vào các hoạt động kinh doanh và số tài sản kếch xù nàng hậu có được phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh. Chính bản thân cô từng thừa nhận, bản thân giỏi kinh doanh hơn hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ về "máu đầu tư", trong một chương trình, khi được hỏi: Nếu kiếm được 10 đồng thì nên tiêu bao nhiêu, cất bao nhiêu? - Nàng hậu tiết lộ: "Thúy kiếm 10 đồng thì tiêu nửa đồng thôi, còn 9,5 đi đầu tư, vay mượn được thêm ai thì càng tốt".

Mai Phương Thuý bắt đầu kinh doanh ẩm thực từ năm 2013

Từ năm 2013, Hoa hậu Việt Nam 2006 chuyển sang kinh doanh thay vì tập trung hoạt động trong showbiz. Nói thêm về lý do chuyển đổi này, cô cho rằng, người có tiền trong xã hội mới được nhiều ưu ái, tự do, nên cô mới cố gắng kiếm nhiều tiền. Bản thân cô không quan trọng địa vị xã hội, giải thưởng hay những công nhận khác như học giỏi, thành tích cao bằng việc kiếm được nhiều tiền. Bởi có tiền, cô có thể mua sự tiện nghi trong cuộc sống và tự do cho mình.

Năm 2013, Mai Phương Thúy mở nhà hàng ẩm thực Việt tại Tp. Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, đây là một trong những con phố ẩm thực ngoại nổi tiếng và đắt đỏ nhất Sài thành.

Trong một bài trả lời phỏng vấn năm 2019, công việc kinh doanh nhà hàng cũng được Mai Phương Thúy nhắc tới. Tuy nhiên cô cho biết công việc quản lý, điều phối, gặp gỡ khách hàng, đối tác khiến cô cảm thấy không vui, nên đã chuyển hướng sang đầu tư. Từ một nhà hàng ban đầu, nhà hàng ẩm thực hiện có 5 cơ sở tại quận 1 và quận 2.

Năm 2019, Mai Phương Thúy chính thức xác nhận thông tin cô là nhà đầu tư đã bỏ một phần vốn để đầu tư phim điện ảnh "Chị chị em em" do diễn viên Thanh Hằng và Chi Pu đóng chính. Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Mai Phương Thúy đầu tư sản xuất.

Mai Phương Thuý làm nhà đầu tư sản xuất phim điện ảnh

"Tôi đầu tư phim này khi nhận được lời mời của công ty sản xuất. Trong sự nghiệp đầu tư của mình thì đầu tư phim ảnh, các chương trình giải trí cũng là một nhánh nên tôi coi đây là một cơ duyên tốt để bắt đầu. Tôi đồng ý đầu tư vì tin tưởng vào tay nghề của chị Kathy và ê-kíp", cô cho biết.

Ngoài ra, Mai Phương Thuý còn được đồn đoán là cổ đông của nhiều doanh nghiệp, của một hãng hàng không. Cụ thể, cũng trong năm 2019, Mai Phương Thúy chia sẻ bài về doanh thu của một hãng hàng không tại Việt Nam. Khi nhiều bạn bè vào chúc mừng, cô không ngần ngại chia sẻ mình là cổ đông của doanh nghiệp này. Dù rất khiếm tốn nhưng nhiều bạn bè đều thể hiện họ mong muốn làm được "một phần nhỏ" như người đẹp.

Không chỉ có cổ phần tại hãng hàng không này, Mai Phương Thúy cũng ngầm thừa nhận là cổ đông "nho nhỏ" tại một số doanh nghiệp lớn, trong đó có tập đoàn bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng.

Chưa kể đến, nàng hậu sinh năm 1988 còn khiến nhiều người nể phục bởi khối tài sản nhà đất của mình. Cô sở hữu chung cư cao cấp tại Hà Nội, TP.HCM, thậm chí cả tại Hong Kong. Đặc biệt, đến nay, công chúng biết đến Mai Phương Thuý với danh xưng "nữ hoàng chứng khoán". Tham gia đầu tư chứng khoán từ năm 2014, Mai Phương Thúy từng tiết lộ trên trang cá nhân rằng mặc dù đa năng, kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau và nổi tiếng trong showbiz, chứng khoán mới là nghề chính và giúp cô kiếm được tiền. Cô cũng khẳng định, so với nghệ thuật thì đầu tư chứng khoán khiến cuộc sống của cô "không nghèo, chắc chắn là không nghèo".

Hoa hậu lý giải về lý do đam mê chứng khoán một cách rất đơn giản: "Thúy thích chứng khoán vì nó minh bạch. Thúy không phải người giỏi đi quan hệ, so với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều".

Là một người nổi tiếng với những khoản thu nhập “khủng”, Mai Phương Thuý có đủ khả năng để sở hữu cho mình những căn biệt thự xa xỉ. Tuy vậy, toàn bộ không gian sống của cô hoa hậu chỉ “gói gọn” trong một căn chung cư nhỏ mà thoáng nhìn qua, ít ai có thể tưởng tượng được đây lại là nơi ở của một người nổi tiếng và thường xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy.

Căn nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông là nơi sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của 3 người trong gia đình Mai Phương Thuý

Tủ gỗ được đặt ngay lối cửa chính giúp việc bảo quản và sử dụng đồ đạc được thuận lợi, dễ dàng hơn

Không gian nhỏ nhưng không hề chật chội, bừa bộn nhờ việc đồ dùng được sắp xếp một cách gọn gàng, khoa học

Phòng khách đơn giản với điểm nhấn là bộ bàn ghế sofa rộng rãi, vừa là nơi tiếp khách, vừa là nơi nghỉ ngơi cho các thành viên trong nhà

Hàng chục món đồ trang trí lớn nhỏ khác nhau được cô hoa hậu cẩn thận bày biện trên những chiếc kệ gỗ, giúp ngôi nhà thêm phần đẹp mắt và sinh động

Không gian bếp nhỏ nhắn với đầy đủ những món đồ nội trợ cần thiết cho việc nấu nướng của gia đình

Cô hoa hậu xinh đẹp vui vẻ chụp hình để lộ chiếc tủ lạnh đầy những hình dán ngộ nghĩnh trong nhà

Đó là ngôi nhà mà Mai Phương Thúy từng sống chung với mẹ và em gái. Ở đó toát lên sự ấm cúng và thuận tiện, không hề khoa trương. Mai Phương Thuý là một nhà đầu tư bất động sản và sở hữu cho riêng mình nhiều căn hộ khác. Ngôi nhà tại TP HCM của người đẹp lại mang một phong cách khác hẳn.

Không gian sống sang chảnh với lối thiết kế hiện đại, thông thoáng. Căn hộ của nàng hậu có hai phòng ngủ chính và phòng khách lớn, bài trí đầy đủ các vật dụng đắt tiền.

Cô sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp tại TPHCM sau thời gian chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tham gia kinh doanh.

Cửa sổ lớn mang đến cho phòng ngủ cảm giác rộng rãi và thoải mái, rất phù hợp cho việc nghỉ ngơi của gia chủ

Căn phòng tươi sáng, đẹp mắt và tinh tế với điểm nhấn là chiếc ga giường màu hồng nhạt với những họa tiết đáng yêu, sinh động

Giường ngủ rộng rãi, êm ái mang đến cho chủ nhân những giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời sau những giờ làm việc mệt nhọc

Hoa hậu rạng rỡ chụp hình tại một căn hộ chung cư có ban công rộng ngay trung tâm thành phố

Ngôi nhà với đầy ắp những chú gấu bông ngộ nghĩnh được cô nàng vô cùng yêu thích mỗi lần ghé qua

Một căn hộ khác với tủ kệ sách đủ loại sách truyện, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi, đọc sách của cô nàng