Mai Ngô: "Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ chị Thanh Hằng. Đó là người khó tính nhất tôi từng gặp"

Sau khi lên ngôi Á quân The New Mentor, Mai Ngô khiến người hâm mộ hào hứng khi thông báo ngồi "ghế nóng" KOC VIETNAM 2023. Được xem là nhân tố drama của show thực tế, Mai Ngô được trông đợi sẽ có những màn "chiến đến cùng" với đối thủ "nặng ký" - Luna Đào. Qua tập 1 vừa lên sóng, cả hai cũng có những màn "kèn cựa", bật nhau tanh tách khi đối đầu. Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Mai Ngô cho biết cô đánh giá cao Luna Đào nhưng không hề sợ bản thân lép vế trong chương trình. Ngoài ra, nữ người mẫu cũng có những chia sẻ đáng chú ý khi nhắc tới "người thầy" ở The New Mentor - siêu mẫu Thanh Hằng.

Chào Mai Ngô, cảm xúc bạn ra sao khi lần đầu tiên trở thành master của KOC VIETNAM 2023?

Tôi theo dõi KOC VIETNAM từ mùa đầu tiên để ủng hộ cho bạn của tôi là Call Me Duy. Bạn ấy cũng là Quán quân mùa 1. Đã thích format của show, nay tôi còn nhận được lời mời làm master nên rất vui và cực kỳ phấn khích!

Là một người mẫu có thế mạnh thiên về mảng thời trang, Mai Ngô có cảm thấy lo lắng khi đảm đương vai trò master trong một show thực tế thiên về kỹ năng review, bán hàng nhiều hơn?

Không chỉ là một người mẫu có thế mạnh thiên về thời trang, tôi còn là "gương mặt thương hiệu" mà. Tôi cũng là Á quân của The Face Vietnam 2016 hay Á quân The New Mentor. Thế nên những yếu tố thông điệp, những gì mà nhãn hàng mong muốn truyền đạt, hơn ai hết, tôi là người hiểu rất rõ. Thế nên tôi nghĩ đây là một thế mạnh của mình khi tham gia KOC VIETNAM.

Vậy Mai Ngô đã trang bị cho mình những gì khi trở thành master cuộc thi lần này?

Ekip KOC VIETNAM đã truyền đạt cho tôi những từ khóa quan trọng, tiêu chí mà năm nay chương trình muốn hướng đến. Cùng với kỹ năng "mentor" sẵn có, tôi nghĩ bản thân có thể hỗ trợ được cho thí sinh chạy được doanh số bán hàng khủng. Đó là điều mà chắc chắn tôi đã chuẩn bị kỹ càng.

Mai Ngô nghĩ bản thân áp dụng được những bài học kinh nghiệm gì từ The New Mentor sang KOC VIETNAM 2023?

Nếu mọi người có theo dõi hành trình của tôi ở The New Mentor sẽ thấy một Mai Ngô rất khác so với Mai Ngô khi ngồi "ghế nóng" ở Miss International Queen Vietnam. Không những là kỹ năng của người mẫu, tôi đã học được tính kỹ càng hơn, có góc nhìn bao quát hơn. Thế nên tôi sẽ áp dụng sự trưởng thành trong kỹ năng của mình cho các thí sinh KOC VIETNAM 2023.

Tiêu chí tuyển chọn thí sinh vào đội của Mai Ngô ở KOC VIETNAM 2023 là gì?

Tôi tìm những gương mặt khả ái, người có khả năng ăn nói duyên dáng, đủ sức hút giữ chân người xem trong livestream. Bên cạnh đó các bạn phải có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ trong hành trình đang hướng tới, có tần suất livestream đều đặn hàng tuần.

Mai Ngô đã chuẩn bị cho mình những chiến thuật gì để chiêu mộ thí sinh bạn mong muốn?

Tôi làm được gì thì mới hứa hẹn chứ không “nổ”. Tôi sẽ đưa các bạn lên tầm cao mới của KOC. Nếu như các bạn tin tưởng, thấy được hành trình của tôi trong mỗi chặng đua mà tôi từng tham gia, mọi người sẽ thấy tôi là người chơi hết mình, luôn cống hiến cho các bạn thí sinh. Tôi cũng là người thầy rất có tâm, sẽ đồng hành với các bạn đến nơi đến chốn.

Luna Đào vốn có kinh nghiệm review sản phẩm trên YouTube. Gặp đối thủ mạnh như thế, Mai Ngô có sợ bản thân lép vế?

Tôi có xem qua những clip review sản phẩm của Luna Đào. Với tôi, Luna Đào là người rất có duyên ăn nói, là đối thủ rất đáng gờm. Thế nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi sợ mình lép vế. Tôi lúc nào cũng chiến hết mình, không những cho các bạn thí sinh mà còn cho chính tôi nữa.

Mai Ngô nhận xét thế nào về vai trò host của Hoa hậu Kỳ Duyên?

Năm trước, ở KOC VIETNAM 2022, Kỳ Duyên đã làm giám khảo. Với khả năng của Kỳ Duyên, năm nay em ấy được làm host tôi cũng không bất ngờ lắm. Tôi nghĩ với sự hội ngộ của cả 3 cá tính là tôi, Luna Đào và Kỳ Duyên, KOC VIETNAM 2023 sẽ là một show thu hút!

Trên cương vị master, Mai Ngô liệu sẽ giống phiên bản khó tính của HLV Thanh Hằng ở The New Mentor? Bạn nghĩ mình sẽ thành master thế nào ở chương trình năm nay?

Tôi không thể nào khó tính bằng chị Thanh Hằng đâu. Chị ấy là người khó tính nhất mà tôi từng gặp. Sau The New Mentor, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi chị Thanh Hằng rất nhiều, nhất là cách chị ấy quyết đoán trong mọi quyết định của mình. Tôi cũng học hỏi một chút sự khó tính, gay gắt của chị ấy để có thí sinh đội mình có được kết quả tốt. Tôi là người biết mình muốn gì, thế nên tôi sẽ có nhiều cách, nhiều cá tính khác nhau để làm việc với các bạn thí sinh.

Mai Ngô nghĩ thế nào về chủ đề KOC năm nay - Best Version Of My Sell - Nâng cấp KOCs thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh? Bạn sẽ giúp thí sinh đội mình thế nào để bứt phá bản thân?

Khả năng review sản phẩm, livestream bán hàng của tôi chắc chắn không thể bằng các bạn thí sinh rồi nhưng chương trình vẫn mời tôi đến đây với vai trò master. Tôi sẽ hướng dẫn những gì các bạn còn thiếu để giúp các bạn trở thành những người nổi tiếng, ngôi sao trong thị phần KOC của các bạn. Đó cũng là tiêu chí mà chủ đề KOC VIETNAM 2023 muốn hướng đến: Best Version Of My Sell - thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh.

Cảm ơn Mai Ngô đã dành thời gian chia sẻ. Chúc bạn sẽ chiêu mộ được nhiều thí sinh mạnh ở KOC VIETNAM 2023!