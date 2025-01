Mách bạn chơi gì cho hết 9 ngày Tết Ất Tỵ

Kỳ nghỉ dài cùng thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc khiến thị trường du lịch Tết thêm sôi động. "Năm nay Tết dự báo rét, không khí lại ô nhiễm, nên tôi quyết định lên lịch du xuân sớm cho gia đình. Ưu tiên những điểm vừa có thiên nhiên, có không gian nghỉ dưỡng vừa có nhiều dịch vụ để vui chơi trải nghiệm", anh Hoàng Nam Tú, Đống Đa, Hà Nội cho biết.

Nhiều du khách ưu tiên những điểm đến thiên nhiên biển đảo cho dịp Tết Ất Tỵ

Tết âm lịch thường được nghỉ dài, là thời điểm thích hợp cho du khách Việt thay đổi không khí sau một năm dài bận rộn. Trong khi đó, khách quốc tế khi đến Việt Nam đúng dịp này cũng háo hức với trải nghiệm Tết cổ truyền Việt.

Lượng khách quốc tế tìm kiếm chỗ ở tại Đà Nẵng vào dịp Tết năm nay tăng 119%

Theo thống kê của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, Phú Quốc là lựa chọn hàng đầu trong dịp Tết của khách quốc tế với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng 266% so với năm 2024; theo sau là Đà Nẵng với mức tăng 119%. Với nhiều trải nghiệm dịch vụ đặc sắc, hạ tầng lưu trú đẳng cấp và đa dạng phân khúc, Đà Nẵng và Phú Quốc hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước vào dịp du lịch cao điểm như Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng: Rộn ràng tết xưa ở Danang Downtown, Bà Nà Hills phủ hàng triệu bông hoa tulip

Từ ngày 25/01/2025 (26 Tết), Ba Na Hills sẽ khoác lên mình diện mạo vô cùng rực rỡ khi được "dệt nên" bởi hàng triệu bông hoa tại Lễ hội Hoa 2025. Tâm điểm vào dịp Tết Nguyên Đán sẽ là Lễ hội Hoa Tulip (Sắc Xuân Tulip) với 360.000 bông hoa tulip bung nở rực rỡ để chào đón du khách tới du xuân. Trong 45 giống hoa tulip được gieo trồng trên đỉnh Bà Nà, có tới 27 giống lần đầu tiên xuất hiện, hứa hẹn đưa du khách lạc bước vào một bức tranh xuân độc đáo và thơ mộng chưa từng có.

Bức tranh xuân Bà Nà là điểm check-in hấp dẫn du khách dịp Tết Nguyên Đán

Du xuân giữa ngàn hoa đua nở rạng rỡ, du khách được khuyên nên chuẩn bị trang phục bắt mắt để có thể ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của bản thân, gia đình với khung cảnh thần tiên trên đỉnh núi Chúa.

Cũng tại Sun World Ba Na Hills dịp này, du khách sẽ có cơ hội tham gia những hoạt động đậm nét văn hóa Việt như du xuân tại những gian hàng chợ Tết đa dạng đặc sản vùng miền, xin chữ ông đồ, tự tay gói bánh chưng, bánh tét về làm quà hay cùng người thân đi lễ đầu năm cầu bình an may mắn tại chùa Linh Ứng Bà Nà,...

Bên cạnh đó, những điểm check-in "vạn người mê" như Cầu Vàng, Quảng trường Nhật Thực, Thác Thần Mặt Trời,.. hay các không gian vui chơi giải trí, ẩm thực đặc sắc khác tại Bà Nà cũng sẽ nối dài chuỗi trải nghiệm của du khách trong chuyến đi đầu năm.

Danang Downtown sẽ có nhiều hoạt động trẩy hội Tết hấp dẫn

Tại trung tâm thành phố, khu vực 2 bên bờ sông Hàn chắc chắn thu hút đông đảo du khách. Đặc biệt tại tâm điểm giải trí Danang Downtown, các hoạt động trẩy hội Tết cũng được tổ chức liên tục để phục vụ người dân. Du khách có thể dạo chơi tại Chợ Tết với các gian hàng đa dạng đặc sản vùng miền; Du Xuân trải nghiệm các hoạt động dân gian như xin chữ ông đồ, gói bánh chưng, bánh tét hay xem các màn trình diễn lân sư rồng, xiếc ảo thuật đặc sắc và các trò chơi cảm giác mạnh thú vị. Ngoài ra là rất nhiều sự kiện và trò chơi may mắn với những phần quà bất ngờ mang ý nghĩa đón lộc đầu xuân.

Phú Quốc: Uống bia, xem bắn pháo hoa…3 lần trong đêm Giao thừa

Sunset Town tại Phú Quốc sẽ bắn pháo hoa 3 lần trong đêm Giao thừa

Sau 1 năm biến động, du lịch Phú Quốc đã lấy lại phong độ với kỷ lục mới về khách quốc tế, dần chiếm được thiện cảm của du khách Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm để đón Giao thừa khác biệt, Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua.

Trải nghiệm "đinh" tại Thị trấn Hoàng hôn là các show diễn nghệ thuật kết hợp pháo hoa

Trong khi tại những điểm bắn pháo hoa Giao thừa khác trên cả nước, bạn chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng một lần pháo hoa duy nhất, thì tại Sunset Town, bạn sẽ được thưởng thức tới 3 màn pháo hoa rực rỡ liên tiếp vào các khung giờ khác nhau: 19h45 trong show Bản giao hưởng đại dương – Symphony Of The Sea, 21h00 trong show Nụ hôn của Biển cả – Kiss Of The Sea và đúng thời khắc chuyển giao năm mới Ất Tỵ. Đây chính là "bữa tiệc ánh sáng" dài nhất và hoành tráng nhất trong năm, như sự hy vọng về một năm mới tràn đầy may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc.

Uống bia thủ công, xem show và pháo hoa Giao thừa tại Sun Bavaria GastroPub

Mách bạn bí kíp nhỏ để lựa chọn cho mình những địa điểm ngắm pháo lý tưởng, lưu về tay những bức hình check-in đẹp nhất. Ngoài "view" từ khán đài của các show diễn với cơ hội ngắm pháo hoa tầm cao ở cự ly gần hơn bao giờ hết, thì bạn có thể lựa chọn đặt chỗ tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub - nơi đặc biệt dành riêng cho du khách những góc ngắm pháo và chụp ảnh lung linh như khu vực bàn ngoài trời, ban công tầng 2 và tầng 3. Khoảnh khắc nâng ly bia thủ công mát lạnh, cảm nhận làn gió biển đêm, ngắm nhìn ánh sáng từ những chùm pháo hoa lấp lánh cộng hưởng cùng những tiếng nổ rền vang trời, hứa hẹn mang đến những cảm xúc đón chào năm mới vỡ òa cho những du khách.

Vào ban ngày, những hoạt động vui chơi giải trí được kéo dài bất tận như ngắm hoàng hôn trên Cầu Hôn (Kiss Bridge); nằm "xả hơi" cuối năm trên Bãi Kem tại các resort đẳng cấp 5 sao hay trải nghiệm tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới để đến với tổ hợp Sun World Hon Thom…

Xưởng bia thủ công Phu Quoc Brew House

Để nối dài thêm chuỗi trải nghiệm cho du khách dịp Tết Nguyên đán, hai địa chỉ ẩm thực mới đã được ra mắt là xưởng bia thủ công Phu Quoc Brew House tại Thị trấn Hoàng Hôn và Ciao Beach Club tại Bãi Trào, Hòn Thơm, khiến tour Tết Ất Tỵ ở Phú Quốc đang ngày càng tăng sức nóng.

Ciao Beach Club

Thống kê, hàng ngày có hơn 60 chuyến bay đến sân bay Phú Quốc. Thậm chí, có thời điểm cứ mỗi 5 phút lại có 1 chuyến bay đáp. Trong đó, có hơn 30 chuyến bay quốc tế với 10.000 lượt khách/ngày - gấp 5 lần cùng kỳ. Trong khi, mỗi ngày cũng có hơn 30 chuyến tàu cao tốc từ đất liền ra đảo. Để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao, TP còn phải mở rộng khung giờ hoạt động của các tàu, phà cao tốc đến tận 22h00 hàng ngày thay vì 14h00 như trước đây.