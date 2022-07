Theo thông tin mới nhất từ các nhà bán lẻ, Apple trong thời gian tới sẽ sớm ngừng bán dòng sản phẩm MacBook Pro M1 tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu MacBook được nhiều người dùng ưa chuộng trong năm vừa qua bởi nó có mức hiệu năng trên giá thành hấp dẫn, được đánh giá là mẫu MacBook bán chạy thứ 2 sau MacBook Air M1 ra mắt cùng thời điểm.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống bán lẻ CellphoneS, vào trung tuần tháng 7/2022, các dòng sản phẩm MacBook Pro M1 đã không thể tiếp tục đặt được hàng mới, bao gồm cả các bản tiêu chuẩn và bản tuỳ chọn bộ nhớ cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn một lượng hàng tồn nhất định được phân phối bởi các đại lý. Ước tính, lượng hàng này sẽ đủ cung cấp ra thị trường trong khoảng từ 2 tới 3 tuần nữa.

MacBook Pro M1 sắp ngừng bán tại Việt Nam (Ảnh: TechRadar)

Trước đó, trong tháng 6 khi Apple ra mắt bộ đôi MacBook Air M2 và MacBook Pro M2 tại sự kiện WWDC 2022, công ty cho biết sẽ ngừng bán MacBook Pro M1, sẽ chỉ cung cấp MacBook Air M1, MacBook Air M2, MacBook Pro M2 và các dòng MacBook Pro 14 và 16 inch mới. Kế hoạch này giúp Apple hướng sự quan tâm của người dùng tới dòng MacBook mới hơn, thay vì tập trung vào dải sản phẩm đã cũ với mức giá rẻ.

Tham khảo một vài đại lý uỷ quyền Apple tại Việt Nam, MacBook Pro M1 hiện vẫn đang được bán ra với mức giá dao động từ 28 tới 32 triệu đồng, trong khi đó MacBook Pro M2 có giá bán khoảng 31 tới 34 triệu đồng, chỉ đắt hơn khoảng vài triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, mặc dù trang bị chip M2 mới có hiệu năng nâng cấp so với M1, nhưng MacBook Pro M2 lại không nhận được sự quan tâm của người dùng do thua thiệt về tốc độ SSD trên phiên bản tiêu chuẩn 256GB. Điều này đã được Apple xác nhận là do khác biệt về cách thiết kế linh kiện, thậm chí ảnh hưởng lên cả dòng MacBook Air M2.

Trong khi đó, ở phân khúc thấp hơn, MacBook Air M1 vẫn đang là chiếc MacBook bán rất chạy. Hiện dòng Air M1 có giá bán dao động từ 22 tới 24 triệu đồng, là dòng sản phẩm được ưa chuộng bởi nhiều đối tượng người dùng như dân văn phòng, học sinh, sinh viên và cả người dùng đồ hoạ bán chuyên. MacBook Air M1 có ưu điểm về giá thành hấp dẫn, hiệu năng với chip M1 vẫn đáp ứng tốt gần như tất cả các nhu cầu sử dụng cơ bản, kèm theo đó là thời lượng dùng pin ấn tượng, bỏ xa các laptop Windows trong cùng tầm giá.

MacBook Air M1 hiện vẫn đang là mẫu MacBook bán chạy nhất của Apple, không chỉ trên thế giới mà tại chính thị trường Việt Nam (Ảnh: MacRumors)

Với thế hệ MacBook Air M2 vừa ra mắt, ưu điểm tới từ thiết kế mới hoàn toàn, cùng chip M2 được nâng cấp, tuy nhiên dòng sản phẩm này cũng có thể không nhận được sự quan tâm mạnh mẽ do mức giá bán đầu khá cao, dự kiến 31.5 triệu đồng (tham khảo tại CellphoneS) cho bản tiêu chuẩn, đắt hơn gần 10 triệu so với phiên bản M1 tiền nhiệm. Được biết, dòng sản phẩm này sẽ sớm có mặt tại Việt Nam trong cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới đây. Phiên bản MacBook Pro M2 hiện đã lên kệ tại Việt Nam với giá tham khảo 32.9 triệu đồng.