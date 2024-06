Mặc kệ cái nóng hè oi bức, Tone Up Your Heart của AMEE khiến cộng đồng mạng “nhạc lên là nhảy!”

Mới đây, AMEE đã chính thức phát hành ca khúc Tone Up Your Heart, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Giai điệu sôi động và tươi mới kết hợp cùng giọng ca trong trẻo đặc trưng từ AMEE nhanh chóng chinh phục trái tim người nghe. Tiếp nối "truyền thống" ra mắt một ca khúc mang năng lượng tích cực vào dịp hè hàng năm, từ Nói Hoặc Không Nói, Shay Nắnggg đến siêu hit Ưng Quá Chừng và giờ là Tone Up Your Heart, AMEE khẳng định thương hiệu "công chúa mùa hè" của Vpop khi luôn đem tới âm nhạc bắt tai và vũ đạo cuốn hút.



Xem ngay cộng đồng mạng "đu trend" từ Tone Up Your Heart tại đây: https://youtube.com/shorts/NZul-QJiJCs?si=3aEm5-eFb_jbJuXT

Ngay sau khi Tone Up Your Heart lên sóng, cộng đồng mạng đã đón đầu xu hướng với loạt nội dung sáng tạo xoay quanh ca khúc. Một "thử thách tốc độ" được người hâm mộ AMEE đặt ra dựa trên giai điệu vui tươi của Tone Up Your Heart chính là thực hiện vũ đạo đáng yêu theo nhịp điệu từ chậm đến cực nhanh. Hơn 1000 lượt sử dụng phiên bản nhạc "speed up" của Tone Up Your Heart đã được ghi nhận trên nền tảng mạng xã hội, lan tỏa tinh thần năng động xua tan cái nóng hè oi bức.

Không chỉ tạo xu hướng về vũ đạo, ca khúc Tone Up Your Heart còn gắn liền với filter cực bắt mắt, đánh trúng tâm lý Gen Z - "tone up aura tình yêu". Sử dụng filter "tone up aura tình yêu" để khám phá màu sắc tương ứng với bạn và nhận ngay một thông điệp thú vị về tình yêu. Đón nhận "thông điệp vũ trụ" cũng là một trong những xu hướng thịnh hành trong thời gian vừa qua, còn được AMEE và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền tinh tế đưa vào Tone Up Your Heart qua câu hát: "Dường như có cả vũ trụ đang giúp em. Mình gặp nhau mỗi lúc, mỗi giây, mỗi giờ".

Thông qua Tone Up Your Heart, AMEE và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền muốn lan toả năng lượng tích cực đến mọi người. Đồng thời, cổ vũ mỗi cô gái hãy tự tin, chân thành theo đuổi tình yêu và bày tỏ cảm xúc của mình, không ngần ngại thể hiện sự đáng yêu, nữ tính bên trong mình.

Tone Up Your Heart cũng đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa AMEE và nhãn hàng Skin Aqua Tone Up UV. Luôn đồng hành cùng AMEE trong loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng và đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng, Skin Aqua Tone Up UV khẳng định tinh thần trẻ trung, gần gũi với giới trẻ, cũng như lan toả năng lượng tích cực mỗi dịp mùa hè đến.