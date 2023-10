LyLy làm rõ tin hẹn hò nam ca sĩ Trung Quốc, "thuyền" với Anh Tú có còn "vững tay chèo"?

Sau khi trở về từ show The Next Stage, LyLy bỗng vướng tin đồn rạn nứt với Anh Tú. Nữ ca sĩ được netizen "đẩy thuyền" với "người mới" là Sunny Lukas (Trịnh Trác Hi) - nam ca sĩ người Hong Kong (Trung Quốc) có tiết mục thi cùng LyLy trong chương trình thực tế ở Trung Quốc. Anh chàng thậm chí còn vào hội "follow chỉ mình em", chỉ theo dõi mỗi LyLy trên tài khoản TikTok. Chàng trai này còn chẳng ngần ngại bày tỏ: "Anh yêu em" với LyLy trên MXH. Chính vì thế, Sunny Lukas bị đồn đoán là người làm “nứt thuyền” Anh Tú - LyLy.

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ mới đây, LyLy lần đầu làm rõ mối quan hệ với Sunny Lukas. Cụ thể, khi được hỏi về chuyện hẹn hò nam ca sĩ người Trung Quốc, cô khẳng định với fan: “Em trai, trời ơi. Ly biết bài Golden Hour vừa rồi mọi người rất thích, Ly rất vui nhưng Ly và Lukas thật sự không có gì hết”. Chia sẻ của chính chủ khiến người hâm mộ couple LyLy - Anh Tú mừng rỡ.

Clip: LyLy khẳng định chỉ xem Sunny Lukas là em trai

Sunny Lukas và LyLy cùng tham gia chương trình The Next Stage 2023. Cả hai có màn hợp tác ăn ý thông qua tiết mục Goldern hour

Bị phát hiện unfollow nhau trên MXH, Anh Tú - LyLy chưa từng lên tiếng về thông tin rạn nứt. Tuy nhiên, gần đây, cả hai xuất hiện bên nhau trong buổi họp mặt của những người bạn. Á quân The Voice 2017 thậm chí còn đăng story công khai ủng hộ sản phẩm mới của “bạn gái tin đồ”. Trong khi đó, LyLy đăng clip nội dung xin lỗi người yêu, ngồi cạnh cô là chàng trai bí ẩn được netizen soi chi tiết có đeo vòng cổ giống hệt Anh Tú.

Vòng cổ của chàng trai bí ẩn trong clip "xin lỗi người yêu" của LyLy giống hệt Anh Tú