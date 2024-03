Lý giải sức hút khó tả của chàng Thiên Bình trong mắt phái đẹp khiến nhiều người mê mệt: "Đệ nhất trap boy" hay "tinh tế, chung tình"?

Những ngày qua, showbiz Hàn ồn ào đầy sóng gió khi câu chuyện tình cảm xoay quanh bộ ba người nổi tiếng Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee gây bão mạng xã hội khắp châu Á.

Cách đây vài ngày, thông tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò ở Hawaii rò rỉ khiến truyền thông đứng ngồi không yên. Chuyện chẳng có gì drama khi bài báo đăng tải "chưa ráo mực", Hyeri - tình cũ 8 năm của Ryu Jun Yeol đăng tải story lên trang cá nhân với 3 chữ "Thật thú vị". Và ngay lập tức cô hủy theo dõi bạn trai cũ vào cùng ngày dù trước đó họ vẫn follow nhau. Có lẽ đây cũng là việc "khơi mào" cho những kịch tính sau đó, mặc dù chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng tình mới của Ryu Jun Yeol - Han So Hee bỗng có hàng loạt động thái sau đó.

Cụ thể, Han So Hee đăng tải một loạt story "phản kích" cho rằng mình không phải là người thứ ba, cũng không thích người đã có người yêu và cho biết mình gặp Ryu Jun Yeol lần đầu tiên vào tháng 11. Không may cho cô nàng là các mốc thời gian cô đưa ra bị netizen bóc ngược lại là cô nói dối. Và nhiều thông tin sau đó cho thấy cô là người "chen chân" vào mối quan hệ của Ryu Jun Yeol cùng bạn gái đang trong thời gian "bạo lực lạnh". Chẳng mấy chốc, cô nàng họ Han lại lên tiếng xác nhận hẹn hò, để trang cá nhân về chế độ riêng tư, khóa blog, xóa bình luận với fans,... Hàng loạt động thái này khiến cư dân mạng chia làm hai phe chỉ trích Han So Hee lẫn Hyeri rất nhiều, nhưng nam chính duy nhất lại không lên tiếng.

Sau những lùm xùm này, nhiều người tò mò về cung hoàng đạo của Ryu Jun Yeol, thắc mắc liệu một người đàn ông với nhan sắc chưa vượt ngưỡng bình thường ấy có gì khiến nhiều người phụ nữ phải "đấu tranh" vì mình đến vậy?

Ryu Jun Yeol, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1986, thuộc cung hoàng đạo Thiên Bình. Với lượng thông tin cá nhân, không ít người lấy cung hoàng đạo của Ryu Jun Yeol ra chỉ trích, cho rằng đúng là đàn ông Thiên Bình "trap boy", "đệ nhất lăng nhăng"?!

Thông thường, cứ khi có việc gì xảy ra không như ý muốn, người ta lại đổ vấy cho những cung hoàng đạo đó cái xấu xí và không ngừng chỉ trích, thậm chí có người cảm thấy xấu hổ vì Ryu Jun Yeol cũng mang cung Thiên Bình.

Điều này thực sự khiên cưỡng và oan khuất cho những người thuộc cung Thiên Bình. Mỗi cung hoàng đạo đều mang trong mình những ưu nhược điểm nhất định và điều quyết định một người đàn ông lăng nhăng hay "trap boy" hay không, không nằm ở việc anh ta mang cung Thiên Bình mà do bản chất con người và quan điểm sống của anh ta.

Chẳng nói đâu xa, một tượng đài người chồng quốc dân trong lòng công chúng như nam thần Huyn Bin cũng thuộc cung Thiên Bình. Cũng sinh ngày 25/9 chỉ khác năm, chẳng lẽ những tiếng xấu này cũng đổ vấy lên "người chồng quốc dân" như Huyn Bin rằng Thiên Bình như anh cũng lăng nhăng và "trap boy"?

Những người tin vào Nhân tướng học lại cho rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ryu Jun Yeol đã khó chiếm được cảm tình của người đối diện. Nếu như Ryu Jun Yeol đứng cạnh Huyn Bin, phải chăng người ta sẽ nghĩ hai người này cung hoàng đạo khác nhau lắm đấy. Hay là vì anh đẹp trai nên anh ngoại lệ?

Dù sao, sau lùm xùm tình ái này, có lẽ "nhờ" Ryu Jun Yeol người ta cũng tò mò hơn cá tính khi yêu của đàn ông Thiên Bình. Đẹp trai, tinh tế như Huyn Bin được nhiều chị em yêu thích đã đành, vậy "trai xấu" như Ryu Jun Yeol có gì đặc biệt để phái nữ "mê mệt"?

Dù phân tích theo góc độ nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng, Thiên Bình tựa như luôn cầm một chiếc cân vô hình trong tay. Họ theo đuổi sự cân bằng hoàn hảo. Trong tình yêu, họ cực kỳ coi trọng cảm giác cân bằng này và mong muốn cùng đối phương "viết nên một tác phẩm nghệ thuật". Một khi sự hòa hợp này bị phá vỡ và cán cân tình yêu bắt đầu nghiêng đi, họ sẽ đưa ra sự lựa chọn.

Đôi khi, Thiên Bình nhấn nút "rời đi" hoặc "delete" chưa chắc do hết yêu mà họ không muốn để bản thân mình rơi vào vũng lầy mất cân bằng. Trong 12 cung hoàng đạo, khi yêu đương, có lẽ chẳng cung nào muốn bản thân và đối phương liên tục cãi vã. Thiên Bình cũng vậy, khi mâu thuẫn từ những vấn đề vụn vặt trở nên gay gắt, họ sẽ xem xét liệu mối quan hệ này có đáng để tiếp tục nữa hay không. Đối với họ, một ngôi nhà hòa thuận, ấm áp quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Sức hút khó cưỡng của đàn ông Thiên Bình

Đàn ông cung Thiên Bình, trong khía cạnh tình yêu, thường được nhìn nhận với nhiều ưu điểm nổi bật. Họ mang trong mình sự lãng mạn, sự cân nhắc, và khả năng duy trì sự hài hòa trong mối quan hệ.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của họ là khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Đàn ông cung Thiên Bình không chỉ nghe những gì bạn nói, mà còn cố gắng hiểu sâu sắc về cảm xúc và quan điểm của đối phương. Họ không ngần ngại thể hiện sự quan tâm bằng cách dành thời gian để hiểu và chia sẻ với nửa kia của mình.

Mặt khác, họ còn nổi tiếng với khả năng giữ gìn sự công bằng và bình đẳng. Điều này thể hiện qua việc họ luôn cân nhắc quyết định của mình để đảm bảo cả hai bên cùng có lợi. Họ không muốn áp đặt ý kiến cá nhân mà luôn tìm kiếm sự đồng thuận, tạo dựng một môi trường tình yêu đôi bên cùng phát triển và tôn trọng lẫn nhau.

Sự lãng mạn cũng là một nét đặc trưng không thể bỏ qua ở đàn ông cung Thiên Bình. Họ luôn tìm kiếm cách thức mới mẻ để thể hiện tình cảm của mình, dù là qua một bó hoa, một bữa tối lãng mạn hay một lời nói ngọt ngào. Sự sáng tạo trong tình yêu của họ khiến đối phương luôn cảm thấy được yêu thương và quan trọng.

Khả năng giải quyết xung đột của đàn ông Thiên Bình cũng là một điểm mạnh. Họ không thích tranh cãi và thường tìm cách hóa giải mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng và tích cực. Điều này giúp mối quan hệ ít bị tổn thương từ những mâu thuẫn không cần thiết và cùng nhau hướng tới giải pháp hòa bình.

Ngoài ra, sự quan tâm đến hòa hợp cũng là một đặc điểm quan trọng. Đàn ông Thiên Bình thích một môi trường yêu đầy tính thẩm mỹ và hài hòa. Họ cố gắng tạo ra một không gian yên bình và đầy cảm hứng cho cả hai người, từ đó tạo nên một mối quan hệ đẹp đẽ và bền vững.

Tóm lại, đàn ông cung Thiên Bình mang đến một tình yêu đầy tính cân nhắc, lãng mạn, công bằng và hòa hợp. Họ biết cách làm cho đối phương cảm thấy được yêu thương, được tôn trọng và quan trọng nhất là cảm giác an toàn trong mối quan hệ của mình. Với những đặc tính này, họ thực sự là đối tác lý tưởng cho những ai tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài và ý nghĩa.

Vậy điều gì khiến Thiên Bình "lạnh nhạt" trước khi chia tay?

Không được tôn trọng và công nhận

Trong tình yêu, Thiên Bình là đại diện cho tính cách cho đi. Họ sẵn sàng làm nhiều điều cho đối phương nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần sự tôn trọng và công nhận. Nếu đối tác của họ thường phớt lờ những nỗ lực của họ, thậm chí nhắm mắt làm ngơ trước những nỗ lực của họ hoặc nói năng thô lỗ, Thiên Bình sẽ cảm thấy rằng họ không nhận được sự tôn trọng và địa vị mà họ xứng đáng có được trong mối quan hệ. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, họ sẽ cảm thấy thất vọng và ý định rời bỏ sẽ dần nảy sinh.

Vòng tròn xã hội không tương thích khiến khó có được cả tình yêu và tình bạn

Thiên Bình có kỹ năng xã hội mạnh mẽ và thích chia sẻ mọi chi tiết trong cuộc sống của họ với bạn bè. Nhưng nếu người yêu không thể hòa nhập vào vòng tròn xã hội của họ hoặc có thái độ độc quyền với bạn bè và gia đình của họ, điều này có thể gây khó khăn cho Thiên Bình. Họ không muốn đánh mất tình bạn, mối quan hệ gia đình vì tình yêu nên khi sự không hợp nhau này xảy ra, họ có thể lựa chọn từ bỏ tình yêu để gìn giữ những mối quan hệ quan trọng khác.

Giao tiếp không hiệu quả, cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi

Khi gặp vấn đề, Thiên Bình thường có xu hướng giải quyết thông qua giao tiếp. Họ tin rằng chỉ cần cả hai bên có thể cởi mở bày tỏ ý tưởng và nhu cầu của mình thì họ sẽ có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề. Tuy nhiên, khi giao tiếp trở nên kém hiệu quả và không bên nào hiểu được lập trường của đối phương, Thiên Bình sẽ cảm thấy bất lực sâu sắc. Họ không muốn tiếp tục tiêu tốn bản thân vào cuộc tranh cãi vô nghĩa này, nên việc buông bỏ có thể sẽ trở thành một sự giải thoát cho họ.

Có những khác biệt lớn trong kế hoạch tương lai và có những con đường khác nhau

Thiên Bình có kế hoạch và kỳ vọng rõ ràng cho tương lai. Họ hy vọng sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và cùng nhau trải qua mọi giai đoạn của cuộc đời. Nhưng khi họ phát hiện ra những khác biệt nghiêm trọng với đối phương về kế hoạch tương lai, họ bắt đầu xem xét lại tương lai của mối quan hệ. Nếu cả hai bên không thể đạt được thỏa thuận về tương lai thì việc chia tay có thể trở thành một kết cục tất yếu. Suy cho cùng, đối với Thiên Bình, “Đừng làm việc cùng nhau nếu bạn không đồng ý” là một trong những nguyên tắc họ tuân thủ trong các mối quan hệ của mình.

Ra đi không phải là một quyết định dễ dàng và sự đấu tranh nội tâm thật khó diễn tả

Đừng hiểu lầm rằng Thiên Bình sẽ chọn cách ra đi một cách dễ dàng. Trên thực tế, họ phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm lâu dài và đau đớn trước khi đưa ra quyết định này. Họ sẽ ngẫm nghĩ về những khoảng thời gian tốt đẹp mà họ đã trải qua cùng người yêu/ người bạn đời cũng như những khó khăn mà họ đã trải qua, cố gắng tìm ra lý do để tiếp tục mối quan hệ. Nhưng khi họ nhận ra rằng việc tiếp tục sẽ chỉ khiến họ đau khổ hơn, họ mới có đủ can đảm để đưa ra quyết định ra đi. Đây là sự giải thoát cho họ và là sự lựa chọn tốt cho cả hai bên.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)