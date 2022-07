Giải mã sức hút của công việc trả lương cao nhất ngành IT: Việt Nam tự hào vì cũng có trường đào tạo thuộc top thế giới

Theo LinkedIn, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent - AI) là ngành vẫn có nhu cầu cao bất chấp đại dịch, với tốc độ tăng trưởng tuyển dụng cho những công việc này tăng 32% kể từ năm 2019.

Trí tuệ nhân tạo ra đời từ giữa thế kỉ XIX. Ngày nay, AI càng ngày càng đạt được những thành tựu rực rỡ, xứng đáng "ngôi vương" trong tiến trình CMCN 4.0. Cụ thể, trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như: Biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi,…

Cơ hội nghề nghiệp của ngành AI

Trí tuệ nhân tạo là một nhánh của Khoa học máy tính. Trí tuệ nhân tạo không phải là trí thông minh của con người, nhưng phấn đấu trong tương lai có thể, thậm chí vượt qua suy nghĩ của con người.

AI là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính. Đây là loại trí tuệ do con người lập trình, giúp máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính có thể mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người. Quá trình này bao gồm việc học tập (thu thập thông tin và các quy tắc sử dụng thông tin), lập luận (sử dụng các quy tắc để đạt được kết luận gần đúng), đưa ra quyết định và tự sửa lỗi.

"AI bao gồm sử dụng, điều khiển các nhân vật trong trò chơi điện tử đến cấp nguồn cho ô tô tự lái và mọi thứ ở giữa”, Scott Bonneau, phó chủ tịch phụ trách thu hút nhân tài toàn cầu của trang web việc làm Indeed cho biết. Đó là lý do vì sao ngành này có nhu cầu về nhân sự lớn.

Ông nói rằng khi nhu cầu về công nghệ và khả năng giải quyết vấn đề của nó tiếp tục phát triển, “nhiều [công ty] đã nhận ra rằng họ có thể và cần sử dụng các thuật toán AI và máy học để tạo ra các sản phẩm thông minh hơn, cá nhân hóa hơn và trực quan hơn".

Ảnh: CNBC

Sinh viên chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo có cơ hội việc làm đa dạng với mức lương hấp dẫn ở các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức với một số vị trí điển hình như:

- Kỹ sư phát triển ứng dụng AI

- Kỹ sư phát triển hệ thống tự động hóa, robot

- Kiến trúc sư dữ liệu

- Chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu, giảng dạy về trí tuệ nhân tạo.

Mức lương hấp dẫn thuộc hàng top

AI là một chuyên ngành rất nở rộ ở các nước trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các công ty hàng đầu: Google, Amazon, Facebook đầu tư rất nhiều kinh phí để phát triển lĩnh vực AI phát triển trong các sản phẩm của họ.

Thực tế cho thấy, với những làn sóng đầu tư và phát triển tại Việt Nam trong những năm qua, các “ông lớn” trong nước như FPT, Viettel, VNG… đều đã bắt đầu nghiên cứu và cho ra đời nhiều giải pháp, ý tưởng phát triển sản phẩm ứng dụng AI vào thực tế cuộc sống.

Tại Việt Nam, kết quả khảo sát năm 2021 của trang tìm việc IT topdev.vn cho thấy những lĩnh vực mà nhân sự được trả lương cao nhất trong nghề lập trình được chia thành 2 nhóm lớn: Công nghệ cao liên quan đến xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI)/máy học và điện toán đám mây.

Theo báo cáo “Thị trường IT Việt Nam - Developers Recruitment State 2021” do TopDev phát hành vào tháng 6/2021, kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (Machine Learning) là vị trí có mức lương trung bình hàng tháng cao nhất trong các kỹ sư IT, đạt 3.054 USD (khoảng 70 triệu đồng).

Lương kỹ sư AI xếp thứ 7, trong top 10 vị trí IT có lương tháng cao nhất. Những vị trí dẫn đầu thuộc về các cấp quản lý và kiến trúc sư công nghệ.

Ảnh: TopDev

Ngôi trường đào tạo mơ ước của nhiều sinh viên

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội chính thức tuyển sinh chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Data Science and AI) từ năm 2019, trực thuộc Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Điểm chuẩn năm 2019 là 27 điểm.

Điểm chuẩn năm 2020 là 28,65 điểm.

Điểm chuẩn năm 2021 là 28,04 điểm.

Điều đáng nói, Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường Đại học ở Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng quốc tế.

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) đã công bố Bảng xếp hạng các trường đại học theo lĩnh vực (World University Ranking by Subject) năm 2022. Theo đó, 5 nhóm lĩnh vực của 1.543 cơ sở giáo dục đại học thế giới được đánh giá, xếp hạng là: Nghệ thuật và Nhân văn; Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Đời sống và Y học; Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Quản lý.

Ảnh: VTV.vn

Ở lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Việt Nam có 5 đại học được xếp hạng, gồm Trường Bách Khoa Hà Nội (xếp 360), Đại học Quốc gia TPHCM (362), Đại học Quốc gia Hà Nội (386), Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng (top 401 - 450).

Trong đó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có thứ hạng cao nhất, xếp 360 thế giới. Các nhóm ngành thuộc lĩnh vực này mà trường được xếp hạng gồm Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo; Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin; Toán học; Khoa học Vật liệu.

Sáng ngày 28/4, tạp chí Times Higher Education (THE) cũng công bố BXH THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng đánh giá những trường đại học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội nằm ở vị trí 601 - 800.

Ngoài Đại học Bách khoa Hà Nội, các bạn sĩ tử có thể tham khảo một số cơ sở đào tạo khác như Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, FPT, Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)...

https://cafef.vn/giai-ma-suc-hut-cua-cong-viec-tra-luong-cao-nhat-nganh-it-viet-nam-tu-hao-vi-cung-co-truong-dao-tao-thuoc-top-the-gioi-2022072415500421.chn