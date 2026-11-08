Lý do vợ chồng Mark Zuckerberg không muốn ba con gái thừa kế gia sản trăm tỷ đô

Đằng sau quyết định này là quan điểm về trách nhiệm xã hội và cách nuôi dạy con cái của gia đình tỷ phú Mark Zuckerberg.

Là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, Mark Zuckerberg sở hữu khối tài sản hơn 200 tỷ USD nhờ đế chế công nghệ Meta. Tuy nhiên, thay vì đặt mục tiêu truyền lại phần lớn gia sản cho ba cô con gái, nhà sáng lập Facebook cùng vợ Priscilla Chan đã lựa chọn một hướng đi khác.

Quyết định được công bố vào tháng 12/2015, thời điểm con gái đầu lòng của hai người, Maxima, chào đời. Trong bức thư gửi con, Zuckerberg và Chan chia sẻ mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn để Max cùng những đứa trẻ thuộc thế hệ của mình có cơ hội phát triển.

Vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan. (Ảnh: Getty)

"Bố mẹ muốn con lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn thế giới hôm nay. Bố mẹ sẽ làm hết sức để điều đó thành hiện thực, không chỉ vì yêu con mà còn vì bố mẹ có trách nhiệm với tất cả trẻ em thuộc thế hệ của con", hai người viết.

Cùng với bức thư, vợ chồng Zuckerberg công bố thành lập Sáng kiến Chan Zuckerberg (CZI), đồng thời cam kết dành 99% cổ phần Facebook đang sở hữu để tài trợ cho các hoạt động của tổ chức trong suốt cuộc đời. Tại thời điểm đó, lượng cổ phần này có giá trị khoảng 45 tỷ USD.

Cần lưu ý, cam kết 99% chỉ áp dụng đối với số cổ phần Facebook của hai vợ chồng. Với khối tài sản hiện vượt 200 tỷ USD, ông vẫn nằm trong nhóm những người giàu nhất hành tinh.

Ý tưởng làm từ thiện có từ trước khi Zuckerberg làm cha

Thực tế, quyết định thành lập CZI không phải lựa chọn bộc phát sau khi Max chào đời. Ý định dành một phần tài sản để đóng góp cho xã hội đã được Zuckerberg và Chan hình thành từ nhiều năm trước.

Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times năm 2021, Chan kể rằng từ năm 2005, khi cả hai còn đang hẹn hò và Facebook bắt đầu cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ, họ đã thảo luận về việc sử dụng một phần tài sản kiếm được trong tương lai để giúp đỡ cộng đồng.

Sau khi con gái đầu lòng Max chào đời vào năm 2015, vợ chồng Mark Zuckerberg công bố thành lập Sáng kiến Chan Zuckerberg (CZI), đồng thời cam kết dành 99% cổ phần Facebook đang sở hữu để phục vụ các hoạt động thiện nguyện. Hiện cô bé Max đã 10 tuổi. (Ảnh: Instagram/@priscillachan)

Zuckerberg cũng là một trong những người tham gia Giving Pledge, sáng kiến do Bill Gates và Warren Buffett khởi xướng, kêu gọi các tỷ phú cam kết dành ít nhất một nửa tài sản cho hoạt động từ thiện. Người tham gia có thể thực hiện cam kết khi còn sống hoặc thông qua di chúc.

Dù vậy, vợ chồng Zuckerberg muốn bắt đầu sớm thay vì chờ đến cuối đời. Họ tin rằng việc trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện sẽ giúp bản thân hiểu rõ hơn những vấn đề xã hội và cách tạo ra tác động lâu dài.

Sau khi trở thành mẹ, Chan càng có thêm động lực theo đuổi mục tiêu này. Trong chương trình Today năm 2016, cô chia sẻ rằng khi nghĩ về những điều mình mong muốn dành cho con gái, cô cũng nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ khác.

"Điều đó thôi thúc tôi làm việc chăm chỉ hơn và đầu tư ngay từ bây giờ để tất cả các con của chúng ta có một tương lai tốt đẹp", Chan nói.

Không chỉ cho tiền, vợ chồng Zuckerberg muốn con hiểu giá trị của việc cho đi

Sau khi thành lập, CZI từng hỗ trợ nhiều chương trình liên quan đến nhà ở và cải cách tư pháp hình sự. Những năm gần đây, tổ chức tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu khoa học, đặc biệt là lĩnh vực y sinh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu sức khỏe con người.

Chan cũng rời công việc trong ngành y để cùng chồng điều hành tổ chức. Nói về quyết định bắt đầu hành trình này khi mới 30 tuổi, cô chia sẻ với The Sunday Times: "Chúng tôi thành lập CZI khi tôi 30 tuổi. Không phải vì nghĩ mình đã có câu trả lời, mà vì chúng tôi biết sẽ cần cả đời để học cách làm việc này cho tốt".

Mark và Priscilla rèn cho ba cô con gái Max, August và Aurelia thói quen sinh hoạt nền nếp, tự làm việc nhà và tham gia những buổi học lập trình trước giờ đi ngủ. (Ảnh: Mark Zuckerberg/Instagram)

Gia đình Zuckerberg hiện có ba con gái là Maxima, August và Aurelia. Khi các bé lớn dần, hai vợ chồng cũng tìm cách giúp con hiểu rõ hơn về công việc của bố mẹ, đặc biệt là cách gia đình sử dụng tiền bạc và nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng.

Trong cuộc trò chuyện với Gayle King trên CBS Mornings, Chan kể rằng cô và chồng từng đưa hai con gái đầu đến văn phòng để các bé quan sát công việc hằng ngày. Qua đó, Max và August có thể trực tiếp nhìn thấy những gì bố mẹ đang làm cũng như gặp gỡ những người tham gia và hưởng lợi từ các dự án.

Ở nhà, Zuckerberg và Chan duy trì thói quen đọc truyện, hướng dẫn con lập trình trước giờ đi ngủ. Chan khuyến khích các bé tự phát triển ý tưởng và thử sức với những dự án riêng, dù vẫn đặt ra giới hạn đối với các sản phẩm có thể đưa lên Internet cho người lạ sử dụng.

Cô từng kể một trong những cô con gái muốn tự xây dựng trang web hẹn hò, nhưng ý tưởng này không được mẹ chấp thuận. Điều khiến Chan vui là con đã chủ động nghĩ ra một dự án mà không cần bố mẹ gợi ý.

Về phía Zuckerberg, khi được hỏi làm thế nào để các con không trở nên phụ thuộc vào sự giàu có của gia đình, anh nhấn mạnh việc đặt ra những nguyên tắc trong sinh hoạt hằng ngày.

"Trước hết, chúng tôi không cho các con mọi thứ chúng muốn. Các con cũng có trách nhiệm của mình và có việc nhà phải làm", nhà sáng lập Meta chia sẻ.

Với vợ chồng Zuckerberg, việc sở hữu khối tài sản khổng lồ không đồng nghĩa với việc các con phải được đáp ứng mọi nhu cầu hay mặc nhiên thừa hưởng toàn bộ thành quả của bố mẹ. Thay vào đó, họ muốn các bé hiểu rằng tiền bạc không chỉ mang lại đặc quyền cho cá nhân mà còn có thể trở thành nguồn lực để tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.

Theo Hello Magazine

https://kenh14.vn/ly-do-vo-chong-mark-zuckerberg-khong-muon-ba-con-gai-thua-ke-gia-san-tram-ty-do-215261108215842763.chn