Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng tới người dân

BHXH tỉnh Nghệ An khẳng định việc đồng nhất thông tin CCCD và mã số BHXH đã được hệ thống tự động thực hiện khi phát sinh giao dịch. Người dân không cần làm thêm thủ tục, cũng không phải cài đặt ứng dụng lạ để thực hiện việc đồng bộ dữ liệu.

BHXH tỉnh Nghệ An vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng lợi dụng việc đồng bộ CCCD và mã số BHXH để tiếp cận người dân. Cụ thể, các đối tượng thường gọi điện tự xưng là cán bộ cơ quan BHXH, thông báo người dân cần cập nhật hoặc tích hợp thông tin cá nhân để được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) thông tuyến, hoặc làm thủ tục nhận trợ cấp dành cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn yêu cầu người dân liên hệ trước với một người khác để được hướng dẫn, sắp xếp làm thủ tục. Sau khi tạo được lòng tin, chúng tìm cách yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP.

Ảnh: BHXH tỉnh Nghệ An

Không dừng lại ở đó, kẻ gian có thể gửi đường dẫn giả mạo, dụ người dân truy cập website không rõ nguồn gốc, tải ứng dụng chứa mã độc hoặc chuyển tiền với lý do xác minh thông tin, hoàn tất hồ sơ. Nếu làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và mất tiền trong ngân hàng.

Trước tình trạng này, BHXH tỉnh Nghệ An khẳng định việc đồng nhất thông tin CCCD và mã số BHXH đã được hệ thống tự động thực hiện khi phát sinh giao dịch. Người dân không cần làm thêm thủ tục, cũng không phải cài đặt ứng dụng lạ để thực hiện việc đồng bộ dữ liệu.

Đối với chế độ trợ cấp hưu trí xã hội, người dân có nhu cầu tìm hiểu và làm thủ tục cần liên hệ trực tiếp UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn theo quy định. Đây cũng là cơ quan tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết hồ sơ liên quan đến chế độ này.

Trong trường hợp cần điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), người dân chỉ nên thực hiện tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc thông qua các kênh chính thức, gồm Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID.

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, BHXH tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc "4 không".

Thứ nhất, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại.

Thứ hai, không chuyển tiền, không truy cập đường link lạ và không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu có nhu cầu sử dụng VssID, người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng từ App Store hoặc Google Play.

Thứ ba, không kết bạn Zalo hoặc chuyển sang các kênh liên lạc cá nhân để làm thủ tục theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ BHXH.

Thứ tư, không vội vàng làm theo yêu cầu từ những cuộc gọi đáng ngờ. Khi nhận được thông báo liên quan đến việc cập nhật dữ liệu, đồng bộ CCCD hoặc nhận trợ cấp, người dân cần bình tĩnh ngắt cuộc gọi và chủ động kiểm tra thông tin qua cơ quan BHXH hoặc chính quyền địa phương.

Trong bối cảnh các dịch vụ công ngày càng được số hóa, việc lợi dụng những thay đổi về thủ tục hành chính và chính sách an sinh để thực hiện hành vi lừa đảo đang trở thành nguy cơ đáng chú ý. Người dân cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ giao dịch qua các kênh chính thức và tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật cho người lạ.