Cách phiên dịch mọi thứ tiếng với camera điện thoại

Camera điện thoại hiện nay có thể nhận diện và phiên dịch trực tiếp thông tin trên biển báo, thực đơn và tài liệu nước ngoài.

Khi đi du lịch hoặc tiếp xúc với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, người dùng có thể gặp khó khăn nếu không biết ngôn ngữ. Thay vì nhập từng từ vào ứng dụng dịch, camera điện thoại có thể nhận diện văn bản trong hình ảnh và chuyển sang ngôn ngữ khác chỉ trong vài giây.

Tùy thiết bị, người dùng có thể chọn Google Translate, Google Lens hoặc tính năng Live Text trên iPhone. Với những nội dung khó dịch như thực đơn, câu viết tắt hoặc văn bản thiếu rõ ràng, các ứng dụng AI cũng là một lựa chọn bổ sung.

Người dùng có thể phiên dịch mọi thứ tiếng với camera điện thoại. (Ảnh minh họa)

Dịch trực tiếp bằng camera qua ứng dụng

Google Translate (Google Dịch) có chế độ dịch bằng camera, cho phép người dùng hướng điện thoại vào văn bản cần dịch mà không phải chụp ảnh trước. Để sử dụng, người dùng cài ứng dụng Google Translate trên Android hoặc iPhone, mở ứng dụng và chọn biểu tượng Camera ở phía dưới màn hình. Sau đó, hướng camera vào thông tin cần dịch. Văn bản sẽ tự động được nhận diện và dịch trực tiếp trên màn hình.

Ứng dụng hỗ trợ hàng trăm ngôn ngữ. Nếu không biết văn bản thuộc ngôn ngữ nào, người dùng có thể chọn chế độ tự động nhận diện. Với những ngôn ngữ thường dùng khi đi du lịch, người dùng nên tải trước gói dữ liệu để có thể dịch ngay cả khi không kết nối Internet.

Google Translate có chế độ dịch bằng camera, cho phép người dùng hướng điện thoại vào văn bản cần dịch mà không phải chụp ảnh trước.

Trên nhiều điện thoại Android, người dùng còn có thể sử dụng Google Lens (Google Ống kính) để dịch văn bản mà không cần mở ứng dụng Google Translate. Công cụ này thường được tích hợp sẵn trên thiết bị.

Sau khi mở Lens, hướng camera vào nội dung cần dịch và chọn chế độ dịch. Công cụ sẽ nhận diện văn bản trong khung hình rồi hiển thị nội dung tương ứng bằng ngôn ngữ được chọn.

Tương tự trên iPhone, người dùng có thể tận dụng tính năng Live Text trong ứng dụng Camera. Người dùng mở Camera, hướng điện thoại vào đoạn văn bản cần dịch. Khi thiết bị nhận diện được chữ, biểu tượng Live Text sẽ xuất hiện ở góc dưới màn hình. Chạm vào biểu tượng này, chọn phần văn bản rồi nhấn Dịch (Translate) để xem kết quả.

Dùng AI để dịch nội dung có ngữ cảnh

Các công cụ dịch bằng camera khá tiện lợi, nhưng đôi khi không xử lý chính xác những văn bản có cách viết tắt, từ ngữ địa phương hoặc phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh. Chẳng hạn, thực đơn nhà hàng thường chỉ ghi tên món hoặc liệt kê nguyên liệu ngắn gọn. Nếu thiếu thông tin liên quan, ứng dụng dịch có thể đưa ra kết quả chưa sát nghĩa.

AI có thể dịch nội dung theo ngữ cảnh.

Trong trường hợp này, người dùng có thể gửi ảnh văn bản cho các ứng dụng AI như ChatGPT , Gemini hoặc Claude, kèm yêu cầu dịch sang ngôn ngữ mong muốn. Nhờ khả năng phân tích ngữ cảnh, các mô hình AI có thể giúp diễn giải những cụm từ khó hiểu, nhận diện tên món ăn hoặc suy luận ý nghĩa dựa trên những nội dung xung quanh.

Tuy nhiên, cách này thường cần kết nối Internet và không hiển thị bản dịch chồng trực tiếp lên hình ảnh như Google Translate. Chất lượng kết quả cũng phụ thuộc vào độ rõ của ảnh và khả năng nhận diện văn bản. Người dùng nên kiểm tra lại những nội dung quan trọng, đặc biệt là thông tin về thành phần món ăn, cảnh báo an toàn hoặc hướng dẫn sử dụng.