Lý do tạp chí Mỹ giáng đòn mạnh với Harry và Meghan

Ngày 17/1, Vanity Fair xuất bản bài báo có tiêu đề “Bên trong tham vọng kinh doanh lớn của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, 5 năm sau khi họ rời khỏi hoàng gia” của cây viết Anna Peele. Bài báo này nằm trong ấn phẩm tháng 2 của tạp chí Mỹ, có ảnh Harry nắm tay Meghan trên sân polo với dòng tiêu đề: "American Hustle (Săn tiền kiểu Mỹ)".

Vanity Fair đưa Harry và Meghan lên trang bìa ấn phẩm tháng 2/2025.

Nội dung bài báo tập trung vào việc chứng minh Công tước và Nữ công tước xứ Sussex là “những kẻ hưởng nhiều đặc quyền và giả tạo nhất hành tinh" thông qua chia sẻ của hàng chục nguồn tin có liên quan đến đôi vợ chồng.

Các chuyên gia hoàng gia nhận định những tiết lộ mới hủy hoại danh tiếng của Harry và Meghan tại xứ cờ hoa, khiến họ không thể trở mình ở Hollywood với những dự án lớn trong tương lai, bao gồm chương trình truyền hình thực tế sắp ra mắt With Love, Meghan .

Bên cạnh những lời chỉ trích nhắm vào nhà Sussex, không ít người đặt câu hỏi tại sao ấn phẩm từng ủng hộ lại quay lưng với họ?

Trong sự nghiệp đóng phim của mình, Meghan được biết đến nhiều nhất với vai Rachel Zane trong Suits (2011-2019, Meghan rời khỏi đoàn phim vào năm 2017). Tuy nhiên, bộ phim truyền hình này không thể giúp cô bứt phá thành sao hạng A, khó có cơ hội lên trang bìa tạp chí hàng đầu nước Mỹ.

Trước tình hình đó, Vanity Fair tạo cú đột phá lớn bằng cách thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên với Meghan, khi đó mới là bạn gái của Harry. Người đẹp sinh năm 1981 cuối cùng xuất hiện trên trang bìa số tháng 10/2017.

Vanity Fair sử dụng bức ảnh cận mặt Meghan, với mái tóc nâu bồng bềnh và làn da lộ rõ những nốt tàn nhang đặc trưng, cho trang bìa, kèm theo dòng tiêu đề: “Cô ấy phát cuồng vì Harry (She’s Just Wild About Harry)”.

Trong bài phỏng vấn riêng, Meghan chia sẻ cởi mở về chuyện tình lãng mạn với con trai út Vua Charles: “Chúng tôi đang yêu nhau. Lần này là dành cho chúng tôi. Đó là một phần khiến nó trở nên đặc biệt, rằng nó chỉ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi hạnh phúc. Riêng tôi, tôi thích một câu chuyện tình yêu tuyệt vời”.

Thế nhưng, dù được ưu ái, Meghan được cho là không hề cảm kích tạp chí có tuổi đời hơn 100 năm. Theo cuốn sách Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown của Valentine Low, Meghan không vui vì trọng tâm của buổi phỏng vấn không phải về cô, mà là mối quan hệ với Harry.

“Cô ấy rất không hài lòng với cách giải quyết vấn đề đó. Cô ấy tìm cách đổ lỗi theo mọi hướng có thể, mặc dù câu chuyện hoàn toàn tích cực. Cô ấy không thích những bức ảnh. Cô ấy nghĩ rằng cuộc phỏng vấn tiêu cực. Cô ấy khó chịu vì nó nói về Harry, không phải về cô ấy”, Valentine Low trích dẫn nguồn tin.

Meghan được cho là mâu thuẫn với Vanity Fair sau lần hợp tác vào năm 2017.

Meghan còn cáo buộc dòng tiêu đề có động cơ phân biệt chủng tộc. Nó được cho là lấy ý tưởng từ tên bài hát I'm Just Wild About Harry do Judy Garland và Mickey Rooney thể hiện, dành cho người da đen trong phim Babes In Arms (1939).

Harry và Meghan được cho là tìm cách sửa lại dòng tiêu đề trên trang bìa nhưng không được. Sau đó, Meghan trút giận và đòi sa thải Keleigh Thomas Morgan, cố vấn quan hệ công chúng mà cô thuê lúc đó. Hai người có thời gian lạnh nhạt trước khi làm hòa không lâu sau đó.

Theo Daily Mail , sau lần hợp tác đầu tiên, Meghan và Vanity Fair dù không căng thẳng ra mặt, nhưng không còn liên hệ. Điều này được cho là tạo tiền đề để tạp chí Mỹ ấp ủ kế hoạch giáng đòn mạnh vào Nữ công tước xứ Sussex.

Vợ chồng Sussex chưa phản hồi về thông tin trên. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ The Times cho biết họ bác bỏ những cáo buộc và cảm thấy buồn vì luôn bị tin tức tiêu cực bủa vây.