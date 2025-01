Harry và Meghan được bảo vệ

Sau khi cháy rừng bùng phát không kiểm soát ở Los Angeles (California, Mỹ) vào ngày 7/1, Hoàng tử Harry và Meghan Markle liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng xứ cờ hoa, với tư cách là một trong những người nổi tiếng tích cực hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng.

CBS News đưa tin vợ chồng Sussex tham gia hoạt động cứu trợ tại Trung tâm Hội nghị Pasadena ở Pasadena, California, vào ngày 10/1.

Harry và Meghan gây chú ý với hoạt động giúp đỡ nạn nhân cháy rừng ở Los Angeles.

Trước đó, Fox News Digital cho biết hai thành viên hoàng gia thoát ly thu nhận những người quen phải sơ tán khỏi khu hỏa hoạn vào biệt thự 29 triệu USD ở Montecito, California.

Họ cũng quyên góp quần áo, đồ dùng cho trẻ em và các nhu yếu phẩm khác để giúp đỡ cộng đồng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Quỹ Archewell cung cấp danh sách tổ chức từ thiện đang hỗ trợ khắc phục hậu quả cháy rừng và cần quyên góp, đồng thời kêu gọi những người có khả năng mở cửa nhà mình cho người sơ tán hoặc động vật không có chỗ trú.

Chương trình truyền hình thực tế With Love, Meghan cũng hủy lịch lên sóng vào ngày 15/1 để tập trung vào hoạt động hỗ trợ nạn nhân.

Trong khi được Thị trưởng Pasadena và một bộ phận cư dân mạng ca ngợi về lòng nhân ái, Harry và Meghan không thoát khỏi sự xét nét từ không ít công chúng Mỹ.

Mạng xã hội tràn ngập bình luận chỉ trích vợ chồng Sussex làm màu, lợi dụng cháy rừng để quảng bá hình ảnh là những nhà từ thiện năng nổ. Theo nhiều cư dân mạng, nếu có ý thức làm việc thiện, họ nên lặng lẽ đóng góp, thay vì xuất hiện nhan nhản trên báo đài.

Tình hình càng leo thang khi nữ đạo diễn Hollywood Justine Bateman công khai khích bác Harry và Meghan.

“Meghan Markle và Harry chẳng tốt đẹp gì hơn những kẻ săn lùng xe cứu thương. Họ tạo ra một cơ hội chụp ảnh ghê tởm. Họ đang tham quan thiệt hại ư? Bây giờ họ có phải là chính trị gia không? Họ không sống ở đây. Họ là khách du lịch. Khách du lịch thảm họa”, nhà làm phim 59 tuổi viết trên tài khoản X cá nhân vào ngày 12/1.

Justine Bateman gọi Harry và Meghan là "khách du lịch thảm họa". Ảnh: FilmMagic.

Bài đăng gây sốt mạng xã hội với hơn 2,3 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận trái chiều, trong đó kha khá ý kiến đồng tình với ngôi sao Family Ties .

Vợ chồng Sussex chưa bình luận gì về nhận xét của Bateman. Tuy nhiên, nguồn tin riêng của Page Six tiết lộ Harry và Meghan cảm thấy bị xúc phạm khi có người nghĩ họ tận dụng mọi cơ hội để PR hình ảnh.

“Meghan sinh ra và lớn lên ở Los Angeles. Đây là và sẽ luôn là nhà của cô ấy. Meghan không chỉ là một khách du lịch. Cô ấy thực sự đau buồn trước những sinh mạng đã mất và những người có nhà cửa bị phá hủy trong các vụ cháy. Harry và Meghan đầu tư nhiều thời gian, nguồn lực. Họ quyên góp tiền bạc và các vật dụng thiết yếu. Họ cũng dành vô số thời gian cho hoạt động tình nguyện , thậm chí từ rất lâu trước khi giới truyền thông biết đến sự tham gia của họ”, nguồn tin nhấn mạnh.

Điều an ủi cho cặp vợ chồng là bên dưới bài đăng do Bateman tạo ra, đa số cư dân mạng lên tiếng bênh vực họ và lên án kẻ gieo rắc thù ghét.

Khán giả bình luận: “Tôi không hiểu tại sao bạn lại cay nghiệt và tức giận như vậy, Justine. Meghan và Harry quyết định giúp đỡ những người nghèo bị ảnh hưởng bởi những đám cháy khủng khiếp này. Trừ khi bạn bắt họ mặc burkha (trang phục che kín cơ thể của phụ nữ Ả Rập), tất nhiên họ bị nhận ra và chụp ảnh. Cuộc sống quá ngắn ngủi để trở nên tệ hại như thế này, theo ý kiến cá nhân tôi”, “Họ đã mở cửa cho người khác vào nhà mình và đi ra ngoài giúp đỡ, còn bà đã làm gì hả, Justine?”, “Họ đang cố gắng hết sức để hòa hợp. Thật đáng xấu hổ cho bà”, “Sự thù ghét chỉ đổi lại sự thù ghét thôi. Tại sao bà lại trở nên đáng ghét như vậy?”, “Năng lượng độc hại không giúp ích được gì?”, “Harry và Megan có làm gì tổn hại đến cô không, Justine? Những gì cô thể hiện là một diễn viên đắng chát. Tôi từng thích cô trước đây, nhưng có vẻ cô đã bộc lộ bản chất thật. Thật tệ hại! Hãy sống tốt hơn đi!”...

Cư dân mạng cho rằng Harry và Meghan là người nổi tiếng, không có gì lạ khi họ đi làm từ thiện rồi bị phát hiện. Ảnh: Getty Images.

Justine Bateman (SN 1966) là nhà làm phim, tác giả kiêm cựu diễn viên Mỹ. Bà từng đóng các phim Family Ties, Satisfaction, Men Behaving Badly, The TV Set, Desperate Housewives ...

Năm 2021, bà chuyển sang làm đạo diễn với tác phẩm đầu tay Violet . Ngoài ra, bà đứng sau hai cuốn sách bán chạy Fame: The Hijacking of Reality (2018) và Face: One Square Foot of Skin (2021).