Lý do Skin Story được các tín đồ làm đẹp mê mẩn, không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da mỗi ngày

Về thương hiệu Skin Story Việt Nam



Skin Story Việt Nam là cái tên được nhiều người biết đến với các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo tín đồ làm đẹp tin dùng từ các bộ sản phẩm nuôi dưỡng phục hồi tóc, dưỡng trắng toàn thân đến các sản phẩm chăm sóc da mặt, body, môi,....



Đúng như slogan "Love yourself - Love yourskin", tất cả các sản phẩm mang tên Skin Story được chọn lọc từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên lành tính như: Nghệ, trà xanh, cà phê, các loại thảo mộc,... không gây kích ứng, an toàn trên da. Tất cả các sản phẩm của Skin Story đều không chứa cồn, paraben, những tạp chất và không mùi. Bên cạnh đó còn tận dụng các hoạt chất "vàng" cần thiết, hỗ trợ từng vấn đề, thích hợp cho từng loại da kể cả mẹ bầu và mẹ bỉm sữa vẫn có thể an tâm sử dụng.

Hai dòng sản phẩm cho da mặt và cơ thể nổi bật của Skin Story Việt Nam

Gel Hydra Phục Hồi Cấp Ẩm

Nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất của nhà Skin Story, Gel Hydra Phục Hồi Cấp Ẩm chứa các thành phần "vàng" cùng với 3 hoạt chất: Niacinamide 5%, panthenol (b5), sodium hydrona.

Gel Hydra Phục Hồi Cấp Ẩm có công dụng giữ ẩm và cấp ẩm cho da, hỗ trợ chống viêm, giảm thâm mụn, cải thiện sắc tố da trở nên sáng mịn. Bên cạnh đó, chất gel có kết cấu mỏng nhẹ, không gây nhờn rít, không gây tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông, thẩm thấu nhanh trên bề mặt giúp làn da chuẩn khỏe đẹp ngay từ sâu bên trong.

Kem dưỡng trắng da toàn thân Body Milk

Với các tín đồ mong muốn cải thiện một làn da đen sạm nhưng vẫn được nuôi dưỡng tuyệt đối, kem dưỡng trắng da toàn thân Body Milk giúp da mềm mượt và trắng hồng sau 2 tuần sử dụng chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Công thức bảo vệ, làm trắng da với Niacinamide, Dầu Cám Gạo, Vitamin C, Acid Kojic và một vài chiết xuất từ hoa khác mang lại làn da trắng mịn, căng bóng, săn chắc. Hương nước hoa Love Jasmine sang trọng, quyến rũ và nhẹ nhàng say đắm chính là điểm đặc biệt thu hút các phái đẹp sử dụng mỗi ngày cùng kết cấu dạng sữa trong suốt giúp thấm sâu, không gây nhờn rít, không lớp trắng ảo gây bí bách và bám vào quần áo.

Với tiêu chí mang lại những dòng sản phẩm thuần thiên nhiên nhất, an toàn và phù hợp. Skin Story luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nâng cao dịch vụ để đem đến trải nghiệm hài lòng cho tất cả quý khách hàng đã và đang tin yêu ủng hộ.

Công ty TNHH Skin Story Việt Nam

Địa chỉ: Số 22 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hottline: 093 6264 882

Website: https://skinstory.vn