Lý do nên trồng răng Implant tại Nha Khoa SGC

Vì sao nên thực hiện cấy ghép răng Implant



Trồng răng Implant là một giải pháp nha khoa tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp truyền thống như làm cầu răng hay đeo hàm giả tháo lắp. Implant là phương pháp dùng chân răng nhân tạo cắm chặt trong xương, để làm trụ nâng đỡ các mão phục hình, các cầu răng và các phục hình tháo lắp. Răng mới thay thế này có hình dáng và chức năng ăn nhai tương tự như các răng thật. Trường hợp mất 1 răng, nhiều răng, thậm chí mất răng toàn hàm do tai nạn, bệnh tật hoặc do bị thiếu răng bẩm sinh đều có thể được giải quyết bằng phương pháp cấy ghép răng Implant.

Những ưu điểm của cấy ghép răng Implant

Thay thế răng tự nhiên một cách tối ưu

Implant được làm từ chất liệu titanium tương thích sinh học cao, được cấy trực tiếp vào xương hàm, tạo thành một chân răng nhân tạo vững chắc. Điều này giúp răng Implant có chức năng ăn nhai gần như răng thật, đảm bảo khả năng ăn uống thoải mái và tự nhiên.

Bảo tồn răng thật

Không giống như phương pháp làm cầu răng đòi hỏi phải mài hai răng khỏe mạnh bên cạnh để làm trụ, cấy ghép Implant không ảnh hưởng đến các răng khác. Điều này giúp bảo tồn sức khỏe răng miệng tổng thể và ngăn ngừa các vấn đề về răng về lâu dài.

Ngăn ngừa tiêu xương hàm

Khi mất răng, xương hàm tại vị trí đó không còn chịu lực tác động và dần dần bị tiêu đi. Cấy ghép Implant giúp kích thích xương hàm, ngăn ngừa tiêu xương và duy trì cấu trúc khuôn mặt hài hòa.

Cải thiện thẩm mỹ

Răng Implant có hình dáng và màu sắc tự nhiên, khó phân biệt với răng thật. Điều này giúp cải thiện nụ cười, tăng sự tự tin trong giao tiếp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Độ bền cao

Implant được làm từ chất liệu titanium có độ bền cao, có thể tồn tại trong xương hàm hàng chục năm, thậm chí là trọn đời nếu được chăm sóc đúng cách.

Dễ dàng vệ sinh

Răng Implant được vệ sinh như răng thật, không cần tháo lắp phức tạp như hàm giả. Điều này giúp duy trì vệ sinh răng miệng tốt hơn và ngăn ngừa các bệnh về răng.

Cấy ghép răng Implant uy tín tại Nha Khoa SGC

Trồng răng Implant đòi hỏi kỹ thuật khó với độ chính xác cực kỳ cao, chỉ với một sơ suất nhỏ của bác sĩ trong quá trình thăm khám, đánh giá và phẫu thuật cũng đủ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, khi trồng răng Implant, khách hàng cần phải chọn nha khoa uy tín và bác sĩ nha khoa có chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm. Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ, SGC đã tạo được uy tín và vị thế trên thị trường, được khách hàng tín nhiệm. Nha Khoa SGC quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên gia có tay nghề cao, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực hiện hàng nghìn ca cấy ghép Implant thành công.

Nha Khoa SGC thực hiện quy trình cấy ghép Implant theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho khách hàng. Tại Nha Khoa SGC cũng được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, hỗ trợ đắc lực cho quá trình cấy ghép Implant diễn ra an toàn và hiệu quả.

Quy trình cấy ghép Implant tại Nha Khoa SGC:

Bước 1: Tư vấn khách hàng phác đồ điều trị và dự trù kinh phí.

Bước 2: Thăm khám, chụp phim CT Combine. Dựa trên kết quả thăm khám, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp cấy ghép Implant phù hợp, giải thích chi tiết về quy trình, lựa chọn loại Implant và lên kế hoạch điều trị cụ thể.

Bước 3: Bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép trụ Implant (15 phút/trụ Implant).

Bước 4: Lấy dấu hàm và gắn răng tạm.

Bước 5: Khách hàng tái khám sau khi cấy ghép Implant.

Bước 6: Sau khi hoàn thành, bác sĩ sẽ gắn mão sứ lên trên trụ Implant.

Thời gian thực hiện quy trình cấy ghép Implant có thể khác nhau tùy theo tình trạng của từng người và số lượng Implant cần cấy. Sau khi cấy ghép Implant, bạn cần tuân theo hướng dẫn chăm sóc răng miệng của bác sĩ và thực hiện tái khám định kỳ để theo dõi tình trạng Implant.

Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ Nha Khoa SGC:

Website: https://nhakhoasgc.com/

SĐT: 028 999 59597

Địa chỉ: Số 34, đường Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TPHCM