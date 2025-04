Lý do Hoàng tử William mời 4 bạn gái cũ dự đám cưới với Công nương Kate

Ngày 29/4, Hoàng tử William và Công nương Kate kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Cho đến nay, hôn lễ của cặp vợ chồng xứ Wales vẫn là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của Hoàng gia Anh trong thế kỷ 21, thường xuyên được truyền thông nhắc lại.

Hoàng tử William và Công nương Kate đã kết hôn được 14 năm. Ảnh: Getty Images.

Một trong những điểm đặc biệt trong đám cưới hoàng gia là dàn người yêu cũ đông đảo của cô dâu và chú rể.

Theo Daily Mail , Công nương Kate mời cả 2 bạn trai cũ: Rupert Finch, người mà Kate hẹn hò tại Đại học St Andrews (Scotland) trước khi gặp William, và Willem Marx, Kate quen khi học lớp 6 ở thị trấn Marlborough (Anh).

Con số này chỉ bằng một nửa so với khách mời của William. Người thừa kế ngai vàng dành một suất cho Jecca Craig, mối tình đầu kiêm một trong những người bạn thân nhất. Bạn gái công khai đầu tiên Rose Farquhar, Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe (được William theo đuổi vào mùa hè năm 2004) và Arabella Musgrave (bạn gái quen trước khi gặp Kate) đều có tên trong danh sách khách mời. Đây là những cô gái có mối quan hệ nghiêm túc với William trước khi anh tìm được tình yêu đích thực.

Trong khi hầu hết người bình thường chọn quên quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới, mời người yêu cũ dự đám cưới lại là truyền thống của tầng lớp thượng lưu Anh từ hàng trăm năm trước.

Rupert Finch (trái) và Willem Marx được mời dự đám cưới hoàng gia vì từng qua lại với Kate. Ảnh: WireImage/Shutterstock.

Vào 14 năm trước, William Norwich, phóng viên đặc biệt của tạp chí Town and Country , chia sẻ với tờ The New York Times giới thượng lưu Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiện với người yêu cũ sau khi nỗi đau chia tay đã qua.

Mối quan hệ xã hội của các thành viên hoàng gia nhỏ hẹp hơn nhiều so với người bình thường. Người yêu cũ cũng là một phần của vòng tròn đó. Vì vậy, bất hòa với họ có thể đồng nghĩa với tự sát về mặt xã hội.

Để không ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác, những người yêu cũ trong giới thượng lưu Anh được kỳ vọng cư xử lịch sự với nhau, hoặc ít nhất là hành động như thể hòa thuận.

“Đó là truyền thống mang tính giai cấp. Duy trì sự thù địch là quá hạ đẳng. Các bạn có thể chia tay, nhưng nếu muốn ở lại câu lạc bộ, tốt hơn hết là dĩ hòa vi quý”, ông Norwich giải thích.

William và Kate không phải trường hợp duy nhất trong Hoàng gia Anh mời người yêu cũ dự đám cưới.

Khi Vua Charles (còn là Thái tử) kết hôn với Công nương Diana vào năm 1981, người yêu cũ của ông, Camilla Parker-Bowles (Hoàng hậu Camilla), có mặt trong số khách mời.

Năm 2018, trong đám cưới với Meghan Markle, Hoàng tử William dành chỗ cho 2 tình cũ nghiêm túc là nhà thiết kế trang sức Chelsy Davy và người mẫu Cressida Bonas.

4 tình cũ của William: Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe (váy đen), Arabella Musgrave (váy tím), Rose Farquhar (áo xanh lam) và Jecca Craig. Ảnh: Getty Images/Rex Features.

Trở về hiện tại, Hoàng tử William và Công nương Kate được cho là có kế hoạch kỷ niệm ngày cưới bằng chuyến đi đến vùng nông thôn của Scotland. Kỳ nghỉ kéo dài khoảng 2 ngày, dự kiến vào ngày 29 và 30/4.

Chuyến đi có ý nghĩa khi Scotland là nơi mang vợ chồng xứ Wales đến với nhau. Họ quen và nảy sinh tình cảm trong thời gian theo học tại Đại học St Andrews.

Ngoài dành thời gian riêng tư với nhau, vợ chồng xứ Wales còn kết hợp với công việc. Họ có lịch trình đến thăm một số trung tâm cộng đồng ở những ngôi làng xa xôi, cũng như dừng chân tại các trường học địa phương.

Đây là chuyến công tác chính thức xa nhất của Kate kể từ khi thông báo mắc bệnh ung thư vào tháng 3/2024.